I migliori libri da colorare per ispirare la creatività dei bambini

Le giornate estive per i bambini possono essere molto divertenti, perché trascorrono il loro tempo libero con gli amici, in piscina o in compagnia dei più grandi.

Non sempre, però, possono giocare quindi per non farli annoiare la soluzione perfetta sono i libri da colorare che aiutano a migliorare la concentrazione, la creatività e le capacità motorie. Prima di sceglierli, però, dobbiamo capire se sono adatti all’età e se il tema è accattivante.

Se sei in cerca di un libro per tuo figlio o tuo nipote ecco alcuni suggerimenti.

Libro per imparare lettere e numeri

Il libro pensato per i bambini dai 3 anni in poi è formato da lettere, numeri, forme e animali, perfetti per apprendere o migliorare le capacità motorie. Accanto alle lettere maiuscole e minuscole dell’alfabeto ci sono i numeri per imparare a contare. Per aumentare la concentrazione e conoscere sempre nuove cose, questo volume al suo interno comprende anche forme base e tanti animali, così il piccolo potrà capire quali sono i loro nomi divertendosi.

Libri da colorare con animali

I bambini sono affascinati dagli animali e per farli divertire, il libro da colorare con loro come protagonisti, non può assolutamente mancare questa estate. All’interno del volume potete trovare l’immagine da colorare, il nome dell’animale e alcune caratteristiche così il piccolo saprà davvero tutto sul suo preferito.

Libro da colorare de Il piccolo principe

Tra i racconti più amati da grandi e bambini c’è “Il piccolo principe” e per rivivere la storia i bambini possono farlo in modo divertente colorando l’album, in compagnia di mamma e papà. Il libro formato da 36 disegni in formato grande è completato da una frase presente all’interno del racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Il risultato è un album tutto da colorare e da leggere.

Libro da colorare con unicorni

Per far divertire i piccoli, il mondo degli unicorni è una delle scelte migliori. Questo libro permette di creare un mondo pieno di tinte allegre in compagnia dei più grandi. Il volume contiene 50 diverse pagine da colorare composte da immagini semplici o da disegni con sfondi dettagliati per dare libero sfogo alla fantasia.

Libro da colorare con mandala

Colorare non è un’attività che fa bene solo ai bambini più piccoli, ma anche a quelli più grandi e per loro c’è il libro in cui i protagonisti assoluti sono i mandala. Grazie alle sue 50 pagine i piccoli potranno colorare, divertirsi e rilassarsi.

