Novità 2021: i libri più belli da mettere in valigia

Per un’estate ad alta tensione e avvincente ecco i migliori libri 2021 da mettere in valigia

Storie avvincenti, suspense e avventura, un libro può contenere tutte queste caratteristiche e per gli amanti di storie ricche d’azione e atmosfere lontane, questa estate è possibile vivere racconti intensi e avventurosi grazie al ritorno in libreria di tre autori amati dal pubblico.

John Grisham, Chuck Palahniuk e John Williams hanno creato racconti che hanno lasciato il segno e ancora oggi stupiscono il lettore.

Il sogno di Sooley: per gli amanti dello sport

Samuel Sooleymon è un diciassettenne che ha un'unica grande passione: il basket. Giovane, agile, ma inesperto, viene notato da un coach che gli offre la possibilità di partire per gli Stati Uniti e lasciare il suo paese, Sudan Meridionale, dilaniato dalla guerra e avere la carriera sportiva che ha sempre sognato. Samuel decide di seguire la sua passione, ma proprio mentre si sta ambientando nel mondo del basket, gli arriva la notizia che la guerra civile non ha risparmiato la vita di suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono stati accolti in un campo profughi. Sooley, vorrebbe tornare in Sudan, però non può farlo, gli rimane solo la determinazione per passare le selezioni, vincere e portare in salvo la sua famiglia in America. Ha solo un anno di tempo per diventare il simbolo del riscatto e l'orgoglio del suo paese.

L’invenzione del suono: per gli amanti della suspense

Per chi ama le storie di suspense il nuovo libro di Palahniuk è immancabile in valigia. Il protagonista e Gates Foster che ha perso sua figlia, Lucy, diciassette anni fa, ma non ha mai smesso di cercarla. All'improvviso, un nuovo indizio potrebbe rivelargli cosa è successo alla ragazza. Nel frattempo, Mitzi Ives ha iniziato una sfolgorante carriera come rumorista e ora è ricercatissima a Hollywood soprattutto per i film horror. Foster e Ives incrociano i loro destini e si trovano in un attimo a scontrarsi, tanto che le loro divergenze potrebbero rivelare la terribile violenza che si nasconde dietro l’apparente perfezione di Hollywood.

Later: per gli amanti di Stephen King

Il re dell’horror Stephen King torna con un nuovo romanzo in cui il protagonista è un bambino alle prese con una fase problematica della sua vita: la crescita. Jamie Conklin figlio di una madre single, ha un dono soprannaturale che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. La prima volta che decide di usarlo è troppo piccolo e lo fa per consolare un amico, poi lo utilizza per aiutare la mamma. Fino a quando cresce e sa benissimo la differenza tra bene e male e decide volere la verità e la salvezza, nonostante abbiano un prezzo altissimo. Il romanzo è pieno di emozione nei confronti dell'infanzia, ma anche una riflessione sulla possibilità di scegliere.