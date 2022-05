Festa della mamma, i libri da regalare e da leggere insieme a lei

La mamma è la persona a cui confidiamo le nostre paure, sogni e difficoltà. Sempre pronta a difenderci e a sostenerci, dimostrarle il nostro affetto non sempre è facile a volte non riusciamo a farlo.

Con la festa della mamma sempre più vicina, possiamo cogliere l'occasione e farle un regalo che le dimostri tutta la nostra gratitudine. Abbiamo tante idee e possibilità per farle il dono perfetto. Possiamo scegliere di regalarle le ultime novità provenienti dal mondo della tecnologia o dilettarci con il fai da te. Se il nostro budget è ridotto possiamo scegliere doni economici ma di sicuro effetto, regararle i suoi fiori preferiti, fino ad optare per piccoli elettrodomestici che possono darle una mano nella vita di tutti i giorni.

Se invece vogliamo esprimerle tutto il nostro affetto ma non abbiamo le parole giuste, perché non affidare il compito a degli scrittori di professione? Storie, racconti o esperienze racchiusi in un libro, sono il mezzo ideale per dimostrarle quello che proviamo. Ecco una piccola selezione di libri da regalare alla mamma o ad un'amica che sta per diventarlo e da leggere in sua compagnia.

Per le mamme che amano le saghe familiari: I leoni di Sicilia

Se a nostra madre piacciono le saghe familiari allora questo libro è prefetto come regalo, i protagonisti assoluti sono i Florio, una famiglia che ha sfidato il vecchio mondo ed è riuscita a conquistare tutto ciò che voleva, ovvero fama e ricchezza. Sbarcati a Palermo da Bagnara Calabra, grazie alla loro ambizione in poco tempo rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, ma non si fermano qui, avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni fino a creare la loro compagnia di navigazione. La spinta imprenditoriale passa di padre in figlio e quando è Vincenzo a prendere in mano le redini di Casa Florio, riesce a trasformare il marsala, un vino da poveri, in una bevanda da ricchi e nello stesso tempo sperimenta un nuovo metodo per conservare il tonno. Tutto questo è merito delle donne che gli uomini Florio hanno al loro fianco, ma al successo personale non segue quello della città di Palermo che osserva con stupore l'espansione di quegli uomini che per loro saranno sempre stranieri. Per non perdersi le avventure dei Florio, possiamo regalare anche L'inverno dei leoni, in cui la saga della famiglia continua con personaggi vecchi e nuovi.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme appassionate di thriller e gialli: Amore di mamma

Storie con atmosfere cupe e suspense sono le preferite da nostra madre? Allora questo thriller la farà di sicuro felice. La protagonista e la detective Charlie Stafford a cui viene assegnato il caso di una donna scomparsa con suo figlio. Charlie affronta il caso come tutti gli altri, ma non sa in che incubo si sta addentrando. All’inizio pensa che la scomparsa sia dovuta ai maltrattamenti familiari, ma il caso su cui sta indagando non è isolato, altre donne e bambini hanno fatto perdere le loro tracce e di sicuro non è una coincidenza. Deve esserci qualcuno dietro quelle inquietanti sparizioni, grazie all’aiuto dell’ispettore Geoffrey Hunter, Charlie inizia la caccia all’uomo, per evitare che altre donne e bambini innocenti siano massacrati. Per fermarlo Charlie dovrà calarsi ed entrare nella sua mente malata, ma il rischio di diventare la prossima vittima è alto.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme che temono di essere "imperfette": Quello che le mamme non dicono

La protagonista del libro è una 27enne con le idee poco chiare sul futuro. Per ora il suo obiettivo è la carriera, passare del tempo con il suo fidanzato e concedersi momenti tutti per sé tra shopping e aperitivi con le amiche, la sua vita sembra perfetta fino a quando arriva una notizia inaspettata: la donna scopre di essere incinta! Questa notizia per lei è uno shock perché non si sente assolutamente pronta, come succede alla maggior parte delle future mamme, per lei diventare madre è incompatibile con la voglia di libertà ed indipendenza. Nel libro l'autrice racconta con ironia tutto quello che ha provato, sentito, percepito nel corso della sua esperienza dalla gravidanza ai primi mesi di vita del bambino mettendo a nudo quello che succede, parla dei momenti neri, quelli che nessuno racconta, ma racconta anche aneddoti esilaranti legati al momento della pappa, dei giochi e dei sonnellini. Il racconto è il manuale per la mamma "imperfetta", che si sente inadeguata e pasticciona, lontana dai canoni che la vogliono costantemente felice e appagata.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme che amano le grandi storie: Eleanor Oliphant sta benissimo

Eleanor Oliphant è una donna forte, indipendente che non si preoccupa del giudizio degli altri, ma va avanti con la sua vita. Le giornate scorrono sempre uguali, da nove anni lavora in un ufficio, fa le parole crociate durante la pausa pranzo e si occupa della sua piantina Polly anche se è sempre sola, sta bene con sé stessa, tranne il mercoledì. Questo è il giorno della settimana in cui riceve la telefonata della madre dal carcere sentire la sua voce immancabilmente la spinge a toccarsi la cicatrice sul volto e la lascia inquieta. Eleanor è una donna forte e i contatti con la madre la turbano solo per pochi istanti, poi torna ad essere la donna felice di sempre, fino al giorno in cui tutto crolla. Perché? Perché improvvisamente qualcuno le ha rivolto un gesto gentile, il primo della sua vita, improvvisamente si rende conto che gli altri non hanno le sue stesse paure e non sono alla disperata ricerca di cambiare il passato. Davanti a questa consapevolezza Eleanor capisce che deve imparare davvero a stare bene.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme che amano il mistero: Sentimi

Il libro è un romanzo in cui le protagoniste sono le donne e la forza della loro voce. Sono donne che provengono dal passato, che hanno lottato, subito discriminazioni, che non esistono più, ma che sono in attesa della loro giustizia. Tutto ha inizio una notte quando una scrittrice appena tornata nel suo paese d'origine siciliano, viene guidata da alcune voci fuori da casa sua fino ad una panchina. Qui le donne con sussurri, voci cristalline ed emozionanti, raccontano la storia di Adele, figlia del tradimento e il loro tentativo di salvarla dall'ira del padre tradito. L'autrice con una scrittura raffinata e poetica, narra i diversi punti di vista della storia che riscopre attraverso i racconti delle donne che la circondano. Sentimi è un libro di misteri, segreti, di improvvise partenze in cui tutto accade perché deve accadere sullo sfondo di una Sicilia che emerge dalle parole dialettali, dai modi di dire che arricchiscono il romanzo.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme romantiche: Le madri

Il romanzo d'esordio di Brit Bennett è ambientato nella California del Sud in cui i veri protagonisti sono l'amore, i desideri e l'importanza di essere madri affrontando questo compito con coraggio e senza retorica. A narrarci la storia di Nadia, una ragazza che ha perso da poco la madre suicida è Luke, che ha visto infrangere il suo sogno sportivo a seguito di una brutta frattura e Aubrey, una delle madri della comunità dell'Upper Room Chapel. Le donne pettegole e a volte spietate, riescono ad ascoltare le parole non dette, a capire il cambiamento e la necessità di adattarsi e soprattutto sono capaci di farsi portavoce del destino difficile che colpisce alcune persone. Una domanda risuona all'interno del romanzo, a cui neanche le madri riescono a dare una risposta: è possibile sfuggire alle scelte che abbiamo compiuto da giovani?

Scopri di più su Amazon

Per le mamme che conoscono l'essenza della maternità: Disperata & felice

L'autrice del libro Julia Elle, conosciuta sul web grazie alla sua serie Disperatamente mamma, ha deciso di mettere nero su bianco l'esperienza di essere madre. Con ironia racconta la vita delle donne prima e dopo essere diventate mamme, avere dei bambini è faticoso, la libertà di prima diventa una chimera! Quando nascono i bambini, nella vita di una donna ci sono solo notti insonni, capricci e stanchezza, nonostante questo Julia racconta come l'essere mamma è l'esperienza più bella della vita che riempie le giornate e il cuore.

Scopri di più su Amazon

Per le neo mamme che vogliono leggere con i loro piccoli: Un giorno

Il libro è il regalo perfetto per una sorella o un'amica da poco diventate mamme. Il volume caratterizzato da illustrazioni semplici, ma delicate, può essere letto in compagnia dei bambini prima di andare a dormire. Il linguaggio essenziale ed efficace è in grado di suscitare emozioni e sentimenti profondi. Il protagonista assoluto del testo è l'amore della mamma nei confronti della figlia, l'affetto viene narrato con semplicità, attraverso gesti quotidiani, che rimangono sempre pieni d'amore nonostante il tempo passi e i piccoli crescano, perché l'amore di una mamma rimane immutato.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme che amano colorare: Vita da Mamma

Le mamme sono sempre indaffarate, non hanno mai tempo per sè stesse e spesso sono stressate. Un aiuto per farle rilassare? Il libro da colorare, poi se amano pastelli e pennarelli è il regalo perfetto. Il volume con la sua copertina opaca, contiene disegni e immagini che con ironia illustrano la vita frenetica e in alcuni casi frustrante delle mamme. Gli alti e i bassi nella maternità sono inevitabili, ma grazie a questo libro possono concedersi qualche momento in totale relax. Le pagine stampate su carta bianca lucida, sono perfette per essere colorate con ogni strumento grazie anche al retro nero per ridurre al minimo le sbavature.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme che amano cucinare: Fatto in casa da Benedetta

Biscotti, torte salate e marmellate sono la passione di nostra madre? Se ama stare dietro i fornelli, ma non ha molto tempo, questo libro mette a disposizione numerose ricette da realizzare con tecniche semplici e veloci. Grazie alle oltre 170 ricette, la mamma non vedrà l'ora di realizzare cornetti dolci e salati, ma anche torte e dessert con cui coccolarci. Poi se ama organizzare pranzi o feste per i suoi cari, nel libro ci sono tante idee per preparare primi, secondi o stuzzichini per aperitivi. Semplici e genuine, le ricette sono ideali anche per le mamme alle prime armi, bastano pochi ingredienti, tanta fantasia e con poco preparate piatti in grado di rallegrare ogni tavola, sarà semplicissimo anche con gli altri volumi della serie come In cucina con voi, La cucina di casa mia e La nostra cucina.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme in dolce attesa: Che cosa aspettarsi quando si aspetta

La gravidanza è uno dei periodi più belli per le donne, ma è anche un momento in cui domande e dubbi non mancano. Per vivere serenamente i nove mesi, questo volume con le sue spiegazioni e risposte alle domande più comuni, chiarisce tante incertezze e sfata diversi miti. Scritto in un linguaggio semplice riesce a rassicurare le future mamme curando ogni aspetto. Una piccola guida per scegliere l'alimentazione corretta, gli esercizi fisici da fare, come affrontare i disturbi più comuni e le terapie più indicate. Un regalo perfetto per tranquillizzare le neo mamme.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme ironiche: Diario semiserio della mamma e del bebè

Il primo anno di vita di un bambino è pieno di gioia, tenerezza, ma soprattutto è estremamente faticoso. Se vogliamo fare un regalo ad una mamma che sta attraversando questo magico, ma a volte impegnativo periodo, questo libro è perfetto. Il diario con ironia e leggerezza, può essere compilato, scarabocchiato, disegnato in ordine casuale facendosi prendere dall'esigenza del momento. Tra cruciverba a base di cocktail e tombola delle catastrofi educative della settimana, il diario permette alle mamme che si trovano in questa magica avventura di affrontarla con divertimento, perché solo così potranno godersi l'esperienza senza prendersi troppo sul serio!

Scopri di più su Amazon

Per completarlo in compagnia dei più piccoli: Io e te, mamma

Il libro di Olimpia Ruiz di Altamirano, è un regalo originale da fare alle mamme che hanno bambini piccoli, perché? La particolarità è di essere un volume che va completato dai bimbi sia prima della festa della mamma che in sua compagnia coinvolgendola nella realizzazione del volume. Per personalizzare il libro e renderlo unico, non bisogna fare altro che inserire disegni, pensieri e foto e rendere unico il giorno dedicato a lei.

Scopri di più su Amazon

Per le mamme che amano la moda e la storia: Merci, Monsieur Dior

Il libro ambientato nel 1946 racconta la storia di Célestine una ragazza in fuga da un fidanzamento infelice che lascia le ristrettezze della Normandia per trasferirsi a Parigi dove viene ospitata dall'amica Marie. Le due ragazze sognano una vita diversa fino a quando Célestine si imbatte in un annuncio per un posto da segretaria presso il sontuoso palazzo dello stilista Christian Dior, in crisi per la presentazione della sua prima collezione. Célestine ha una grazie innata che conquista e ispira Dior, tanto da diventare la sua più stretta collaboratrice e musa. Lo stile di Christian Dior incarna un’idea di femminilità completamente nuova e raffinata. In questo nuovo mondo, Célestine conosce l’affascinante Jean-Luc, giornalista del Figaro, ma non sa che nel frattempo qualcuno sta tramando nell’ombra e potrebbe mettere a rischio il suo legame con Monsieur Dior.

Scopri di più su Amazon