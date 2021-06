Le luci colorate che cambiano tonalità in base alla musica ascoltata

Per rendere speciali e indimenticabili feste e serate non c’è niente di meglio del filo di luci colorate che crea atmosfere sempre diverse

Non ci si pensa quasi mai e spesso questo aspetto viene sottovalutato, ma una buona illuminazione casalinga può fare la differenza in tante situazioni. Scegliere le luci adatte è fondamentale quasi come scegliere l’arredamento. Per creare la giusta atmosfera, si può optare per tanti colori diversi tra loro, così da organizzare una festa o una serata all’aperto dal tocco speciale e un po’ romantico. Con il filo di luci colorate di Dcola non si può proprio sbagliare.

Non solo si connette a qualsiasi smartphone ed è disponibile in due diverse lunghezze (10 e 20 metri), ma ha una caratteristica unica. Queste luci possono essere sincronizzate con la musica trasmessa dal telefono e ad ogni nota corrisponderà un colore diverso. In questo modo l’ambiente sarà davvero spettacolare e ogni atmosfera sarà diversa da quella precedente.

Il filo di luci colorate si alimenta facilmente con un cavo USB, oltre ad essere waterproof, un dettaglio che lo rende perfetto per una serata a bordo piscina. Qualche altra caratteristica per capire meglio il prodotto?

Dcola ha pensato ada app con la possibilità di avere a disposizione ben 16 milioni di colori. C’è anche un timer per impostare il momento dell’accensione e dello spegnimento, oppure per impostare la tonalità che più si preferisce in un determinato orario.

La stringa a led cambierà i colori e i livelli di luminosità in base al ritmo della musica, senza dimenticare l’utilissimo microfono integrato. Con il minimo ingombro e la massima praticità, avrete un oggetto a cui non potrete più rinunciare per trasformare una semplice festa oppure una serata in un momento indimenticabile. Voi dovete soltanto accendere lo smartphone, al resto penserò il filo di luci colorate di Dcola che vi farà sbizzarrire con la fantasia.