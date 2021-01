Lumio Nescafé Dolce Gusto: il regalo di San Valentino per chi ama il caffè

Se il vostro partner non può fare a meno di un gustoso caffè, San Valentino è l’occasione giusta per regalare la macchine Lumio Nescafé Dolce Gusto

Riuscire a stupire il proprio partner per alcuni è un’impresa e San Valentino è l’occasione giusta per farlo felice facendogli un regalo che rispecchia in pieno i suoi gusti. Il caffè è tra le bevande preferite e se la vostra dolce metà è appassionata di espresso, la macchina Lumio Nescafé Dolce Gusto è irrinunciabile.

Il design minimal ma accattivante è perfetto per chi ama avere elettrodomestici smart ma di stile. La macchina automatica a capsule dispone di un serbatoio di acqua da 1 litro ideale per assaporare un gustoso caffè, ma anche bevande come tè, tisane o cappuccino.

La pompa ad alta pressione, fino a 15 bar ha diverse modalità di estrazione come quella a caldo e quella a freddo. Il funzionamento semplice permette di inserire la capsula, un ago perfora la membrana superiore, a questo punto l’acqua entra nella capsula a pressione elevata e viene spinta nel caffè attraverso un disco di plastica per far fluire la bevanda nella tazza e realizzare un espresso a regola d’arte.

Dotata di sistema di spegnimento automatico dopo un minuto di inutilizzo e sistema Thermoblock avrete un sicuro risparmio in bolletta.