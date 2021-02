Con Polaroid immortalare la magia dell'amore sarà "istantaneo"

Il 14 febbraio è da sempre il giorno dedicato a tutti gli innamorati, sia per le coppie che stanno insieme da diversi anni, sia per chi è appena scoccata la scintilla, San Valentino è l'occasione per celebrare l'amore nel migliore dei modi.

Trovare un regalo per il proprio partner diventa un’impresa difficile, soprattutto se non si vuole cadere nel banale con i soliti fiori o cioccolatini. La festa degli innamorati per eccellenza, è anche il momento in cui bisogna vivere le proprie emozioni in pieno. Per rendere questa giornata indimenticabile, il regalo perfetto è la macchina fotografica Polaroid Now.

L'apparecchio permette di scattare e di ottenere fotografie istantanee e analogiche e rendere ogni istante magico.

Grazie all’impugnatura ergonomica, al sistema autofocus e all’autoscatto, bastano pochi semplici passaggi per inquadrare il soggetto o farsi un selfie di coppia e ottenere foto nell'iconico formato quadrato.

Il nero, un evergreen che non passa mai di moda, in versione bicolor per chi vuole una macchina dal sapore vintage, ma in chiave rivisitata, o nel modello Mandalorian ideale per gli appassionati di Star Wars, con la Polaroid Now non vi resta che scegliere la posa preferita e vedere i colori che poco alla volta appariranno sulla pellicola.