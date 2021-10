Moulinex Pain & Delices: come preparare il pane in casa

Preparare il pane in casa permette di avere un prodotto fresco, pronto da servire in tavola grazie alla macchina Moulinex Pain & Delices

La riscoperta dei cibi della tradizione più genuini è sempre più diffusa e tra gli alimenti maggiormente amati dagli italiani c’è il pane. In passato veniva preparato in casa, ma nel corso degli anni questa pratica si è abbandonata sempre di più fino a quando di recente è ritornata in voga.

Preparare il pane in casa è un modo per mettervi alla prova con le vostre abilità culinarie provando ricette sempre nuove, me nello stesso tempo è la soluzione ideale per chi soffre di intolleranze.

Con gli impegni e la vita frenetica riuscire a preparare il pane quotidianamente seguendo la tradizione è quasi impossibile, per questo a darci una mano arriva la macchina per il pane. A volte non si hanno le capacità per impastare la farina, ma grazie a questo elettrodomestico con doppia funzione potete impastare e cuocere il prodotto.

L’apparecchio è dotato di una pala per mantecare gli ingredienti e di una resistenza che, scaldandosi, cuoce l’impasto ad una temperatura che non va oltre i 170°.

Non è però solo in grado di preparare il pane, ma anche di fare l’impasto per la pizza o lo yogurt: se siete alla ricerca di una macchina per il pane davvero innovativa, non potete fare a meno di quella della Moulinex.

Perfetta per chi è intollerante, è dotata di 17 programmi automatici che consentono di preparare un ottimo pane glutine free grazie ai 3 programmi senza glutine:

Pane salato senza glutine

Pane dolce senza glutine

Torta senza glutine

Con questa macchina, potete preparare anche tanti gustosi tipi di impasti salati, dolci, impasti per la pizza, marmellate, porridge e cereali.

Facile da utilizzare, basta semplicemente versare gli ingredienti nel secchiello per il pane, selezionare il programma e l’elettrodomestico fa tutto al posto vostro, dall'impasto alla cottura!

Controllare le varie fasi della preparazione è davvero semplice grazie all'ampio pannello con schermo che indica il programma e i tempi, inoltre se volete avere il pane pronto per un’occasione speciale, potete decidere di selezionare l’avvio ritardato fino a 15 ore e, una volta cotto, mantenerlo in caldo, in attesa dei vostri ospiti, per 1 ora.

Se avete voglia di imparare nuovi piatti, nella confezione è presente un ricettario con 27 preparazioni di facile esecuzione, tra cui anche 10 ricette senza glutine, per accontentare ogni gusto.