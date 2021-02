La macchina per sottovuoto Electrolux preserva le proprietà degli ingredienti e riduce gli sprechi

Essere attenti alla propria alimentazione significa anche conservare al meglio il cibo e la nuova macchina termosigillatrice di Electrolux è studiata per preservare le caratteristiche organolettiche degli alimenti. Perfetta per evitare sprechi di cibo, consente di conservare a lungo gli ingredienti in dispensa, frigo e freezer, sia sottovuoto, sia in modalità tradizionale.

Pratica, compatta e silenziosa, la termosigillatrice è semplice da usare, perché dispone di soli tre tasti:

Vacuum&Seal: permette un’aspirazione e sigillatura automatica;

permette un’aspirazione e sigillatura automatica; Pulse : consente di rimuovere l’aria all’interno del sacchetto e ridurre drasticamente la proliferazione di microorganismi che provocano il deterioramento degli alimenti;

: consente di rimuovere l’aria all’interno del sacchetto e ridurre drasticamente la proliferazione di microorganismi che provocano il deterioramento degli alimenti; Seal: è ideale per sigillare i sacchetti senza effettuare il sottovuoto.

Indicata per qualsiasi tipo di alimento sia solido che liquido, ma anche crudo o cotto, la conservazione sottovuoto evita il rischio di sprechi perché ne prolunga la durata ed elimina l’insorgere di batteri e muffe e avere i cibi pronti da conservare all'occorrenza.

Inoltre, il sottovuoto è perfetto per cuocere le pietanze a bassa temperatura, una tecnica di preparazione che assicura risultati sorprendenti, gli ingredienti mantengono intatte proprietà nutritive, mentre i sapori vengono esaltati.

In abbinamento alla macchina termosigillatrice, Electrolux mette a disposizione anche pratici sacchetti con apertura a strappo o rulli da cui ricavare buste adattabili ai diversi ingredienti e porzioni.

Realizzati con materiale BPA free e caratterizzati da una struttura a 7 strati con design a doppia nervatura, possono essere utilizzati a temperature fino ai 120°C per la cottura o fino a -40°C per la conservazione.