Il maialino di Natale, il nuovo libro di J.K. Rowling: dove e come ordinarlo

J.K. Rowling, amata per la saga di Harry Potter, torna in libreria dal 12 ottobre con un nuovo libro per ragazzi intitolato Il Maialino di Natale

J.K. Rowling, l’autrice più amata dai bambini e dagli adulti, torna in libreria con un nuovo libro interamente dedicato ai bambini. Il volume intitolato Il Maialino di Natale esce dopo il successo ottenuto dalla fiaba L’ickabog diffusa in capitoli online durante il lockdown per intrattenere i più piccoli e poi pubblicata in un vero e proprio libro.

La creatrice della saga di Harry Potter, diventato un personaggio di culto, tornerà in libreria il 12 ottobre in contemporanea mondiale con un volume in formato ebook e rilegato, reso unico dai disegni realizzati da Jim Field.

L’opera è un vero e proprio racconto di Natale in cui non verranno trattati i temi che hanno portato la scrittrice britannica al successo. Il volume affronterà con la tenerezza tipica dell’infanzia il tema dell’amore di un bambino per il suo giocattolo preferito e di tutto quello che è disposto a fare per ritrovarlo.

Il libro dedicato ai bambini dagli 8 anni in su, tratta il tema della compassione dei bambini verso gli oggetti e le persone amate, che prendono totalmente i sentimenti dei piccoli.

Il Maialino di Natale inoltre, affronta il tema dell'importanza della famiglia e del sentirsi capiti.

Infatti, il protagonista del libro è Jack un bambino che non riesce a stare lontano dal suo amato maialino di pezza Mimalino, detto Lino. Il piccolo sa che sul suo peluche può sempre contare, che sarà sempre lì a consolarlo nei giorni difficili e a gioire con lui nei giorni belli, fino a quando la vigilia di Natale, Lino si perde.

Il 24 dicenbre è un giorno magico, in cui anche l’impossibile può diventare realtà come ad esempio i giocattoli che prendono vita.

Jack non si scoraggia e con il suo nuovo Maialino di Natale, un sostituto fastidioso del suo amato Lino, decide di andare alla ricerca del peluche.

Insieme intraprendono un viaggio avventuroso nella Terra dei Perduti, dove con l?aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza, cercheranno di salvare il miglior amico di Jack dal terribile Perdente, un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa.

Se volete regalare questo libro ricco di emozioni e disegni al vostro bambino, potete

acquistarlo qui in pre-ordine su Amazon.