Maschere di carnevale: per essere eleganti e conservare un pizzico di mistero

Carnevale non vuol dire solo costumi o travestimenti. Si può festeggiare anche con piccoli accessori che danno un pizzico di mistero al look. Vediamo le migliori mascherine

Quando si parla di carnevale, si pensa subito ai travestimenti. Bambini, neonati, coppie e perfino gruppi di amici, le possibilità per indossare i vestiti del personaggio preferito sono molte e tutte divertenti.

Se siete alla ricerca di un travestimento minimal ma elegante e che doni un velo di mistero al vostro look, le mascherine sono irrinunciabili.

Dalle più classiche che affondano le loro radici nella tradizione veneziana, a quelle piene di pizzi e merletti, fino alle maschere essenziali, la scelta è ampia. Non vi resta che scegliere il vostro stile e indossare quella che preferite.

Maschera da Colombina

Eleganza e raffinatezza sono i tratti distintivi di questa maschera. Il modello total black è curato nei minimi dettagli. La mascherina realizzata con materiali di qualità ed eco-friendly non lascia residui di vernice e decolorazioni sulla pelle. Estremamente leggera da indossare è completata da applicazioni in pietra, strass e brillantini, per non passare inosservate durante i party di carnevale in famiglia. Grande e avvolgente, riuscirà a coprire il vostro sguardo e regalarvi un’aura di mistero, facile da indossare, i nastri in raso permettono di regolarla in base alle esigenze.

Pro. Elegante e ben fatta.

Contro. Per alcuni clienti è un po’ pesante.

Maschera dottore della peste

Se amate il carnevale di Venezia e volete entrare perfettamente nel mood della Serenissima, allora non potete fare a meno della maschera del dottore della peste. Realizzata al 100% in lattice naturale non tossico, vi permette di diventare in pochi minuti uno dei personaggi più famosi della tradizione veneziana. I fori oculari, le narici e la bocca, vi permettono di vedere e respirare senza problemi mentre la indossate. Disponibile in nero o bianco, grazie agli elastici può essere indossata facilmente sia dagli adulti che dai bambini.

Pro. La maschera è ben fatta.

Contro. Prima di indossarla meglio farle riprendere la forma.

Maschera in pizzo

Indossare una maschera per tutta la serata può essere faticoso, se non volete rinunciare al travestimento allora potete optare per questo modello in pizzo. La maschera ricamata con eleganti disegni traforati vi permette di muovervi facilmente, ma di creare un affascinante effetto vedo non vedo e conservare un alone di mistero. Gli ampi fori sugli occhi garantiscono un’ottima visuale senza intralci e sottolineano lo sguardo. Grazie ai nastrini in cotone potrete fissare la maschera in base alle vostre esigenze. Inoltre, la parte interna rivestita in plastica fa della maschera un prodotto resistente al tempo e all’usura.

Pro. La maschera elegante è estremamente leggera.

Contro. I nastri per legarla tendono ad allentarsi con il tempo.

Maschera minimal

Pensata per gli uomini, questa maschera ha uno stile minimal ma accattivante. Grazie alla forma dalle linee sinuose, copre solo parte del viso lasciando scoperta l’altra metà. Disponibile in diversi colori, quella bianca è perfetta per completare il travestimento da Fantasma dell’Opera, mentre la versione nera e rossa, può essere arricchita. Gli amanti del fai da te potranno aggiungere pietre e applicazioni e trasformarla in un’elegante maschera da donna. Facile da mettere grazie ai laccetti regolabili e a dischi in spugna laterali, può essere indossata diverse ore senza alcun fastidio.

Pro. Il taglio sul naso evita la formazione della condensa.

Contro. La maschera è un po’ rigida.

Mascherine per bambini

Carnevale è la festa dedicata ai bambini e quindi non possono mancare mascherine dedicate a loro. Supereroi, personaggi dei cartoni e dei fumetti sono la scelta principale nei travestimenti dei più piccoli. Grazie a questo set composto da 35 modelli, non dovranno fare altro che scegliere il loro personaggio preferito tra Superman, l’Uomo Ragno, Capitan America, Wonder Woman e tanti altri. Realizzati con materiali atossici, il feltro morbido e delicato sulla pelle permette di indossare la maschera per diverse ore senza alcun fastidio. Grazie all’elastico regolabile si adatta ad ogni viso perfetta sia per bambine che per bambini.

Pro. Il set mette a disposizione una grande varietà di personaggi.

Contro. Per alcuni acquirenti, non tutte le maschere sono ben fatte.

Maschera carnevale animali

Ai piccoli piace travestirsi e impersonare i loro personaggi preferiti, se i vostri figli amano gli animali, un costume perfetto e di sicuro effetto può essere realizzato semplicemente con una mascherina a tema animali. La confezione con 40 soggetti accontenterà ogni gusto, i piccoli potranno scegliere tra elefante, coniglio, giraffa, volpe, ape, tigre, leone, topo, lupo, cane, granchio, coccinella, mucca e tanti altri personaggi. Realizzati in materiali eco-compatibili EVA, la gommapiuma oltre ad essere morbida e confortevole per la pelle, non è tossica ed è sicura. Le cinghie flessibili possono essere regolate automaticamente in base alla dimensione della testa dei bambini.

Pro. Le mascherine sono fatte bene e curate nel dettaglio.

Contro. Gli elastici sono un po’ fini.

Le origini del carnevale

La festa del carnevale da sempre è la preferita dei bambini, ma spesso ha coinvolto e conquistato gli adulti, anche se è il periodo dell’anno in cui è possibile trasformarsi per poche ore nel personaggio preferito, le origini sono religiose e legate alla Pasqua.

Il termine carnevale, infatti, è legato alla quaresima, periodo in cui è vietato mangiare la carne e il nome deriva direttamente dal latino "carnem levare" cioè togliere la carne.

Il simbolo del carnevale sono le mascherine che il più delle volte affondano le radici nel teatro popolare e nelle tradizioni locali e ogni personaggio si identifica con una caratteristiche ben precisa della personalità.

Le maschere più famose

Nel corso degli anni le maschere sono cambiate molto e si sono ispirate sempre più spesso a film, serie tv o personaggi dei cartoni, ma la tradizione italiana affonda le sue radici in personaggi classici legati alle singole città:

Arlecchino : la maschera originaria di Bergamo impersona un servo agile, furbo e un po’ pigro. Il personaggio si ispira alla figura di Zanni , presente nel teatro comico dell'antica Roma;

: la maschera originaria di impersona un servo agile, furbo e un po’ pigro. Il personaggio si ispira alla figura di , presente nel teatro comico dell'antica Roma; Brighella : antagonista di Arlecchino è l’altra maschera di Bergamo che si caratterizza per un carattere scontroso e bugiardo. Con il passare del tempo si è evoluto e nel settecento incarna la figura del domestico fedele;

: antagonista di Arlecchino è l’altra maschera di che si caratterizza per un carattere scontroso e bugiardo. Con il passare del tempo si è evoluto e nel settecento incarna la figura del domestico fedele; Baldanzone : tipico di Bologna il dottore è un personaggio elegante e colto ma un chiacchierone non abile nel suo lavoro;

: tipico di il dottore è un personaggio elegante e colto ma un chiacchierone non abile nel suo lavoro; Colombina : la maschera femminile per eccellenza è originaria di Venezia come il padre Pantalone. Fedele e molto intelligente è una domestica capace di raggirare il padre e i suoi padroni;

: la maschera femminile per eccellenza è originaria di come il padre Pantalone. Fedele e molto intelligente è una domestica capace di raggirare il padre e i suoi padroni; Pantalone : mercante veneziano , Pantalone ha un carattere burbero e sempre in cerca di denaro. Anche se pensa di essere furbo spesso si fa beffare dalla moglie e dalla figlia;

: mercante , Pantalone ha un carattere burbero e sempre in cerca di denaro. Anche se pensa di essere furbo spesso si fa beffare dalla moglie e dalla figlia; Gianduia : caratterizzato da un cappello a falde e un codino, la maschera torinese incarna un bonaccione pronto a godersi la vita;

: caratterizzato da un cappello a falde e un codino, la maschera torinese incarna un bonaccione pronto a godersi la vita; Pulcinella : simbolo di Napoli ha gli abiti bianco candido che contrastano con la maschera nera, giocherellone e abile sa sempre come cavarsela in ogni situazione;

: simbolo di ha gli abiti bianco candido che contrastano con la maschera nera, giocherellone e abile sa sempre come cavarsela in ogni situazione; Rugantino : spaccone, di animo buono Rugantino è il simbolo di Roma ;

: spaccone, di animo buono Rugantino è il simbolo di ; Meneghino: servitore furbo e intelligente spesso ha più senno dei suoi padroni ed è il simbolo di Milano.

