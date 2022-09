Halloween: con i Carioca Mask Up il trucco è sicuro e facile, anche per i più piccoli

Mask Up By Carioca è la gamma di colori per la pelle realizzati da Carioca per il trucco di grandi e bambini. I trucchi, a base acqua, sono sicuri per la pelle dei più piccoli, comodi da usare anche in autonomia e facilmente lavabili con acqua e sapone.

Inoltre, il pratico formato in stick di questi colori, pensati come dei grandi pennarelli, è l’ideale per l’impugnatura facile e comoda dei più piccoli, e questo consente un trucco anche in completa autonomia e sicurezza.

I Carioca Mask Up infatti si usano come fossero pennarelli, i colori si possono miscelare tra loro per creare nuove sfumature e non necessitano di acqua per essere applicati sulla pelle del viso; per questo sono comodi e immediati per le feste e i pomeriggi di gioco e travestimento, come anche per realizzare bellissime maschere la notte di Halloween.

I Carioca Mask Up sono disponibili nei colori più classici, in set o singolarmente, e dermatologicamente testati. Inoltre, sono disponibili anche in quattro colori della variante Fluo, dai colori fluorescenti che si illuminano al buio con luce ultravioletta e nei quattro colori Metallici, dall’effetto coprente, per creare maschere davvero sorprendenti, perfette per la notte più paurosa dell'anno.

Carioca Set Mask Up Metallic - Kit Truccabimbi con 2 Tutorial e 6 colori

Set di 6 colori metallici e brillanti a base d'acqua per la pelle in stick con 2 tutorial creativi per poter realizzare bellissime maschere bambini.

Utilizzo: Gira la base dello stick e applica i colori direttamente sulla tua pelle. I colori si mischiano facilmente tra di loro. Puoi usare un pennello per realizzare piccoli dettagli.

Carioca Mask Up Monster - Kit Truccabimbi con 3 colori e 2 tutorial

Set di 3 colori brillanti a base d'acqua per la pelle in stick con fantasia Monster e 2 tutorial creativi per poter realizzare bellissime maschere bambini.

Carioca Mask Up Animals - Kit Truccabimbi con 3 colori e 2 tutorial

Set di 3 colori brillanti a base d'acqua per la pelle in stick con fantasia Animals con 2 tutorial creativi per poter realizzare bellissime maschere bambini.

Carioca Mask Up Princess - Kit Truccabimbi con 3 colori e 2 tutorial

Set di 3 colori brillanti a base d'acqua per la pelle in Stick con fantasia Princess con 2 tutorial creativi per poter realizzare bellissime maschere per bambini.

Carioca Set Mask Up - Kit Truccabimbi con 8 colori

Blister assortito con 8 colori brillanti a base d'acqua per la pelle in stick a tema Mask Up Animals, Monster, Carnival e Princess.

Carioca Mask Up Party - Kit Truccabimbi con 6 Colori e 2 Tutorial

Set di 6 colori brillanti a base d'acqua per la pelle in stick con 2 tutorial creativi per poter realizzare bellissime maschere per bambini.

Carioca Set Mask Up Premium - Kit Truccabimbi con 6 tutorial e 18 colori Brillanti, Metallici e Neon

Il Set Mask Up Premium di Carioca contiene 1 Scatola Mask Up Party da 6 stick, 1 scatola Mask Up Neon da 6 stick (colori al neon, fluorescenti con luce ultravioletta) e 1 scatola Mask Up Metallic da 6 stick (colori metallici). Inoltre, in ogni scatola sono presenti 2 simpatici tutorial (6 in totale).

I 5 consigli di Carioca per scegliere prodotti sicuri per la pelle dei bambini

Ma come capire quali prodotti scegliere per un trucco brillante e sicuro anche per bambini e bambine? I Carrioca Mask Up seguono le due distinte normative, per i giocattoli e per i cosmetici, e rispettano tutte le condizioni richieste per la vendita e la distribuzione, per quello si possono considerare sicuri, affidabili e controllati.

I consigli per la scelta dei trucchi per la pelle sicuri anche per i bambini sono:

1. Verificare che sulla confezione sia riportato il marchio CE e la dicitura completa sulla presenza di possibili allergeni

2. Seguire sempre le istruzioni per un corretto utilizzo

3. Conservare il prodotto per il tempo e nelle modalità indicate nelle istruzioni, per evitare la proliferazione di batteri o il deterioramento dei componenti

4. Acquistare prodotti idonei all’età dei bambini e delle bambine che ne faranno uso, e supervisionare sempre sull’utilizzo

5. I test dermatologici non sono obbligatori, ma meglio scegliere quelli che sono stati sottoposti a prove e controlli.

