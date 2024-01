Il migliore integratore di magnesio da acquistare: la guida completa

L'importanza del magnesio per il nostro benessere è spesso sottovalutata, ma questo minerale svolge un ruolo cruciale in numerosi processi vitali del nostro organismo. Il magnesio, infatti, è il minerale più importante per l’organismo che, come un orologio di precisione, regola i sofisticati meccanismi corporei. Basti pensare che il magnesio attiva oltre 300 differenti reazioni biochimiche, tutte necessarie per il corretto funzionamento del nostro corpo.

Sono molti, inoltre, i processi organici in cui il magnesio è coinvolto, quali ad esempio: il metabolismo energetico, l’equilibrio degli elettroliti, il funzionamento del sistema nervoso, la sintesi delle proteine, le funzioni dei muscoli, la divisione cellulare. Ma ancora è tutto. Dal magnesio dipendono anche l’assorbimento e il metabolismo di tutti gli altri minerali più importanti (inclusi il calcio, il potassio e il sodio) e anche di molte vitamine (vitamina C e della vitamina E, vitamine del complesso B). Il magnesio, inoltre, è un aiuto prezioso per le ossa e i denti e per il buon funzionamento dei nervi e dei muscoli, compreso quello cardiaco.

La carenza di magnesio può portare a diversi disturbi, tra cui:

Stanchezza

Irritabilità

Ansia

Depressione

Dolori muscolari, crampi, spasmi e tremori

Stitichezza

Disturbi del sonno

Per prevenire o trattare una carenza di magnesio, è possibile assumere integratori alimentari. In questo articolo vedremo quindi insieme quali sono i diversi tipi di magnesio, che funzione hanno e come scegliere il migliore integratore di magnesio da acquistare in base alle tue esigenze.

Quali sono i tipi di magnesio?

Esistono diversi tipi di magnesio, ognuno con le sue caratteristiche e proprietà. I principali tipi di magnesio disponibili in commercio sono:

Cloruro di magnesio: è il tipo di magnesio più economico e facilmente reperibile. Ha una buona biodisponibilità, ma può provocare disturbi gastrointestinali, come diarrea e crampi.

Ossido di magnesio: è un altro tipo di magnesio economico e facilmente reperibile. Ha una bassa biodisponibilità, quindi è necessario assumerne dosi elevate per ottenere i benefici desiderati.

Citrato di magnesio: è un tipo di magnesio altamente biodisponibile. È ben tollerato e può essere assunto da persone con problemi gastrointestinali.

Malato di magnesio: è un altro tipo di magnesio altamente biodisponibile. È particolarmente indicato per le persone che soffrono di stanchezza cronica o stress.

Bisglicinato di magnesio: è un tipo di magnesio che si lega all'aminoacido glicina. Ha un'elevata biodisponibilità e può essere utile per ridurre l'ansia e migliorare la qualità del sonno.

Pidolato di magnesio: è un tipo di magnesio che si lega all'acido piruvico. Ha un'elevata biodisponibilità e può essere utile per migliorare la salute muscolare e articolare.

Come scegliere il tipo di magnesio giusto?

La scelta del tipo di magnesio giusto dipende da diversi fattori, tra cui:

Le tue esigenze: se soffri di disturbi gastrointestinali, è meglio scegliere un tipo di magnesio con una buona biodisponibilità, come il citrato o il malato di magnesio. Se soffri di stanchezza cronica o stress, è meglio scegliere un tipo di magnesio che possa aiutare a migliorare questi disturbi, come il malato o il bisglicinato di magnesio. Se hai problemi muscolari o articolari, è meglio scegliere un tipo di magnesio che possa aiutarti a migliorare questi disturbi, come il pidolato di magnesio.

Le tue preferenze personali: alcuni tipi di magnesio hanno un sapore più gradevole di altri. Ad esempio, il citrato di magnesio ha un sapore leggermente acidulo, mentre il malato di magnesio ha un sapore leggermente dolce.

Quanto magnesio assumere?

La dose giornaliera raccomandata di magnesio è di 310-420 milligrammi per gli adulti. Tuttavia, le persone che soffrono di carenza di magnesio possono aver bisogno di assumerne dosi superiori tramite specifici integratori.

Se stai assumendo integratori di magnesio, ricorda di parlarne con il tuo medico, soprattutto se stai assumendo altri farmaci.

Dove acquistare integratori di magnesio?

Gli integratori di magnesio sono disponibili in farmacia, parafarmacia e online.

Il migliore integratore di magnesio da acquistare

Vediamo quindi insieme i migliori integratori di magnesio da acquistare online.

Magnesio supremo - integratore di magnesio citrato

Il Magnesio Supremo di Natural Point è un integratore alimentare con una speciale miscela d'ingredienti che assicurano la massima biodisponibilità di magnesio. Realizzata secondo una formula originale, con ciclo dedicato, senza OGM né contaminazione di sostanze estranee, NRV (valore nutritivo di riferimento) e pH ottimali, per una completa assimilazione del minerale, una volta sciolta in acqua, questa formula dal sapore gradevole, viene convertita in magnesio citrato, una delle forme di magnesio più facilmente e rapidamente assimilabili dal nostro organismo.

Integratore con 4 fonti di magnesio - ad azione completa

BIOS LINE Principium è un integratore alimentare ad azione completa, con 4 diverse fonti di magnesio: pidolato, carbonato, citrato e marino, estratto dall’acqua del mare con un processo di evaporazione. La formulazione è completata da Fruttoligosaccaridi (FOS), una fibra prebiotica a catena corta.

La speciale formulazione magnesio Biosline è inoltre senza glutine, senza lattosio e adatta ai vegani.

Integratore di magnesio malato

L'integratore di Magnesio Malato Vitabay è un prodotto realizzato esclusivamente con ingredienti biologici. Ideale per aiuta a sostenere i muscoli sani e benefico per gli atleti o per chi ha bisogno di combattere la stanchezza, questo integratore fornisce 150 mg di magnesio elementare per capsula, che corrisponde a 450 mg di magnesio elementare.

Le compresse sono ipoallergeniche e quindi adatte anche a persone con tali esigenze. L'integratore alimentare è conforme alla norma ISO 9001 e porta il sigillo GMP.

Integratore di magnesio pidolato

Massigen Magnesio è formulato come magnesio pidolato, sale che consente un maggiore assorbimento e velocità di azione; aiuta a ripristinare il livello essenziale di magnesio necessario al metabolismo del corpo.

Ha un piacevole gusto al limone ed è confezionato in pratiche bustine.

Integratore di glicinato di magnesio

L'integratore di magnesio di Natural Elements è un prodotto vegano a base di glicinato di magnesio puro. Le capsule sono rivestite con un involucro vegetale, sono ad alto dosaggio ed elevata biodisponibilità e sono particolarmente facili da digerire. Inoltre, il prodotto è privo di OGM, riempitivi, coloranti, stabilizzanti e agenti antiagglomeranti.

Integratore di ossido di magnesio

Concludiamo la nostra lista con un integratore di ossido di magnesio. L'ossido di magnesio è una delle forme più comuni del magnesio e viene utilizzato principalmente per la sua funzione di supporto della digestione ed è ideale per una cura a lungo termine, poiché crea un deposito duraturo.

L'integratore di Gloryfeel è un prodotto che contiene 200 mg di magnesio elementare per capsula. Formulato senza gelatina, è privo di agenti antiagglomeranti come sali di magnesio degli acidi grassi (magnesio stearato), privo di coloranti, naturalmente senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza ingredienti di origine animale. Inoltre, è realizzato in Germania seguendo i più alti standard qualitativi ed è inserito nel registro degli integratori alimentari del Ministero della Salute.

