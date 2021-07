Su strada, sterrato o in acqua: Rocco Giocattoli presenta una macchina radiocomandata anfibia dotata di assetto rialzato, 4 ruote motrici e turbine per navigare sull’acqua

Chi lo ha detto che una macchina radiocomandata può andare solo su strada? Quest'estate, nessun limite alla voglia di giocare dei più piccoli, ma anche dei più grandi. A catturare l'attenzione e suscitare lo stupore di tutti gli amanti dei radiocomandi è la EXOST Mini Aquajet, la macchina radiocomandata anfibia che supera ogni ostacolo, divenuta ormai un must nel segmento dei radiocomandi, distribuita in esclusiva in Italia da Rocco Giocattoli.

Con assetto rialzato e aerodinamico, 4 ruote motrici e turbine per navigare sull'acqua, EXOST Mini Aquajet è in grado di affrontare ogni tipo di terreno e trasformarsi, con la pressione di un solo pulsante, in mezzo anfibio.

Il radiocomando ergonomico - su frequenza 2.4 Ghz - rende la guida facile e intuitiva, assicurando al giocatore il pieno controllo del mezzo.

La possibilità di utilizzare fino a dieci macchine EXOST Mini Aquajet nello stesso luogo contemporaneamente, senza che vadano in conflitto le une con le altre, stimola la voglia di sfidare gli amici con percorsi ibridi che lasciano spazio alla fantasia, con strada, sterrato e specchi d'acqua.

Età Consigliata: da 5 a 8 anni. Batterie non incluse.

EXOST Mini Aquajet è disponibile al prezzo consigliato di euro 54,99.

