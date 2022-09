Misuratore di pressione: i migliori prodotti Beurer per la prevenzione della salute del cuore

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l?appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari che ricorre giovedì 29 settembre, Beurer, l?azienda tedesca leader nella realizzazione di prodotti tecnologici per la salute e il benessere, riporta l?attenzione su questo tema anche tramite la sua proposta di dispositivi medici dedicati alla misurazione della pressione.

Un?ampia gamma sviluppata per andare incontro alle differenti esigenze di ogni persona, con prodotti di ottima qualità ed efficaci.

Facili da indossare

Misuratore di pressione BM 81 Easylock Bluetooth

BM 81 easyLock è il misuratore di pressione che si caratterizza per l?innovativo design tutto-in-uno: il dispositivo è infatti disposto direttamente sul manicotto, per un pratico posizionamento sul braccio senza i fastidiosi tubi dei classici misuratori di pressione. A renderlo ancora più esclusivo è il sistema di chiusura easyLock: basta infatti ruotare il pulsante presente sul dispositivo per una perfetta aderenza durante tutta la misurazione. Il dispositivo presenta, inoltre, una tecnologia di pompaggio all?avanguardia, grazie alla leggera generazione di pressione e al rapido tempo di misurazione.

Infine, l?utilizzo del dispositivo può essere combinato all?app gratuita ?Beurer Health Manager Pro? che permette di monitorare e condividere i propri valori con il medico direttamente sullo smartphone.

Misuratore di pressione BM 51 Easyclip

Comodo e facile da indossare è il misuratore di pressione BM 51, caratterizzato dall?innovativo manicotto con sistema EasyClip che permette di applicarlo al braccio in una sola e facile mossa. Attraverso la Inflation Technology, anche la misurazione sarà rapida e confortevole perché avviene subito già in fase di gonfiaggio del manicotto, prima che stringa troppo sul braccio. Il dispositivo riconosce anche eventuali battiti irregolari, avvisando l?utente mediante un simbolo sul display (illuminato ed extralarge) di facile lettura.

Con funzione elettrocardiogramma

Misuratore di pressione con funzione ECG BM 96 Cardio

L?innovativo BM 96 Cardio di Beurer è il misuratore di pressione 2 in 1 con funzione ECG, ideale per tenere sempre sotto controllo la salute del proprio cuore a 360°. Oltre alla misurazione completamente automatica della pressione e del battito cardiaco, BM 96, grazie al suo stick per l?elettrocardiogramma con sensore a un canale, registra anche la frequenza e il ritmo cardiaco creando un vero e proprio tracciato ECG sul tuo telefono.

Utilizzando una connessione Bluetooth, è infatti possibile leggere e inviare l?elettrocardiogramma registrato sull?app Beurer HealthManager Pro al proprio medico per farlo esaminare. Il tutto comodamente da casa. Inoltre, in pochi secondi è in grado di rilevare eventuali anomalie cardiache, tra cui fibrillazioni atriali ed extrasistoli.

Con funzioni tech

Misuratore di pressione da braccio BM 58

Display nero XXL e pulsanti Sensor Touch sono due delle caratteristiche principali del misuratore di pressione da braccio BM 58. Il dispositivo, nuovo e all?avanguardia, permette di traferire i valori misurati al computer e gestirli con il software gratuito "Beurer HealthManager? mediante il cavo USB e l?interfaccia per PC. Infine, BM 58 è dotato di una funzione che avvisa l?utente in caso di eventuali aritmie e disturbi del ritmo cardiaco.

Misuratore di pressione da braccio parlante BM 49

Misurare la pressione e conoscere i propri valori grazie ad un dispositivo parlante? Da oggi è possibile con il misuratore di pressione BM 49 che, oltre ad essere un ottimo dispositivo di misurazione automatica e misurazione del battito cardiaco dal braccio, attraverso un altoparlante integrato, fornisce i risultati di misurazione, acusticamente.

L?audio di BM 49 è comodamente modulabile o addirittura può essere disattivato direttamente dall?utente.

Da polso

Misuratore di pressione da polso BC 54

BC 54 è il misuratore di pressione da polso che lavora in modo completamente automatico e veloce, elaborando i valori già durante la fase del pompaggio del manicotto grazie alla Inflaction Technology.

Il misuratore presenta i valori su un elegante display nero ben leggibile, classificando i risultati di misurazione attraverso una pratica e intuitiva scala colorata e segnalando gli eventuali disturbi del ritmo cardiaco o aritmie.

BC 54 è in grado di memorizzare i valori delle corrette misurazioni classificandone anche data e ora fino ad un massimo di 60. Per tenere sotto controllo i valori misurati, Beurer propone la trasmissione dei dati via Bluetooth attraverso l?app gratuita ?Beurer HealthManager?.

