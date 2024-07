Moulinex Eco Respect: utili elettrodomestici realizzati in plastica riciclata

Con l’estate si inaugurano nuove ricette, fresche, leggere e spesso veloci da preparare, ideali per affrontare il caldo e godersi i sapori della stagione. Smoothie, centrifughe, insalate e tantissimi altri preparati che rendono cucinare in estate un'esperienza piacevole e creativa basata su ingredienti freschi e di stagione valorizzati da tecniche di cottura veloci o a freddo per ottenere piatti e snack deliziosi e nutrienti senza soffrire il caldo.

Moulinex presenta in questa occasione la nuova gamma di indispensabili in cucina Eco Respect, realizzati con plastica riciclata. Una line-up di diversi prodotti per usi specifici, con qualità made in France e con garanzia di riparabilità di 15 anni.

Frullatore Eco Respect

A dare il via alla gamma è il Frullatore Eco Respect: realizzato con il 65% di plastica riciclata, il prodotto ha una capacità effettiva di 1,25L e si configura come un autentico must-have per preparare smoothie, così come ricette calde o fredde, grazie al vetro termoresistente o per tritare il ghiaccio. Il motore da 800 W, 4 robuste lame in acciaio inox e un vaso dalla forma affusolata consentono una miscelazione uniforme. Chi ama sbizzarrirsi in cucina noterà la manopola a due velocità (più funzione Pulse) per una miscelazione personalizzata, manico ergonomico e lame amovibili e lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia. Privo di BPA, il prodotto è riciclabile al 50%.

Prezzo: 99,99 euro

Scopri di più su Amazon

Mixer a immersione Eco Respect

Chi non può fare a meno della versatilità di un mixer? Moulinex presenta il nuovo mixer a immersione Eco Respect, realizzato con il 51% di plastica riciclata. Le lame Powelix di alta qualità producono risultati più rapidi e cremosi del 30% rispetto alla classica tecnologia Moulinex a 2 lame. Unite al motore con potenza da 600 W, le lame sono perfette per gestire con facilità e frullare ingredienti con diverse consistenze. I comandi facili e l’impugnatura ergonomica favoriscono la gestione ottimale delle 2 velocità per prestazioni eccellenti in base alle diverse esigenze di miscelazione. Il Mixer ad immersione Eco Respect, privo di BPA, è riciclabile al 95%.

Prezzo: 59,99 euro

Scopri di più su Amazon

Tritatutto La Moulinette Eco Respect

La Moulinette Eco Respect di Moulinex è il tritatutto realizzato con il 46% di plastica riciclata. Il prodotto è un comodo 4-in-1 ideale per sminuzzare, tritare, macinare e mescolare, tutto con un solo elettrodomestico con capacità di 500ml, diventando ideale per ingredienti come cipolle, aglio, erbe aromatiche, carne, noci, formaggi, verdure e molto altro. Dotato di un motore da 800 W e della tecnologia con lame Powelix, questo tritatutto è privo di BPA ed è riciclabile al 92%.

Prezzo: 69,99 euro

Tritatutto Eco Respect

Tritatutto Eco Respect è dotato di 2 lame affilate in acciaio inox per mescolare, tritare e sminuzzare, potendo contare su un motore da 500W e una ciotola da 0,5L. Realizzato con il 23% di plastica riciclata, è privo di BPA ed riciclabile al 93%.

Prezzo: 59,99 euro

Scopri di più su Amazon

Grattugia Eco Respect

La grattugia Eco Respect è il 3-in-1 facile da utilizzare per affettare, sminuzzare, grattugiare verdure e molti altri ingredienti. Realizzata con il 39% di plastica riciclata, la grattugia è dotata di sistema intuitivo 3 in 1 con cono colorato. Priva di BPA, è riciclabile all’87%.

Prezzo: 74,99 euro

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei