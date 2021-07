Scopri il tuo albero genealogico con il kit per il test del DNA MyHeritage

Con i suoi 30 milioni di utenti, MyHeritage è un social network dedicato alle famiglie ed una piattaforma genealogica online, che permette di creare il proprio sito di famiglia, di ricostruire il proprio albero genealogico, ricercando tra archivi e documenti online e, grazie al servizio MyHeritage Dna, di risalire alle proprie origini.

Scelto da 1,4 milioni di persone, MyHeritage Dna è un servizio professionale e innovativo che ti permette di scoprire le origini dei tuoi antenati, con un'analisi completa della tua etnia, la tua ascendenza e parenti di cui non conoscevi l'esistenza, sia dal lato materno che da quello paterno.

MyHeritage DNA, infatti, rivela le origini dei tuoi antenati identificando fino a quarantadue etnie tramite la stima dell'etnia, un'analisi approfondita delle tue origini etniche basata sul DNA che hai ereditato dai tuoi antenati. I risultati, poi, sono presentati in un formato originale e interessante, tramite una mappa 3D interattiva insieme alle relative percentuali e a musiche originali dalle regioni d'origine dei tuoi antenati, piacevole da guardare e da condividere sui social media.

Inoltre, confrontando il tuo DNA con quello di altri, MyHeritage DNA trova le persone con cui hai parte del patrimonio genetico in comune, così hai più probabilità di conoscere nuovi parenti che non sapevi di avere! Una volta individuato qualcuno che condivide parte del tuo DNA, MyHeritage ti indicherà la percentuale di patrimonio genetico in comune, mostrandoti qual è il potenziale grado di parentela: potrai quindi metterti in contatto con i nuovi parenti che hai appena scoperto, per sapere di più sulla vostra famiglia e sugli antenati che avete in comune. Infine, grazie ad una solida piattaforma genealogica contenente ben nove miliardi di documenti storici e mettendo a disposizione abbonamenti gratuiti e a pagamento, MyHeritage è la piattaforma principale per le ricerche sulle storie familiari e gli alberi genealogici, permettendoti di fare nuove e incredibili scoperte che sarebbero altrimenti impossibili.

Il

corredo per l'analisi del DNA viene spedito in una scatola elegante e curata, consiste in due tamponi buccali, due piccole provette e una busta in cui inserire il tutto una volta effettuato iled è facilissimo da usare: basterà semplicemente sfregare l'interno della guancia con il tampone buccale per quarantacinque secondi circa, poi inserire il tampone nella busta inclusa neled inviarlo al laboratorio diche si trova negli Stati Uniti. Per avere il risultato occorrerà attendere circa 4 settimane, ma nel frattempo, tramite l' applicazione di, sarà possibile monitorare i vari passaggi.

E se hai dubbi per quanto riguarda privacy e sicurezza dei dati personali, MyHeritage assicura di prendere ogni precauzione per proteggere le informazioni personali, di utilizzare una memorizzazione sicura dei dati, di impiegare più livelli di crittografia sofisticata e di non vendere, dare in licenza o condividere con terze parti le informazioni personali degli utenti.

Il kit per l'analisi del DNA MyHeritage è in offerta su Amazon solo per pochi giorni con uno sconto del 25%: approfittane subito!

Scopri MyHeritage DNA in offerta su Amazon.it a 59,00?