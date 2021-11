Amazon: tutti i segreti per uno shopping natalizio facile e senza pensieri

La parte migliore del Natale? Le luci soffuse, l’albero addobbato con cura, la tavola imbandita da condividere con chi amiamo…non è semplice dare un significato univoco a una festa così speciale! Una cosa, però, riesce a metterci tutti d’accordo: il momento dello scambio dei regali. Non c’è occasione migliore per sperimentare la gioia di donare (e ricevere) e quell’attimo in cui, messi da parte i fiocchi e le carte preziose, ammiriamo l’espressione soddisfatta di chi ha appena ricevuto il regalo perfetto…o, almeno, così dovrebbe essere!

Cosa succede, infatti, quando arriva il momento di pensare al cadeau giusto per una persona che non rientra nella nostra cerchia più ristretta o che sappiamo avere, già in partenza, gusti un po' particolari?

Niente paura! La risposta giusta, quest’anno, ce la dà Amazon grazie a una classifica ironica e irriverente che ci aiuta a identificare i destinatari più esigenti del Natale. Gli Amici dell’Ambiente, i Capi Ufficio, i Figli dalle Grandi Aspettative, i Portieri Condominiali e i Suoceri: sono questi i profli che mettono più in difficoltà anche coloro i quali non hanno segreti quando si parla dell’arte del regalo perfetto.

Dalle idee regalo originali e inaspettate ai consigli personalizzati per impacchettarle, Amazon.it accontenta proprio tutti. Qualche esempio tra i consigli di shopping? Un bonsai Carmona, pianta del Tè di Kentis per i Suoceri e ancora, Crazy Up, la maschera colorante semipermanente rosa di Pop Italy per rendere più “rock” le chiome dei Figli dalle Grandi Aspettative. Per i Portieri Condominiali, invece, considerati un po' angeli custodi, una borsa da viaggio ecologica di Eco Right con cui augurare una pausa almeno a Natale!

E, dato che anche l’occhio vuole la sua parte, Amazon è pronto a guidarci nel magico mondo dell’impacchettamento. Per i Capi Ufficio, ad esempio, si suggerisce la scelta di una carta sfavillante e, al posto del classico nastrino, un ironico biglietto da visita, mentre per gli Amici dell’Ambiente un involucro di carta riciclata o, meglio ancora, di giornale, dipinta con tempere naturali e con una decorazione hand-made a base di foglie secche, rametti di abete o pino, pigne e bacche rosse.

Dalle decorazioni della casa, ai maglioni natalizi, passando per i regali per i gamer o da inserire nella calza, ai doni Made in Italy e per gli appassionati dello sport e degli ultimi trend in tema di giocattoli, tutte le idee proposte e molte altre si possono trovare nello store di Natale di Amazon.it.

Inoltre la vetrina che include tutti i prodotti delle piccole e medie imprese italiane, è sicuramente il posto ideale dove poter acquistare un pensiero originale che sorprenda il destinatario delle nostre attenzioni, e aiuti a sostenere le piccole realtà e le eccellenze Made in Italy.