Natale 2021: i migliori regali per gli appassionati di musica

Per amici e parenti appassionati di musica il Natale è l’occasione perfetta per stupirli con un regalo che possa permettergli di coltivare il loro hobby preferito.

Dagli strumenti musicali, agli accessori specifici, fino a speaker o plettri, i doni da mettere sotto l’albero sono tanti, vediamo alcune idee per chi ama suonare o ascoltare musica.

Strumenti musicali per chi vuole iniziare a suonare

Credits: Pexels foto di Andreu Marquès

Per chi si vuole avvicinare alla musica è importante scegliere uno strumento semplice, piccolo e in grado di essere suonato anche con le cuffie, così da esercitarsi liberamente senza disturbare i vicini o gli altri membri della famiglia.

Se la persona a cui volete fare il regalo è appassionato di tastiere, potete scegliere quelle portatili oppure un pianoforte elettrico, mentre la chitarra è un grande classico. Per chi vuole cimentarsi con la batteria, invece, non ci sono più limiti di spazio o rumore: quelle elettroniche e compatte possono essere suonate ovunque e sono anche super economiche. Alcune idee irresistibili sono:

Amplificatori per i più esperti

Credits: Pexels foto di Anthony

Un bel regalo per stupire e far felice un provetto musicista? Se ha già dimestichezza con la musica potete puntare su un amplificatore, per basso o chitarra, scegliendo tra differenti modelli, ognuno con caratteristiche e dimensioni differenti come:

Accessori per chi ha un budget limitato

Credits: Pexels foto di Rombo

Se avete un budget limitato, ma non volete deludere le aspettative di un appassionato di musica, anche gli accessori messi sotto l’albero possono dare grandi soddisfazioni. Utili e sempre graditi sono i plettri, coloratissimi, con piccoli disegni o basic, non sono davvero mai abbastanza.

Suonare il pezzo del proprio artista preferito è il sogno di tutti e per farlo con la chitarra giusta e accordata, un’idea carina è il diapason, disponibile anche nella versione elettronica. I vostri cari saranno pronti ad improvvisare un concerto tutto per voi dopo aver accordato il loro strumento preferito. Se volete stupirli ecco alcuni suggerimenti:

Giradischi e vinili per ascoltare la musica preferita

Credits: Pexels foto di Krisp Cut

Per chi ama i vinili, il regalo perfetto è un giradischi dall’aspetto vintage, ma con una tecnologia sempre più sviluppata come il Bluetooth integrato e la possibilità di collegare speaker e soundbar. Se conoscete il genere musicale o l'artista preferito della persona a cui volete fare il dono, un’idea potrebbe essere l’album o una raccolta dei migliori successi del cantante che preferisce come ad esempio: