I più originali Calendari dell'Avvento 2020 per aspettare in allegria il Natale

Snack per cani, giochi per gatti o candele profumate, ecco i Calendari dell’Avvento 2020 per rendere divertente e indimenticabile l’attesa del Natale

I Calendari dell’Avvento sono diventati una tradizione immancabile in attesa del Natale. Capaci di farci tornare bambini, rendono più allegre le festività grazie a tante sorprese che ci stupiscono giorno dopo giorno fino al 24 dicembre.

Da quelli fai da te, a quelli beauty, senza dimenticare quelli pensati per i più piccoli, i Calendari dell’Avvento sono ideali per accontentare ogni esigenza e gusto.

Se volete attendere il Natale in modo diverso non potete farvi sfuggire questi Calendari dell’Avvento originali e pensati davvero per tutti, anche per i nostri amici a quattro zampe!

Calendario dell’Avvento per gatti

I nostri amici pelosi meritano di essere coccolati e ricompensati per l’affetto che riescono a donarci, quindi perchè non rendere il periodo natalizio indimenticabile anche per loro? Con questo Calendario dell’Avvento ogni giorno il nostro gatto riceverà un piccolo gioco perfetto per trascorrere insieme momenti allegri e spensierati. In plastica, in tessuto, con campanellini e sonagli, questi giochini sono morbidi e divertenti pensati per accontentare ogni gusto anche quello dei gatti più pigri.

Pro. I giochi all’interno sono resistenti.

Contro. Per alcuni utenti i giochi sono un po’ ripetitivi

Scopri di più su Amazon

Calendario dell’Avvento per cani

Come i gatti anche i cani meritano di festeggiare con noi le festività, quindi se vogliamo farli felici e condividere un piacevole momento insieme, possiamo acquistare il calendario dell’avvento pensato solo per loro. Sappiamo che i cani sono golosi, quindi un calendario ricco di snack è quello che ci vuole per farli contenti. Ogni finestrella contiene prelibatezze di alta qualità in diversi gusti e forme confezionati singolarmente con un piccolo sacchetto contro l’umidità. Con il meritato snack il Natale sarà magico anche per il nostro amico a quattro zampe.

Pro. Gli snack sono di qualità.

Contro. Molti snack sono a base di pollo.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Yakee Candle

Se amiamo avere in casa un’atmosfera raccolta e profumare gli ambienti con piacevoli essenze, come resistere al Calendario dell’Avvento Yakee Candle? Dal primo dicembre fino al ventiquattro, avremo la possibilità di riempire casa di aromi di bouquet fioriti e fruttati e rendere indimenticabile Natale e Capodanno! Il Calendario dell’Avvento Yakee Candle a libro, ha un design elegante e raffinato che ricrea in un attimo l’atmosfera alpina grazie ai delicati disegni che caratterizzano le 24 porticine in cui possiamo trovare molte fragranze prettamente natalizie come: Singing Carols, Holiday Hearth, Surprise Snowfall, Christmas Morning Punch, Christmas Cookie, Christmas Eve, Christmas Magic completati da un bellissimo porta candela.

Pro. Le candele sono colorate e profumate.

Contro. I clienti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell’Avvento Bic

Se siamo tra gli amanti di tutto ciò che ha a che fare con la cancelleria rimarremo a bocca aperta davanti a questo Calendario dell’Avvento Bic interamente dedicato ai prodotti per l’ufficio. Adatto sia ai bambini durante il periodo scolastico, che agli adulti per svolgere al meglio il lavoro, il Calendario dell’Avvento è caratterizzato da un simpatica renna con uno sfondo natalizio, dietro cui si nascondono 24 caselline ricche di gadget come pennarelli, matite, pastelli e correttori dal mood natalizio. Per vivere al meglio il Natale il calendario offre anche adesivi e cartoline tutti da colorare per creare dei personalissimi biglietti di auguri!

Pro. Il calendario è simpatico e originale.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell’Avvento Happy Socks

Il Natale è il momento dell’anno ideale per riempire casa di colori e allegria, allora perchè non iniziare con il nostro abbigliamento? Il Calendario dell’Avvento Happy Socks è pronto a rendere le festività indimenticabili, grazie a calzini super colorati. Dietro ogni casellina, infatti, si nascondono 24 paia di calzini unisex con fantasie uniche e tinte sgargianti che renderanno gioioso ogni giorno, tra questi di certo non possono mancare quelli con stampe a tema natalizio da indossare la notte del 24!

Scopri di più su Amazon

Calendario dell’avvento per gli appassionati di giardinaggio

Avere casa immersa nel verde è il sogno di molti, se abbiamo il pollice verde e non vogliamo perdere l’occasione di dedicarci a piante e fiori anche durante il periodo di Natale, questo calendario dell’avvento è immancabile. Formato da 24 sacchetti con semi biologici selezionati per varietà come quelli annuali, perenni, selvatici e fiori estivi. Oltre ai sacchetti il calendario contiene un filo di canapa naturale e cera d’api e 24 mollette in legno per appenderli dove vogliamo, il calendario è completato da un opuscolo informativo con istruzioni per la semina e consigli utili per avere piante rigogliose.

Pro. Il calendario è realizzato con materiali ecologici.

Contro. Le istruzioni sono solo in inglese e tedesco.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell’Avvento Ravensburger

Il Calendario dell’Avvento Ravensburger, renderà magico il momento del Natale con un gioco pieno di suspense per i ragazzi che non vedranno l’ora di trovare e liberare Babbo Natale. Basta seguire gli indizi e gli strumenti per le indagini celati dietro alle caselle e arriveremo alla risoluzione del caso! Grazie al libro di 36 pagine possiamo immergerci in una fantastica avventura per salvare il Natale. Per rendere tutto ancora più divertente il calendario ci metterà alla prova con esperimenti dal risultato assicurato degno dei migliori investigatori.

Pro. Il calendario è appassionante.

Contro. Per i bambini piccoli può essere impegnativo.

Scopri di più su Amazon

Non solo Calendario dell’Avvento

Oltre al calendario dell’avvento dai paesi del nord Europa, arrivano tradizioni simili che dal primo al 24 dicembre scandiscono l’attesa del Natale.

Esistono varianti originali e curiose come ad esempio la Corona dell’Avvento e la candela. Vediamo le caratteristiche.

Corona dell’Avvento

Originaria dei paesi anglosassoni e di cultura tedesca la corona è realizzata con rami di sempreverdi e candele rosse e bianche. L’ideatore è stato Johann Hinrich Wichern un pastore protestante, teologo evangelico direttore di una casa di rieducazione per adolescenti.

La versione originale prevedeva 24 candele, una per ciascun giorno dell’Avvento. Oggi invece la Corona dell'Avvento ha una struttura circolare, con rami di sempreverdi su cui vengono disposte 4 candele. Queste rappresentano le quattro domeniche dell'Avvento e devono essere accese una per settimana.

Candela dell’Avvento

In Danimarca invece, possiamo trovare la candela dell’avvento la cui origini è antichissima.

Si tratta di una candela tipicamente natalizia con tanto di numeri e tacche per scandire i 24 giorni che precedono il 25 dicembre. Ogni giorno la si accende e deve essere spenta prima che la fiamma si avvicini alla tacca della giornata successiva, per poi ripetere il rituale ogni 24 ore.

Leggi anche

I calendari dell'Avvento da realizzare a mano

I calendari dell'avvento con i personaggi preferiti dalle bambine

I migliori calendari dell’Avvento Beauty Natale 2020 da acquistare online