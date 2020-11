I calendari dell'avvento con i personaggi preferiti dalle bambine

Natale è sempre più vicino e per rendere divertente e indimenticabile il periodo più magico dell'anno, non c'è niente di meglio che accompagnare il conto alla rovescia con il Calendario dell'Avvento.

Fino al 24 dicembre le bambine potranno scoprire ogni giorno accessori, vestitini e gadget di ogni tipo, del loro personaggio preferito.

Barbie

Il Calendario dell'Avvento di Barbie ispirerà le bambine non solo durante il periodo di Natale, ma anche nel corso dell'anno. Ogni giorno le piccole potranno scoprire abiti e accessori legati al mondo delle fiabe. Le appassionate possono vestire Barbie da principessa, sirena o fatina basta farle indossare un paio di ali e una coda da sirena. Tra gli accessori che faranno contente le più piccole ci sono scarpe colorate, coroncine, collane, una bacchetta magica e una spazzola con dettagli ispirati ai mondi incantati per dare libero sfogo alla fantasia e creare innumerevoli abbinamenti. Tra i compagni di gioco preferiti di Barbie, non possono mancare simpatici animaletti, tra cui un coniglietto, un draghetto e un unicorno!

Pro. Il calendario è bello e colorato.

Contro. I regali disegnati sulla confezione annullano l'effetto sorpresa.

Scopri di più su Amazon

Frozen

Elsa e Anna accompagneranno le bambine durante il periodo più magico dell'anno. Grazie al Calendario dell'Avvento ogni giorno potranno scoprire un nuovo dono. Accanto ai giochi le piccole potranno indossare accessori provenienti direttamente dal Regno di Ghiaccio, le caselline dal primo al ventiquattro dicembre regaleranno una collana, un braccialetto e 22 ciondoli che si possono agganciare a qualsiasi catenina. Gli accessori includono tutti i personaggi preferiti di Frozen 2, da Anna ad Elsa, fino a Olaf, Kristoff e Sven.

Pro. Il calendario è grande e colorato.

Contro. I clienti non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Lego Friends

L'azienda di mattoncini ha pensato per le più piccole ad un Calendario dell'Avvento a tema villaggio di Babbo Natale. Ogni casellina contiene una magica sorpresa da costruire. Oltre alla mini-bambola Emma con il suo abito scintillante e alla moda, non è Natale senza gli elfi e i pinguini per divertirsi e preparare tanti doni all'interno del laboratorio di Santa Claus. Un piccolo set con cui le bambine potranno giocare in compagnia delle loro amichette in attesa dell'arrivo della notte più magica dell'anno.

Pro. Il calendario ricrea un simpatico set natalizio.

Contro. I clienti che lo hanno aquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento con saponette profumate

Il mondo magico e colorato degli unicorni da sempre conquista tutte le bambine, quindi non c'è niente di meglio di un calendario multicolor con l'animale mitologico come protagonista. Il calendario beauty contiene 24 diverse bath bomb profumate: una bomba da bagno a forma di unicorno, delle bath bombs a forma di cuore e a forma di stella, e persino dei sali da bagno profumati! I bagni saranno ancora più divertenti con un'esplosione di schiuma colorata e profumata.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Playmobil

Balli e atmosfere principesche possono rivivere grazie a questo Calendario dell'Avvento. Le 24 finestrelle nascondono arredi, accessori e mini-figure in abiti scintillanti, perfetti per festeggiare un Natale da favola. La piattaforma dotata di agganci su cui fissare gli arredi ricrea l'elegante Salone di Cristallo, per un'esperienza di gioco indimenticabile.

Pro. Il calendario è ricco di accessori.

Contro. Il foglietto delle istruzioni con il contenuto annulla l'effetto sorpresa.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento a tema sirenette

Le sirenette sono essere magici che conquistano il cuore delle più piccole, e le appassionate dei fondali marini non possono rinunciare a questo Calendario dell'Avvento. Ogni giorno potranno scoprire tanti personaggi provenienti direttamente dal mare, mini figure in 3D, matite e accessori come collane e braccialetti per sentirsi eleganti e alla moda in ogni momento. Una volta che le finestre saranno aperte le piccole potranno divertirsi con un gioco sul retro della scatola.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento con accessori per capelli

Accessori per i capelli e gioielli di sicuro fanno felici le piccole, allora perchè non regalare a vostra figlia o nipote questo coloratissimo Calendario dell'Avvento? Fermagli per capelli a scatto, cinturini da polso, orecchini a bottone, elastici con charms, ogni giorno ci sarà una piccola sorpresa che farà felici le bambine e renderà l'attesa del Natale divertente e colorata. Il calendario è reso unico da un design elegante e raffinato grazie alla raffigurazione di unicorni e fatine. Le piccole non vedranno l'ora di portare sempre con loro il calendario grazie al comodo manico.

Pro. All'interno ci sono molti accessori colorati.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Minnie

Con questo calendario ogni giorno è possibile aprire una casellina ed entrare nel magico mondo di Minnie. Personaggi in 3D, accessori per la scuola come matite e righelli, fermagli, braccialetti e orecchini, le piccole non vedranno l'ora di scoprire tutte le sorprese a loro dedicate giorno dopo giorno. Una volta svelate tutte le finestrelle, il divertimento continua con un simpatico gioco sul retro della scatola.

Scopri di più su Amazon

Le origini del Calendario dell'Avvento

Dicembre è il mese per eccellenza per vivere in pieno l'atmosfera natalizia. L'attesa del 24 e la voglia di scartare i regali è grande e per vivere in pieno questo periodo negli ultimi anni si è affermata la tradizione del Calendario dell'Avvento.

Di origine tedesca, l'obiettivo era rendere ai bambini l'attesa del Natale più allegra grazie a piccoli doni quotidiani. La diffusione si deve a Gerhard Lang, un editore protestante, originario di Maulbronn in Germania, che ha iniziato a realizzarli dal 1908, in ricordo della sua esperienza infantile.

Da piccolo amava molto il Natale, la madre per rendergli l'attesa più allegra, aveva deciso di preparare ogni anno 24 biscotti speziati, da appendere al calendario e da gustare giorno dopo giorno fino all'attesissimo 24 dicembre.

A quei tempi in Germania c’era già l'usanza di aspettare la festa con piccoli regali da scartare ogni giorno, ma una volta adulto Gerhard ha perfezionato la tradizione realizzando un calendario con un disegno diverso per ogni giorno, successivamente ha aggiunto anche le finestrelle, con all'interno angeli o piccoli Gesù Bambino da ritagliare o costruire. Ogni anno questa tradizione si è arricchita aggiungendo regali sempre differenti come cioccolatini o dolci.

Il calendario ha avuto subito un grande successo nei paesi protestanti, poi in quelli cattolici e durante la guerra è stato sfruttato per la propaganda.

Oggi i Calendari dell'Avvento possono essere realizzati a mano o essere acquistati già pronti, ma la gioia di scoprire ogni giorno un piccolo regalo diverso rimane immutata.

Leggi anche

I calendari dell'Avvento da realizzare a mano

Piccole sorprese con i Calendari dell’Avvento Playmobil

I calendari dell'avvento a cui i bambini non potranno resistere

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!