I calendari dell'avvento a cui i bambini non potranno resistere

Supereroi, protagonisti di cartoni animati e film sono i personaggi preferiti dei vostri bambini? Se volete allietare l'attesa del Natale e farli felici ogni giorno con tanti piccoli regali e sorprese, non potete fare a meno del calendario dell'avvento.

Dopo avervi presentato i migliori calendari dell'avvento per bambine, non potevamo fare a meno di consigliarvi quelli che di sicuro lasceranno il vostro piccolo senza parole. Vediamo insieme i migliori 10 calendari dell'avvento perfetti per creare l'atmosfera magica del Natale.

Calendario dell'Avvento Lego Friends

I mattoncini sono da sempre il sogno di ogni bambino, allora come rinunciarci anche nel periodo natalizio? Con questo calendario dell'avvento ogni giorno il piccolo potrà aprire una casellina e scoprire una simpatica sorpresa fino alla notte più magica dell'anno. Il calendario contiene un bob, uno snowboard, uno slittino, un pianoforte e un robot con telecomando. Ci sono anche 5 mini bambole Lego Friends: Olivia, Mia, Stephanie, Andrea e Emma, i bambini non vedranno l'ora di aiutarle ad appendere le calze e a costruire i loro regali. Questi giocattoli hanno molte funzionalità per stimolare la fantasia a creare storie in tema natalizio. Pronti a costruire insieme al vostro piccolo una casa in perfetto stile natalizio?

Pro. Il calendario è ben fatto ed è semplice da montare.

Contro. I pezzi sono molto basic.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Playmobil

Babbo natale non vede l'ora di far contenti i piccoli! Per fargli una sorpresa è andato a visitare il negozio di giocattoli decorato a festa, i bambini, entusiasti, gli hanno portato la loro lista dei desideri, con questo calendario dell'Avvento in compagnia del simpatico commesso ogni giorno dal primo dicembre fino al ventiquattro avrete un regalo tutto per voi. Il pupazzo di neve, l'albero di Natale e i fantastici accessori vi aiuteranno a ricreare il negozio di Babbo Natale a cui nessun bambino potrà resistere, grazie anche allo sfondo natalizio in cartone, pensato per creare alla perfezione l'atmosfera tipica di dicembre.

Pro. I personaggi sono ben fatti.

Contro. Per alcuni clienti il playset non è ben rifinito.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Cars

Questo calendario dell'Avvento colorato, è pieno di sorprese speciali nascoste dietro le caselline che ricordano le corse e le vacanze. I bambini giorno dopo giorno potranno costruire un playset completo per divertirsi tutto l'anno, con cinque mini veicoli die-cast, tra cui Saetta McQueen, Mack e Cricchetto, oltre ad accessori invernali a tema Disney Pixar Cars, come una pila di pneumatici, un regalo con nastro e fiocco, lo spazzaneve, il segnale stradale e tante altre simpatiche sorprese. Non resta che giocare e vivere fantastiche avventure insieme ai loro personaggi preferiti.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Minecraft

Il calendario dell'Avvento contiene il set di cancelleria Minecraft con all'interno i personaggi e i disegni più popolari del famoso videogioco. Dietro ogni porta del calendario ci sono gadget esclusivi come: mini taccuini, penne a sfera, matite Minecraft, fogli adesivi Minecraft, righello, gomma, ciondoli in gomma, temperamatite, distintivi in metallo, blocco note ed evidenziatori.

Pro. I regali all'interno sono di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il costo è eccessivo.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Star Wars

Con il fantastico calendario dell'avvento Star Wars i bambini potranno realizzare un viaggio tra le stelle. Con 24 regali di alta qualità i piccoli Jedis si rallegrano ogni giorno con un bellissimo accessorio tra cui sceglire, il calendario, infatti, contiene 7 personaggi Lego Star Wars in abiti festivi, tra cui il Mandaloriano, Baby Yoda, anche un Tusken Raider, un droide interrogatore IT-O e un IG-11, oltre a 11 mini veicoli da costruire tra cui Il Razor Crest, il caccia stellare di Riot Mar. Tra questi non possono mancare mini costruzioni come un lancia-neve blaster di posizionamento pesante, dei bersagli di addestramento, un porta armi di Tusken Raider e un lancia-neve. Il set Star Wars è adatto ai fan di qualsiasi età per rivivere le scene epiche del film.

Pro. Il calendario è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' costoso.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Marvel

Il calendario dell'Avvento a tema The Avengers permetterà ai piccoli di vivere fantastiche avventure con i loro personaggi preferiti, infatti le caselline nascondono ​le minifigures di Iron Man, Spider-Man, Black Widow, Thor, Captain Marvel, Thanos e Nick Fury, oltre a fantastici oggetti e accessori, inoltre comprendono un Quinjet, un Helicarrier, un drone Spider-Man e la Torre degli Avengers. Per rendere ancora più speciale l'attesa del Natale, dietro la porticina 24 si nasconde una fantastica sorpresa.

Pro. Il calendario è ben rifinito.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Paw Patrol

I personaggi del cartone animato in cui il protagonista è Ryder, un ragazzo di dieci anni con sei cuccioli eroici, ognuno dei quali è dotato di un'abilità particolare che gli permette di portare il proprio contributo alla squadra nel risolvere le missioni di salvataggio sono pronti a rendere l'attesa del Natale divertente e unica. Il calendario contiene 7 Cuccioli PAW Patrol, 6 cuccioli amici, 11 accessories tutti a tema natalizio. Non resta che giocare e vivere fantastiche avventure insieme ai cuccioli.

Pro. Il calendario è curato nei minimi dettagli.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Playmobil Ritorno al futuro

L'iconico film che ha conquistato intere generazioni è pronto ad accompagnare i piccoli, ma anche i più grandi grazie al calendario dell'Avvento ispirato a Ritorno al futuro. Dietro le porticine si nascondono personaggi iconici come Marty McFly, Doc Brown e Jennifer Parker, oltre a emozionanti accessori del film. Lo sfondo in cartone permette di ricreare la vera scena del film e costruirla giorno dopo giorno, infatti con i 7 personaggi e gli 88 accessori sarà impossobile non vivere le avventure dei protagonisti della pellicola.

Pro. I personaggi sono ben fatti.

Contro. La struttura del municipio in cartoncino si rovina facilmente.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento funko pop Harry Potter

Gli appassionati di Harry Potter oltre ai libri e ai dvd amano collezionare oggetti e mini figure ispirate al mondo del maghetto più famoso di sempre. Questo calendario dell'Avvento funko pop con le figure in vinile che variano in altezza, a seconda del personaggio (massimo 5 centimetri di altezza) vi permette di giocare con Harry, Hermione, Ron e gli immancabili professori della scuola di Hogwarts.

Pro. I personaggi sono ben fatti.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po' alto.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell'Avvento Play-Doh

Il calendario dell'Avvento oltre alle sorprese che si nascondono dietro le 24 porticine, contiene 5 lattine di plastilina e un divertente tappetino per impastare e creare un paesaggio invernale e natalizio con scene e personaggi divertenti come la renna di plastilina o biscotti grazie agli accessori per impastare, alle formine, ai roller, ai cutter e ai timbri il paesaggio natalizio non avrà limiti. Con il calendario dell'Avvento l'attesa fino a Natale non sarà mai stata così divertente e creativa.

Pro. Il calendario è divertente e simpatico.

Contro. Per gli utenti alcune formine sono un po' difettose.

Scopri di più su Amazon