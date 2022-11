Calendari Avvento beauty 2022: i migliori da acquistare online

Il calendario dell'Avvento è uno di quegli oggetti della tradizione capace di farci tornare bambini e assaporare l'attesa delle festività natalizie con gioia e stupore. E se un tempo erano dolci e cioccolatini a scandire il passare dei giorni in attesa del Natale, ad oggi, grazie ai calendari dell'Avvento beauty, le vere protagoniste delle festività sono la bellezza e la cura di sé.

Tra trucchi, sali da bagno, creme, scrub e lozioni, ecco allora i migliori calendari dell?Avvento beauty 2022 da acquistare on line, per coccolarsi e rilassarsi come in una vera spa fino all'arrivo del Natale!

NYX calendario avvento 2022

Inizia il countdown più scintillante dell?anno: tantissimi prodotti occhi, viso e labbra da aggiungere alla tua routine make-up. Questo calendario dell'Avvento, infatti, contiene 24 prodotti marcati NYX Professional Makeup, tra cui scrub, gloss, rossetti e ombretti dalle tonalità e finish metallici; inoltre, per completare il tuo look, troverai anche prodotti per priming e fissaggio. Perché aspettare Natale quando puoi avere un regalo al giorno?

Allerta spoiler! Il calendario contiene: 1 prodotto per la cura delle labbra #thisiseverything, 12 diversi prodotti per le labbra con finish matte e gloss in formati mini, 6 ombretti in tonalità metalliche e matte festive con sfumature dorate e neutre, 1 Pore Filler Mini, 1 HD Eye Primer Mini, 2 illuminanti Born To Glow Mini, per un colorito illuminato, e 1 High Definition Finishing Powder Mini, per un finish vellutato e matte.

Calendario dell'Avvento 2022 Sephora Favorites

Il calendario dell?Avvento 2022 di Sephora si presenta in un bellissimo cofanetto blu decorato con pois dorati, composto a sua volta da 26 box azzurre dove potrai scoprire, giorno per giorno, i best seller e le novità beauty dei migliori brand disponibili da Sephora. Tra full size, formati speciali e mini size di make up, prodotti skincare e haricare, il calendario dell?Avvento di Sephora ha un contenuto davvero ricco, del valore di 425?, ma a un prezzo che è un vero regalo.

Allerta spolier! Questo calendario include: Benefit ? Mascara They?re Real! Magnet; Charlotte Tilbury ? Mascara Pillow Talk Push Up;Rare Beauty ? Mascara Perfect Strokes Universal; Huda Beauty ? Eyeliner liquido Quick N?Easy; Make Up For Ever ? Primer Hydra Booster; Natasha Denona ? Palette Mini Retro; Sephora Collection ? Cream Lip Stain Marvelous Mauve; Tarte ? Creme Blush Peach Sunset; Too Faced ? Lip Injection Maximum Plump; Augustinus Bader ? L?Huil Pour Le Visage; Christophe Robin ? Maschera rigenerante all?olio di fico d?India; Dermalogica ? Scrub delicato enzimatico e meccanico; Innisfree ? Maschera di argilla riduzione pori con rocce vulcaniche; Mario Badescu ? Spray viso Adaptogenic Aloe Vera e noce di cocco; PAI ? Carbon Star olio notte disintossicante viso; Patchology ? Flash Patch gel contorno occhi; Patchology ? Gel patch riparatore occhi notte; The Ordinary -Siero occhi Caffeine Solution + EGCG; Ren Clean Skincare ? Maschera Ultra Recomfortant lenitiva viso; Sephora Collection ? Siero illuminante; Milk ? Stick labbra e guance; Morrocanoil ? Shampoo idratante; Olaplex ? Hair Perfector; Paco Rabanne ? Fame, edp; Unbottled ? gel doccia; Rituals ? candela profumata Sakura.

Calendario dell'Avvento Beauty di Invisibobble

Il Calendario dell'Avvento Beauty di Invisibobble ti regalerà un mese intero di sorprese eleganti e divertenti. Il Calendario dell'Avvento Hair Beauty offre infatti 24 magici regali di bellezza, tra elastici e accessori per capelli, che ti faranno battere il cuore, uno per ogni giorno di questa stagione di festa!

Invisibobble è la nota azienda che produce elastici per capelli realizzati con materiale IAR che non danneggia i capelli. Inoltre, la sua iconica forma a spirale riduce i segni, distribuisce la pressione che porta a meno dolore e risulta eccezionalmente confortevole, anche per capelli ricci e/o spessi.

Spoiler alert! Il calendario dell'Avvento Invisibobble include: elastici per capelli ORIGINALI x6, elastici per capelli SLIM x5, elastici per capelli POWER Strong Grip x3, elastici per capelli NANO piccoli x1, fermaglio per capelli WAVER x2, fermaglio per capelli WAVER PLUS grande x2, elastico per capelli SPRUNCHIE x1, fermaglio per capelli BOWTIQUE con fiocco x1, strumento per fiocco BUNSTAR x1, cravatta WRAPSTAR x1, elastici per capelli KIDS x1.

Calendario dell?Avvento 2022 The Ritual of Advent 2D di Rituals - Edizione limitata

Con i suoi 24 regali del valore di 130?, il calendario dell'Avvento The Ritual of Advent è un'edizione speciale creata per le festività natalizie 2022. Questo calendario dell?Avvento arriva già completo in un lussuoso pacchetto regalo con nastro, così puoi subito metterlo sotto l?albero per una persona speciale e contiene 24 soprese del brand, famoso per i profumi paradisiaci. Con le loro fragranze esclusive che evocano ricordi persi da tempo, i regali di Rituals riescono a far ritrovare la felicità anche nelle piccole cose: non lasciarti scappare questa occasione e goditi l'ambitissimo regalo Rituals!

Allerta spoiler! Il calendario dell'Avvento The Ritual of Advent 2022 contiene: Mini candela dell'Avvento Private Collection - Savage Garden; Mini candela dell'Avvento Private Collection al gelsomino dolce; Mini candela dell'Avvento Private Collection all'ambra preziosa; Mini candela dell'Avvento Private Collection al sandalo e vaniglia; Gel doccia schiumogeno all'arancia dolce e legno di cedro - The Ritual of Mehr; Saponetta alle giuggiole e loto - The Ritual of Jing; Spray corpo Linea Amsterdam; Olio rilucente per il corpo The Ritual of Karma; Argilla scrub per il corpo The Ritual of Karma; Docciagel schiumogeno Rituals Homme; Spray rinfrescante Sakura; Crema corpo The Ritual of Mehr; Lozione per le mani The Ritual of Jing; Docciagel schiumogeno The Ritual of Jing Sleep; Docciagel rinfrescante Rituals Sport; Bagno al latte di cocco The Ritual of Ayurveda; Olio corpo ricco The Ritual of Ayurveda; Maschera Wonder; 10 salviette umidificate The Ritual of Namaste; Crema giorno anti-età The Ritual of Namaste; The Ritual of Sakura Shampoo; The Ritual of Sakura Balsamo; Guanto scrub e cucchiaio The Ritual of Ayurveda; Maschera ristrutturante per capelli alla cheratina Linea Elixir Miracle.

Calendario dell'Avvento The Bomb di Bomb Cosmetics

Il calendario dell'Avvento Bomb Cosmetics è perfetto per regalarsi, o regalare, momenti magici e rilassanti. All'interno, infatti, troverai 24 sorpresine profumate in diversi colori e odori, di cui 12 saponi profumati e 12 bombe da bagno a forma di cuoricini.

Tutti i prodotti di Bomb Cosmetics sono fatti a mano e realizzati con ingredienti naturali e di alta qualità; arricchiti con oli essenziali e con un'elevata percentuale di burro di karité, idratano e nutrono la pelle con delicatezza. Inoltre, hanno un'ottima consistenza e profumi davvero accattivanti!

Calendario dell'Avvento Beauty Blast di W7

Anche quest'anno, il conto alla rovescia per il Natale 2022 diventerà ancora più emozionante grazie al calendario dell'Avvento di W7. Beauty Blast, infatti, comprende un totale di 24 prodotti del marchio, tutti cruelty free, con i quali potrai ottenere una collezione di make up perfetta e completa. Dai rossetti ai lucida labbra, passando per accessori per capelli, matita labbra, eyeliner, illuminante, blush, cipria Banana Dreams, mascara, maschera labbra notte Sweet Dreams, bronzer Honolulu, primer effetto Glow e molto altro, apri la casella corrispondente ogni giorno per trovare un magnifico regalo a sorpresa di W7!

Calendario dell'Avvento 2022 di Blissim

L'attesa del Natale diventa ancora più magica grazie al nuovo calendario dell'Avvento di Blissim in versione beauty, con le sue 24 finestrelle che racchiudono trattamenti, prodotti make up, accessori e molto altro ancora. Il calendario dell?Avvento Blissim 2022 è un cofanetto multibrand dall?ottimo rapporto qualità prezzo, con prodotti di brand skincare e haircare come Davines, Bioderma, Caudalie, Rituals, Baija Paris e molto altro. Presentato quest?anno per la prima volta, questo calendario Avvento Beauty si caratterizza per il packaging curatissimo nelle tonalità del lilla, lavanda e magenta, che si apre a libro e che presenta 24 scatoline estraibili e riutilizzabili, all?interno delle quali troverai prodotti di bellezza di altissima qualità.

Spoiler alert! Ecco cosa troverai all?interno del calendario dell?Avvento Blissim: Baïja Paris Tropic Shot Body Powder Scrub corpo; Imparfaite Skincare Eye Contour Treatment, trattamento contorno occhi illuminante; Davines Momo Shampoo per capelli professionale; Jersey Shore Cosmetics Mongogo Vanilla & Coconut Lip Balm, balsamo labbra; LUSETA Tea Tree & Hemp Oil Body Wash, olio detergente corpo; Sunday Riley Luna Sleeping Night Oil, olio notte viso; All Tigers Natural & Vegan Eyeshadow Pencil, matita ombretto vegana; Garancia The Call Of The Forest Radiance And Youth Double Serum, siero ringiovanente viso; Huygens Hyaluronic Concentrate, concentrato viso con acido ialuronico; Bioderma Crealine H2O Yeux Waterproof Eye Makeup Remover, struccante occhi per trucco waterproof; Respire Gel Creme Naturel, crema idratante intensiva; Caudalie Vinosource-Hydra SOS Intense Moisturising Cream, crema idratante intensiva con estratto d?uva; First Aid Beauty Ultra Repair Cream, crema riparatrice; Voila Hand Creme, crema mani idratante; Glime Illuminating Serum, siero viso illuminante; Sophia + Mabelle Extreme Hold Brow Gel, gel sopracciglia; Apicia Blush Creme in Pollen, blush in crema; Serenity Legend Relaxing Foot Nourishing Cream, crema nutriente per piedi; RICIN Biorganique Huile de Ricin, olio di ricino unghie, capelli, ciglia e sopracciglia; Les Petits Prodiges Multi-Purpose Balm, balsamo neutro multiuso skincare; Rituals The Ritual of Jing Soothing Body Cream, crema corpo profumata; Pomponne Natural Lash Booster Mascara, mascara nero volume e lunghezza; Poláar Nuit Polaire Night Cream, crema viso da notte.

Calendario dell'Avvento 2022 di L'Oréal Paris

Le festività non sono mai state così glamour! L?Oréal Paris presenta il Calendario dell?Avvento 2022, per aspettare il 24 Dicembre scoprendo giorno dopo giorno come rendere le feste ancora più iconiche e glamour. In ogni casella troverai prodotti make-up, skincare e per la cura dei capelli firmati L?Oréal Paris, perfetti per un look da cenone natalizio elegante, completo e curato.

Calendario dell?Avvento Beauty 2022

Questo calendario dell?Avvento beauty si caratterizza per il packaging semplice e super natalizio e i 24 prodotti di qualità: dai prodotti da bagno agli articoli per la skincare e la cura dei capelli, ogni giorno potrai trovare una sorpresa dietro ogni finestrella, una tonalità unica o forse qualcosa di completamente nuovo: inizia il conto alla rovescia per il Natale!

Tutti i prodotti presenti nel calendario dell?Avvento beauty 2022 sono sicuri, non irritanti e dermatologicamente testati.

La storia del calendario dell'Avvento

Il calendario dell?Avvento, con i suoi doni giornalieri e il senso di attesa e sorpresa che ne consegue, è uno di quegli oggetti capaci di riportarci indietro nel tempo, facendoci tornare un po? bambini. Ma dove e quando nasce questa usanza?

La storia alla base dell?origine del calendario dell?Avvento inizia alla fine del 1800, ed ha per protagonista un bambino, come spesso avviene per i racconti natalizi. Dai primi giorni di Dicembre di ogni anno, infatti, il piccolo bambino tedesco Gherard Lang, impaziente di festeggiare il Natale, insisteva nel chiedere alla mamma ?Quando arriva il Natale? Mancano ancora molti giorni alla festa??. Stanca di sentirsi ripetere la stessa domanda, la mamma di Gherard ebbe un'idea: decise di cucinare dei biscotti speziati, dolce tipico natalizio, e di riporli in 24 piccoli sacchetti, così che il piccolo Gherard potesse aprire un sacchetto al giorno, a partire dal 1° dicembre fino alla vigilia, e sapere quanti giorni mancassero al Natale. Felice della riuscita di questo piccolo ma funzionale progetto, la mamma di Gherard decise così di ripeterlo ogni anno, per tutta la durata dell?infanzia del figlio.

Nei primi anni del 1900, ormai adulto, Gherard continuò e ampliò la tradizione creata dalla mamma, realizzando un cartellone dotato di 24 finestrelle che ogni mamma avrebbe potuto riempire con dolci di vario tipo per i propri bambini, che in questo modo avrebbero potuto sapere ?quanto manca a Natale?; e così nacque il primo Calendario dell?Avvento, che ben presto divenne tradizione celebrata prima in tutta Europa e poi in tutto il mondo.

Curiosità sul calendario dell'Avvento

Nei primi calendari, il conto dei giorni rimanenti per il Natale partiva dalla prima domenica di Avvento , ovvero la 4° precedente alla celebrazione della nascita di Gesù (tra fine novembre e inizio dicembre); in seguito, con la diffusione dei calendari dell?Avvento in cartone, prese piede l'usanza di iniziare il conto alla rovescia dal 1° del mese, con 24 finestrelle piene di dolci di forma e tradizione natalizia.

partiva dalla prima domenica di , ovvero la 4° precedente alla celebrazione della nascita di Gesù (tra fine novembre e inizio dicembre); in seguito, con la diffusione dei in cartone, prese piede l'usanza di iniziare il conto alla rovescia dal 1° del mese, con 24 finestrelle piene di dolci di forma e tradizione natalizia. La tradizione vuole che ogni finestrella del calendario debba essere aperta la sera, prima di andare a dormire: il bambino dovrà giudicare la sua giornata e decidere insieme ai genitori se merita di aprire la finestrella. Se non ci si è comportati bene, la finestrella non potrà essere aperta.

debba essere aperta la sera, prima di andare a dormire: il bambino dovrà giudicare la sua giornata e decidere insieme ai genitori se merita di aprire la finestrella. Se non ci si è comportati bene, la finestrella non potrà essere aperta. Tra i calendari dell'avvento più costosi del mondo c?è quello di Tiffany: una cassettiera alta circa un metro che rappresenta in scala lo storico negozio della maison di gioielli nella Fifth Avenue e che racchiude una collezione di 24 gioielli in oro, argento o con diamanti. Il prezzo? "Solo" $ 112,000!

più costosi del mondo c?è quello di Tiffany: una cassettiera alta circa un metro che rappresenta in scala lo storico negozio della maison di gioielli nella Fifth Avenue e che racchiude una collezione di 24 gioielli in oro, argento o con diamanti. Il prezzo? "Solo" $ 112,000! I calendari dell'Avvento sono stati storicamente sfruttati non solo per rendere felici grandi e piccini: negli anni dei regimi totalitari, infatti, i calendari dell'Avvento vennero sfruttati anche per la propaganda politica. Durante il periodo del nazismo, ad esempio, dietro ogni finestrella dei calendari fatti stampare dalla dittatura c'era un simbolo della "grande Germania?.

