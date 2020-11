I calendari dell'Avvento da realizzare a mano

Amate la magia di una sorpresa sempre diversa ogni giorno? Con il calendario dell'Avvento potrete regalarvi o regalare un piccolo dono per cominciare con il piede giusto ogni giornata. Se volete stupire la vostra dolce metà o un'amica, potete optare per i calendari dell'Avvento fai da te.

Bustine o sacchetti potranno essere riempiti con gli oggetti preferiti, dal make-up, vero must have di stagione, a deliziosi dolcetti, senza dimenticare simpatici gadget. Le idee per realizzare un calendario dell'Avvento unico sono davvero tante, vediamo insieme i modelli perfetti per rendere speciale l'attesa del Natale.

Calendario dell'avvento con bustine

Questo kit fai da te contiene tutto il necessario per creare e riempire un calendario dell'Avvento personalizzato. Le 24 bustine total white diventano colorate e divertenti con gli adesivi a tema natalizio. Babbo Natale, la simpatica renna e l'immancabile elfo scandiranno ogni giorno, dal primo al ventiquattro dicembre. Perfetti anche per i bambini potete riempire i sacchetti con golosi dolci e nasconderli per una caccia al tesoro appena svegli e rendere piacevole l'inizio della giornata.

Calendario dell'avvento con sacchetti

Tra gli addobbi che non possono mancare in casa per ricreare l'atmosfera natalizia, il calendario dell'avvento è uno di questi. Il set formato da 24 sacchetti in tessuto è perfetto per decorare la camera dei bambini, la cucina o il corridoio. I sacchetti di stoffa si possono appendere con le pinzette di legno e con la cordicella, il tocco finale? I colorati adesivi con i numeri. Grazie alle comode dimensioni ogni bustina di stoffa potrà contenere buoni d'acquisto, mini rossetti o gadget di ogni tipo.

Calendario dell'avvento con bicchieri del caffè

Questo splendido set per il calendario dell'Avvento è perfetto per gli amanti del caffè e non solo. Il kit contiene tutto il necessario per personalizzarlo e decorarlo. Dopo aver riempito i bicchieri con gadget, dolci a base di caffè e piccoli oggetti, non vi resta che completarli con il nastro colorato e con gli adesivi con i numeri. Appoggiato su una mensola o vicino alla macchina del caffè, il vostro calendario dell'avvento personalizzato sarà la decorazione immancabile per il periodo prenatalizio.

Calendario dell'avvento con renna

Cosa sarebbe Babbo Natale senza la sua slitta trainata dalle simpatiche renne? Se volete realizzare il calendario dell'Avvento da soli, il set fa al caso vostro, i sacchetti di carta marroni possono essere personalizzati e ricreare il divertente volto delle renne. Basta ritagliare dal foglio gli occhi, le corna e i numeri e avrete il calendario dedicato alle renne senza dimenticare Rudolph con il suo naso rosso.

Calendario dell' Avvento in legno

Il calendario dell'avvento realizzato in legno porta molta allegria in casa. L'albero di natale, la casetta di marzapane o il trenino, la scelta è davvero ampia. Ogni scatolina può essere riempita singolarmente con oggetti home made, cioccolatini e tanto altro. Gli sportelli con aperture magnetica terranno al sicuro tutti i regali.

Calendario dell'avvento a forma di casa

Realizzare il calendario dell'avvento in compagnia dei piccoli è un modo per trascorrere del tempo con loro, e questo kit renderà tutto più divertente. Il set formato da 24 bustine a forma di casa innevata, una volta aperte diventano 3D pronte a contenere al loro interno tutti gli oggetti che preferite. Realizzati in carta kraft di alta qualità, sono molto resistenti e inodori. Da appoggiare su una mensola non dovete far altro che completarli con lo spago e gli adesivi in dotazione.

Calendario dell'avvento con ciondoli in legno

Per rendere ancora più speciale il calendario dell'avvento, i sacchetti in carta o stoffa possono essere chiusi da questi simpatici ciondoli a tema natalizio. Da Babbo Natale, all'albero, alla renna fino al biscotto di zenzero, per 24 giorni avrete un calendario unico e divertente. Da colorare o lasciare naturali, i ciondoli possono essere applicati sui sacchetti con le mollette o il cordoncino in dotazione.

Calendario dell'avvento in feltro

Colorato e pieno di piccoli oggetti preziosi, il calendario dell'avvento fa felici sia piccoli che grandi e questo modello a forma di albero è la scelta ideale per entrare in pieno nel clima natalizio. Realizzato in feltro, la parte inferiore con i 24 sacchetti rossi contiene all'interno tante piccole decorazioni da applicare sull'albero, per un risultato del tutto unico. Le decorazioni completate con le lucine bianche rendono l'albero luminoso e diffondono la magica atmosfera natalizia.

Cosa mettere nel calendario dell'avvento

Il calendario dell'avvento è un piccolo rituale quotidiano che ci accompagna regalo dopo regalo verso il Natale. Negli ultimi anni si sono diffusi quelli già pronti, ma quelli fai da te rimangono sempre i più ambiti perchè possiamo mettere all'interno ciò che vogliamo e scegliere il tema che preferiamo per far contenti le persone a cui lo regaliamo o per farci un piccolo regalo. Vediamo cosa mettere all'interno.

Calendario beauty

Quelli a tema beauty sono i più amati perchè possiamo mettere all'interno tutto l'indispensabile per realizzare un make up perfetto e dedicarci alla skicare quotidiana. Per riempirli possiamo acquistare tante mini taglie dei prodotti preferiti, utili da portare in viaggio o da testare.

Calendario goloso

Se noi o la persona a cui vogliamo regalare il calendario è golosa, possiamo crearne uno dolcissimo. Come? Possiamo mettere all'interno tanti cioccolatini, caramelle o biscotti fatti in casa, per entrare in pieno mood natalizio impossibile rinunciare a quelli allo zenzero.

Calendario per chi ama cucinare

Se invece amiamo preparare tanti dolcetti o aperitivi, all'interno del calendario possiamo inserire tante formine a tema natalizio, spezie come ad esempio cannella e zenzero o stampi per muffin. una volta arrivati al 24 dicembre saremo pronti a sfornare deliziosi biscotti.

Calendario amanti cancelleria

Gli amanti della cancelleria hanno la scrivania piena di penne, matite e oggetti colorati, poi complice lo smartworking un calendario a tema è immancabile per rendere questo periodo più divertente. Quindi possiamo dare libero sfogo alla fantasia e riempire i sacchetti con gomme dalle forme divertenti, pennarelli ed evidenziatori super colorati, senza dimenticare quadernini su cui prendere appunti, mini agende e oggetti buffi.

Calendario avvento lui

Il calendario dell'avvento fai da te può diventare anche un piacevole regalo da fare al nostro lui, le idee sono tante, possiamo inserire cravatte, calzini o le mini taglie di profumi e liquori.

Calendario avvento bambini

Mini giochi di società, piccoli puzzle o peluches sono tante le idee per rendere il calendario dell'avvento indimenticabile per i bambini. Dovete solo scoprire il loro personaggio preferito e potrete riempire le 24 caselline con tanti oggetti a tema.

