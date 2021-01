Calze della befana, le migliori per far felice ogni bambino

Per una Befana indimenticabile e far felice i bambini, impossibile non riempire la calza con supereroi o personaggi dei cartoni

L'arrivo della Befana segna la fine delle feste e del periodo che viene vissuto dai bambini in modo allegro e divertente.

Per vivere ancora un po' questa magia natalizia, difficile non regalare ai più piccoli le calze. Supereroi o protagonisti dei cartoni, ogni bambino ha il suo personaggio preferito.

Per non sbagliare e premiare i piccoli più buoni vi presentiamo le calze più belle, che lasceranno a bocca aperta ogni bambino.

Calza Spiderman

L'uomo ragno con la sua ragnatela che gli permette di arrampicarsi sui palazzi e sconfiggere il male, non poteva mancare nella calza della Befana. Il calzettone con il supereroe che fa sognare i più piccoli contiene personaggi inediti e sorprese da scoprire per tuffarsi nel fantastico mondo di Superman e vivere insieme divertenti avventure.

Calza Play-Doh

Al tuo bambino o al figlio di una collega piace creare piccoli lavoretti? Per incentivare la loro vena artistica la calza della Befana Play-Doh è il regalo perfetto da appendere al camino. Con la plastilina colorata e morbida ogni bambino sarà libero di esprimere la propria fantasia realizzando piccoli capolavori.

Calza dei Gormiti

I piccoli mostriciattoli dotati di forza soprannaturale sono i compagni perfetti per i giochi dei più piccoli. La calza della Befana con i Gormiti farà contenti i piccoli fan. Il modello con all'interno un personaggio speciale permetterà ai bambini di immaginare fantastiche avventure insieme ai loro amichetti, grazie alla lancia vulcano e allo scudo fiamma. La maschera di Keryon poi, è perfetta per accompagnare il piccolo durante i suoi giochi in compagnia dei suo compagni di scuola.

Calza Star Wars

Per rivivere le avvincenti avventure di Star Wars, non c'è niente di meglio della calza a tema. Gli eroi preferiti dai più piccoli stanno aspettando solo i bambini e i loro amichetti per fargli rivivere gli episodi della saga. Non resta che scendere in guerra contro l'impero e sconfiggere il male con i personaggi principali della serie.

Calza Avengers

Per salvare la terra e sconfiggere il male, l'aiuto dei supereroi della Marvel è indispensabile. Da Capitan America a Hulck ogni bambino ha il suo personaggio preferito in cui immedesimarsi. La calza della Befana trasporta i bambini nel fantastico mondo degli Avengers, in cui vivere avvincenti avventure in compagnia di supereroi e degli amici.

Calza Transformers

I piccoli che vogliono rivivere le avvincenti avventure dei Transformers non resisteranno alla calza della Befana. I bambini con i loro amici non vedranno l'ora di giocare con i personaggi che si trasformano in modo semplice e immediato. Il calzettone pieno di sorprese permetterà ai piccoli di vivere magiche avventure con i loro eroi preferiti per aiutare l'umanità a sopravvivere.

Calza PJ Masks

Tre bambini di sei anni che di notte si trasformano nei supereroi: Gattoboy, Gufetta e Geco devono affrontare dei nemici cattivissimi della loro stessa età: Romeo, Lunetta e il Ninja della notte, sono i protagonisti della calza Pj Masks (i Super Pigiamini) che di sicuro conquisteranno i più piccoli. Grazie alla calza kinder i bambini potranno circondarsi di tanti dolci golosi, infatti, la calza contiene 2 Kinder Sorpresa,1 Kinder Cereali, 1 KinderMaxi, 3 Pack di Kinder Ciocco, un modo dolce per terminare le festività natalizie.

Calza Bing & Friends

L'epifania segna la fine delle feste, ma per prolungare la magica atmosfera delle feste e far felici i bambini il 6 gennaio non può mancare la calza di Bing & Friends e tanta cioccolata non può assolutamente mancare. Nella calza della Befana ci sono tanti cioccolatini Dolfin per chiudere in modo dolce il periodo natalizio. Per renderli ancora più felici, il set include anche un maxi puzzle composto da 24 pezzi pensato per bambini dai 3 anni in su, una splendida pallina Bing da 14 cm perfetta per giocare a mare, in spiaggia o all'aria aperta.

