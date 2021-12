Calze della Befana, tante idee per far felici le bambine

La fine delle feste è sempre più vicina, per chiudere in bellezza non c'è niente di meglio che aspettare l'arrivo della simpatica vecchietta a cavallo della scopa.

Anche se nell'immaginario di tutti si presenta con vestiti strappati e il cappello vistoso, la Befana porta doni all'interno di calze per premiare le bambine più brave.

Se volete stupire vostra figlia o nipotina potete regalarle la calza dell'Epifania con i personaggi preferiti. Non sapete cosa scegliere? Continuate a leggere e vi diamo qualche idea a cui nessuna bambina riuscirà a resistere.

Calza LOL

Le simpatiche bambole che hanno conquistato tutte le bambine non potevano mancare nella calza della Befana. Le LOL, tutte da collezionare, escono dalle loro blind bag per tuffarsi in una calza multicolor che grazie alla comoda tasca posteriore può essere arricchita con altre sorprese. Le giornate a scuola o il tempo libero verranno colorati dalla borsa tonda caratterizzata da uno dei personaggi preferiti e tanti brillantini per non passare mai inosservate. Per avere un look impareggiabile come resistere al braccialetto con charm o al flappy band? Le piccole non vedranno l'ora di indossarli per completare il loro look e avere uno stile invidiabile.

Calza Principesse Disney

Ariel, Belle e Rapunzel fanno sognare ogni bambina. Le piccole non vedono l'ora di rivedere i cartoni in cui le loro eroine preferite sono le protagoniste di storie incantate. Per far rivivere le magiche avventure dei loro personaggi preferiti, la calza delle principesse Disney è perfetta, con i personaggi e i regali all'interno le piccole e le loro amichette potranno immergersi nelle storie che tanto amano. Oltre agli adesivi e ai tatuaggi magici, la calza contiente tante incantevoli sorprese e un delizioso disegno da colorare in compagnia di mamma e papà.

Calza Barbie

Impossibile immaginare la calza della Befana senza la bambola più famosa del mondo, elegante e sempre alla moda la Barbie è il regalo perfetto per le bambine che sono state particolarmente buone. Le piccole che amano cucinare e sperimentare ricette sempre diverse, potranno dare libero sfogo alla loro fantasia con la Barbie pasticcera, gli stencil per decorare i dolci, le formine per creare pasticcini simpatici, senza dimenticare il matterello per stendere la pasta frolla e creare dolci deliziosi. Per le piccole appassionate di cucina, ma che non rinunciano all'avventura, all'interno della calza troveranno Barbie Trendy pronta ad accompagnarle ricetta dopo ricetta.

Calza Miracolous

Le amanti dell'eroina che combatte i criminali rimarranno a bocca aperta davanti alla calza dedicata ai Ladybug. Il modello super colorato con i personaggi preferiti dalle piccole, contiene tanti gadget ed oggetti ispirati al mondo della ragazzina che di giorno sogna di diventare una disegnatrice di moda e di notte combatte il crimine. Con questa calza le piccole e le loro amichette potranno entrare nel magico mondo di Ladybug. Basta indossare lo zainetto e l'orologio contenuto all'interno della calza e potranno immaginare di vivere le stesse storie del loro personaggio preferito. Per non dimenticare nulla potranno annotare tutti i loro pensieri sul diario segreto.

Calza Winx

Le avventure della fata Bloom, leader del Winx Club, insieme alle migliori amiche Stella, Flora, Tecna, Musa, Aisha arriva all'interno della calza della Befana. Le teenagers pronte ad affrontare pericolosi avversari e alle prese con i problemi di cuore, sono tra i personaggi preferiti dalle adolescenti. Impossibile non perdersi in fantastiche avventure indossando il bracciale luminoso presente nella calza della Befana, ripararsi dal freddo con il paraorecchie ed essere alla moda con con le ali indossabili di Bloom.

Calza Frozen

Elsa, Anna, Olaf e Swen impegnati in una nuova avventura, non potevano non essere i protagonisti della calza della Befana. Le piccole appassionate di Frozen e del secondo capitolo, non vedranno l'ora di scoprire le sorprese all'interno del calzettone. La notte del 6 gennaio potranno giocare insieme alla minifigure di uno dei protagonisti e alla bambola di uno dei personaggi. Per essere sempre alla moda le piccole non possono uscire di casa senza indossare uno degli accessori presenti nella calza ed interamente dedicato al mondo di Elsa. Per le bambine che amano disegnare all'interno della calza c'è un delizioso cartoncino con protagoniste Anna e la sorella pronto per essere colorato.

Calza Me contro Te

Le appassionate di Me Contro Te, non possono rinunciare alla calza ispirata ai due personaggi e adatta a tutte le bambine che non vedono l'ora di trascorrere il 6 gennaio in compagnia di Luì e Sofì. Il calzettone della Befana ha una veste tutta nuova, con tessuti green rispettosi dell'ambiente e all'interno le piccole appassionate di musica troveranno tanti oggetti per coltivare la loro passione come le cuffie decorate con pon pon, cantare con i loro fratellini o sorelline grazie al microfono che si trova all'interno della calza, infine si divertiranno con i mini doll e con la bambola dei personaggi di Me Contro Te.

Calza Miracle Tunes

Se vostra figlia o vostra nipote sogna di diventare come una delle tre ragazzine pronte a combattere il male a suon di canzoni e balletti questa calza non può mancare il 6 gennaio. Il calzettone in tessuto contiene sempre 3 super sorprese ispirate ai protagonisti della serie tv, il modello ampio e spazioso è arricchito da una comoda tasca posteriore, pensata per aggiungere tante sorprese e avere un regalo unico e del tutto personalizzato.

