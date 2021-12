Calze fatte in casa, i modelli più belli per rendere indimenticabile l'epifania

La Befana vien di notte con le calze tutte rotte, se volete evitare che anche le vostre calze facciano la stessa fine, potete realizzarle da soli. Come? Basta scegliere il modello di calza che preferite e riempirle con dolcetti o piccoli oggetti.

Le calze in commercio sono tante, da quelle 3D a quelle personalizzabili con la foto, le idee a cui ispirarsi non mancano. Vi mostriamo i modelli più belli per rendere la vostra calza fatta in casa unica e divertente.

Calze in tessuto

Per gli amanti dello stile classico, queste calze sono irrinunciabili appese al camino o in casa. Babbo Natale, il pupazzo di neve e Rudolph la renna, sono perfetti per festeggiare l'epifania. Il set è formato da tre calze in tessuto morbido e soffice. Non resta che riempire le calze con dolcetti fatti in casa o piccoli oggetti direttamente creati da voi, per un risultato unico e personale.

Pro. Curati nel particolare, i disegni e i materiali sono di buona fattura.

Contro. Per alcuni clienti sono un po' grandi.

Calze vintage

Stile vintage, colori vivaci e una morbida pelliccia, queste sono le caratteristiche delle calze dal look classico ed elegante. Il modello dalle tinte brillanti è disponibile in diverse fantasie ed è lavorato a maglia, perfetto per gli amanti della tradizione. Le calze dalla misura extra large possono essere appese al camino o consegnate ai familiari dovete solo mettere all'interno regalini o dolci che faranno contenti sia i più grandi che i più piccoli.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Bisogna fare attenzione ai colori.

Calze 3D

Impossibile festeggiare la Befana senza il simpatico pupazzo di neve. Se invece i piccoli sono appassionati di Babbo Natale con il suo viso buffo e la barba bianca, non vedranno l'ora di appendere la calza al camino in attesa del 6 gennaio. Il set è realizzato in tessuto morbido ed è perfetta da regalare ai bambini, infatti, il soggetto in 3D soffice farà felici i più piccoli che una volta fatta incetta di dolci e caramello potranno abbracciare e coccolare il divertente pupazzo. L'unica cosa che vi resta da fare è riempire la calza con regalini o cioccolatini per rendere magica la notte dell'Epifania.

Pro. Ben rifinita e capiente.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Calze con soggetti natalizi

Piccole e simpatiche, queste calze sono perfette per completare le decorazioni in casa, grazie all'occhiello che permette di posizionarle sull'albero o vicino al camino con un semplice gancio. Perfette anche per fare un piccolo regalino ai nipoti o ai figli di amici, lasceranno i bambini a bocca aperta, il modello in tessuto morbido accontenta tutti i gusti. Babbo Natale, Rudolph la renna e un dolce orsetto faranno felici sia i grandi che i più piccoli. Il tocco in più? I disegni delle calze sono in 3D e super colorati.

Pro. Sono grandi e di buona qualità.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Calza personalizzabile

Volete regalare una calza della Befana unica? Allora la scelta da non farsi sfuggire è quella personalizzabile. Con la stampa digitale ad alta risoluzione ogni foto sarà perfetta e nitida, per celebrare insieme alla famiglia i momenti più belli e particolari. Poi se volete renderla ancora più unica, potete aggiungere una frase ricamata o un pensiero dedicato al vostro caro. Non resta che riempirla con regalini fatti a mano e la calza sarà davvero indimenticabile.

Calza con scritte

La calza della Befana è un modo per fare un piccolo regalo ai propri cari e dimostrargli tutto l'affetto, se poi è realizzata a mano diventa unica. Il set formato da tre modelli con i disegni di Babbo Natale, di Rudolph la renna e del pupazzo di neve, possono essere personalizzati con simpatici ricami. Il materiale soffice e morbido farà contenti sia grandi che piccini. Facile da appendere grazie all'occhiello, darà un tocco in più alle vostre decorazioni natalizie.

Pro. Le calze sono grandi e resistenti.

Contro. La qualità del tessuto è nella media.

Calza con gnomo

Se avete voglia di regalare una calza della Befana diversa dal solito, ma che conservi i classici colori natalizi, non potete fare a meno di questo modello decorato con un simpatico gnomo. Il pupazzo in 3D è perfetto per diffondere lo spirito del Natale, ma anche per augurare buona fortuna a chi la riceve. Grande e ideale da appendere al camino o alla parete, questo set formato da tre calze ha un'apertura superiore ampia e un interno spazioso pronto ad accogliere caramelle di tutti i tipi e piccoli regali. Resistente e riutilizzabile per molti anni, è completata da un robusto anello per appenderla in modo sicuro e facile.

Pro. Le calze sono carine.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Calza di Harry Potter

Gli appassionati di Harry Potter non vedranno l'ora di ricevere come regalo la calza dedicata al maghetto più famoso di sempre. Il modello grande e capiente è realizzato in materiale di qualità ed è caratterizzato dai colori tipici della casa dei Grifondoro, per renderla davvero irresistibile, sulla parte anteriore è ricamato lo stemma della casata. Morbida e soffice, non vi resta che riempirla di dolci e caramelle e far felici grandi o piccini.

Pro. La calza è ben fatta.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Calze classiche

La tradizione della Befana ha origini antiche e chi preferisce lo stile classico, non può festeggiare il sei gennaio senza questo set di calze nei colori tipici del natale. Il rosso brillante realizzato in materiale morbido è accostato al risvolto bianco decorato con un inserto verde. Grande e spaziosa è perfetta per accogliere al suo interno dolci, caramelle e non solo, perché i regali per i più buoni non possono assolutamente mancare. Il set formato da 10 calze può essere decorato con glitter, adesivi, ricami e feltro per renderla personale e fare un regalo davvero unico alla persona a cui tenete di più. Grazie all'occhiello in tessuto, la calza può essere appesa sia al camino che all'albero pronta per scoprire tutte le sorprese al suo interno.

Pro. ILe calze sono capienti.

Contro. Per alcuni clienti il materiale non è molto resistente.

Pupazzo della Befana

Il simbolo del 6 gennaio è una vecchia signora che vola sulla scopa consegnando regali ai bambini e per entrare nello spirito della festa, oltre alla calza potete regalare il pupazzo della Befana. Realizzata in resina e tessuto imbottito è alta circa centimetri 40 e con il suo vestito nero e rosso è pronta a far felice i bambini. Grazie al laccetto sulla schiena può essere appesa all'albero o se preferite al camino o al muro. Non vi resta che aggiungere un piccolo sacchetto in cotone, riempirlo di dolci e festeggiare insieme ai vostri cari l'epifania.

Pro. Il pupazzo è molto carino.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

