Le candele giuste per ricreare la magica atmosfera del Capodanno

Decorazioni, illuminazioni e accessori sono fondamentali per ricreare l'atmosfera dell'ultimo dell'anno. Ti guardi intorno, sei soddisfatto del risultato, ma senti che manca ancora qualcosa? Un piccolo tocco che renda l'atmosfera calda e romantica al tempo stesso? Beh, forse quello che stai cercando sono le candele!

Colorate, profumate con gli aromi tipici del Natale, sono immancabili sulla mensola o per completare la tavola del 31. Vediamo insieme le migliori candele per completare le decorazioni natalizie perfette anche da regalare ai tuoi cari.

Yankee Candle Christmas

Colori natalizi e fragranze che ricordano i tipici aromi del periodo, queste le caratteristiche del set formato da 12 candele piccole della durata di 10 ore l'una, creano un'atmosfera accogliente perfetta per festeggiare la notte di San Silvestro. La casa si riempirà in pochi minuti della magia di una foresta ghiacciata, della bellezza di un fiocco di neve, ma anche lo spettacolo di un cielo stellato e l'aroma dei tipici dolci natalizi. Una volta accese le candele contenute nello scrigno di vetro, la casa verrà immersa in un'atmosfera calda e romantica.

Pro. Le candele diffondono un piacevole aroma.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Lily Flame

La piccola scatola di latta contiene una magica sorpresa: la candela dall'inconfondibile aroma natalizio è perfetta da accendere durante le sere di festa per diffondere un profumo delicato ma avvolgente. Piccola e pratica da posizionare sulla mensola o su un mobile, darà un tocco in più all'ambiente per renderlo unico e speciale, una volta terminata la candela, la scatola può essere usata per conservare piccoli oggetti.

Pro. Ha un piacevole aroma di spezie.

Contro. L'imballaggio rovina la confezione.

Set Candele natalizia profumata

Lavanda e orchidea, questi sono gli odori per ricreare un ambiente rilassato proprio come deve essere quello di Capodanno. Se vuoi ricreare la stessa atmosfera, impossibile fare a meno di questo set di candela. Il delizioso, elegante e raffinato vaso in vetro satinato con scritte e disegni, è perfetto per completare la tavola di capodanno. Chiuso da un coperchio con pomello a corda, brillerà nella notte del 31. Il piacevole aroma inebrierà casa fino a di 200 ore, perfetto per accenderle durante tutte le festività e creare un'atmosfera raccolta e serena.

Pro. Le candele hanno un profumo gradevole.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti

Set di candele profumate

Il design artistico ed elegante si adatta bene a qualsiasi casa, donando un aspetto raffinato ad ogni ambiente. La cera di soia naturale, alla creerà un ambiente rilassante e avvolgente, le 6 fragranze sono una selezione di profumi tra i quali rosa, lavanda, limone, gardenia, menta piperita, fragola, peony & blossoms, pera & freesia. Perfetta da regalare a un'amica, una volta terminata la candela, la scatola può essere usata come una decorazione o un portagioie.

Pro. Le candele sono carine ed eleganti.

Contro. Per alcuni utenti non sono molto grandi.

Yankee Candle confezione regalo

Se cerchi l'accessorio perfetto per completare le tue decorazioni di Capodanno o per dare un tocco in più alla tavola delle feste, questo set fa al caso tuo. Il paralume Illuma-Lid perfeziona la diffusione delle fragranze garantendo una combustione più regolare, mentre con il taglia-stoppino è possibile ridurre la quantità di fuliggine che si forma man mano che le candele bruciano.

