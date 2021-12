Regali di Natale 2021: i cesti natalizi di Eataly

Un bel cesto natalizio, ricco di bontà enogastronomiche, è un'ottima idea, sempre molto gradita, da regalare a Natale. Perfetti per fare un regalo speciale a parenti ed amici amanti del buon cibo, ma anche per consolidare il rapporto con dipendenti e fornitori aziendali, colleghi o professionisti, i cesti natalizi particolari e di qualità riescono davvero ad andare incontro a tutti i gusti e le esigenze.

Per il Natale 2021 Eataly, brand di cibo made in Italy di altissima qualità, propone diversi tipi di confezioni regalo disponibili in esclusiva su Amazon.it!

Quelli di Eataly sono cesti natalizi particolari a disposizione di tutti: ricchi di prodotti di alta qualità, facilmente reperibili e in vendita a prezzi sostenibili, rappresentano il meglio dell'enogastronomia italiana.

I prodotti, inoltre, arriveranno all'interno della scatola regalo Eataly, più rispettosa dell'ambiente perchè fatta di carta riciclata con certificazione FSC (Forest Stewardship Council). Ma non è tutto. Eataly, infatti, si impegna a sostegno del programma di Alimentazione Scolastica del WFP: per ogni confezione natalizia venduta, Eataly donerà l'equivalente di un pasto nutriente che WFP fornisce ai bambini e alle bambine delle scuole più povere del mondo. Il tuo acquisto contribuirà a garantire che moltissimi bambini possano avere accesso a istruzione, salute e nutrizione grazie ai pasti scolastici del WFP.

I cesti natalizi di Eataly includono quindi tutto il meglio dell'enogastronomia italiana racchiuso in un'elegante scatola regalo, rispettosa dell'ambiente e capace di fare la differenza per un mondo finalmente libero da fame e povertà.

I cesti natalizi di Eataly sono disponibili in 6 versioni diverse: scegli quella che preferisci!

Cesto natalizio Eataly con prodotti tipici italiani "Tutto per una dispensa di qualità"

Il cesto gastronomico di Eataly con 8 prodotti sfiziosi è una perfetta idea regalo per chi non ama farsi cogliere impreparato e vuole avere sempre la dispensa ricca di prodotti per ogni evenienza: un cesto natalizio comodo e pratico ma soprattutto buonissimo.

Al suo interno potrai trovare otto prodotti rappresentativi del territorio, tutti realizzati con ingredienti di alta qualità: Rigatoni Rigorosa IGP 500g di Rigorosa, Salsa di Pomodoro Datterino 330g di Alicos, Pane Carasau 250g di Tipico, Acciughe del Cantabrico 46g di Vicente Marino, Olio Evo 7gg 500ml di De Carlo, Crumiri Ricoperti di Cioccolato 170g di Officina Nobili Bontà, Tavoletta Fondente Extra 75% 75g di Baratti e Milano e il Caffè 100% Arabica 250g di Vergnano.

Cesto natalizio originale Eataly "Dolce, che passione!"

Il cesto natalizio di Eataly con 5 prodotti golosi è ideale e perfetto per chi ama i dolci. Panettone, ma anche creme spalmabili e marmellate per il Natale più goloso di sempre, con un bicchiere di spumante per festeggiare come si deve!

All'interno di questo cesto natalizio potrai trovare 5 prodotti perfetti per celebrare le feste nel migliore dei modi: Spumante Asti Vintage 0,75l di Fontanafredda, Panettone Classico 1Kg di Tommaso Muzzi, Crema di Pistacchio 190g di Alicos, Cantucci alle Mandorle 250g di Mattei e Marmellata di Arance Senza Pectina 220g di Scyavuru.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 52,90?

Cesto gastronomico Eataly con prodotti tipici di qualità "Prodotti salati, di tutto un po' (con sorpresa)!"

Il cesto natalizio di Eataly è l'ideale per chi alla domanda "dolce o salato?" risponderebbe sempre e solo "salato!". Ecco quindi alcuni prodotti indispensabili, come la pasta, l'olio e i sughi, ma anche alcune sfiziosità come le olive, le sardine e i tocchetti. E non è tutto! Anche per i più appassionati di prodotti salati sotto le feste un bel dolce non può mancare, per questo troverai anche un tradizionale e golosissimo Panettone Classico e una piccola sorpresa letteraria.

All'interno del cesto natalizio troverai: Pesto Genovese 180g di ItalPesto, Pasta Pazza Tricolore 500g di Antica Madia, Sardine in Olio di Oliva 100g di Pollastrini, Aceto Balsamico Giallo 250ml del Borgo del Balsamico, Olio dei Monti Iblei DOP 0,5l di Frantoio Cutrera, Tocchetti Tradizionali 150g de La Forneria Drago, Dolcetto Triso 0,75l di Fontanafredda e Olive Bella Cerignola 290g di Frate Pietro, Panettone Classico 500g di Bonifanti e il libro Never Quiet di Oscar Farinetti.

Cesti natalizio con 14 prodotti sfiziosi e di qualità originali Eataly "Il cesto della tradizione"

Questo cesto gastronomico è perfetto da regalare a chi ama celebrare il Natale e tutte le festività rispettando le tradizioni di un tempo. Per questo il cesto Eataly di Natale è ricco di prodotti come il Panettone e il nocciolato, tra i dolci più amati, le lenticchie che portano fortuna, ma anche vino, sughi, il Parmigiano Reggiano DOP e molto altro ancora. Al suo interno, tra i prodotti salati troverai: Riso Carnaroli Eataly 1Kg de Gli Aironi, Filetti di Sgombro in Olio d'Oliva 125g di Angelo Parodi, Zafferano in Pistilli 0,5g de La Valletta, Crema di Olive Nere 90g di De Carlo, Succo di Datterino 400g di Così Com'è, Tagliatelle 350g di Antignano, Merlot 0,75l de Le Vigne di Zamò, Parmigiano Reggiano DOP 24 Mesi 300g di Bertinelli. Per quanto riguarda i dolci, invece, il cesto natalizio contiene: Crema alle Nocciole 51% 200g di Baratti e Milano, Panettone 1Kg di Galup, Nocciolato Fondente con Arancia 200g delle Sorelle Nurzia, Biscotti con Cioccolato dei Fratelli Lunardi 200g e Caffè 100% Arabica 250g di Vergnano. Scoprilo in vendita su Amazon.it a 109,90?

Cesto natalizio con prodotti tipici di Eataly "Da Nord a Sud con gusto"

Il cesto natalizio "Da Nord a Sud con gusto" di Eataly celebra alcuni dei prodotti più conosciuti e amati della tradizione enogastronomica italiana. Le orecchiette pugliesi, il sugo alla norma siciliano, il Chianti toscano, e poi ancora l'olio con le olive taggiasche liguri, il sugo all'amatriciana laziale e molto altro ancora.

Al suo interno, tra i prodotti salati troverai: Pomodoro Ciliegino Secco 250g di Campisi, Orecchiette 400g di Marella, Sugo alla Norma 290g di Segreti di Sicilia, Crostino Toscano 180g de Il Vallino, Spaghetti Cappelli 500g di Felicetti, Sugo all'Amatriciana 200g de La Dispensa di Amerigo, Olio Extravergine Monocultivar Taggiasca 0,5l di ROI, Chianti Classico DOCG 0,75l di Colombaio di Cencio, Salame Paesano 300g di Busin Salumi, Taralli Lunghi 300g di Terre di Puglia e Tonno Riserva Speciale 523di Vicente Marino.

E per la gioia dei più golosi, ecco anche alcuni prodotti dolci: il Panettone Classico 1Kg di Vergano, Scorza Fondente 76g di Majani e il il Tubetto Gianduioso 115g di Leone.

Cesto natalizio con 15 prodotti di qualità Eataly "Le chicche di Eataly"