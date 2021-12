I migliori cesti natalizi online da spedire in tutta Italia

Natale si avvicina, ed è arrivato il momento di iniziare a pensare all’organizzazione delle feste, occupandosi prima di tutto dei regali da fare. E se è vero che secondo la tradizione i regali dovrebbero essere aperti o alla mezzanotte della Vigilia o nella mattina di Natale, è anche vero che, soprattutto al giorno d’oggi, non è sempre possibile festeggiare accanto ai nostri cari lontani per aprire i doni natalizi tutti insieme.

Che sia perché si vive in città o regioni diverse, per delle possibili limitazioni sugli spostamenti o per altri motivi, sono molte le persone costrette a passare il Natale distanti da alcuni amici o parenti.

Per ovviare a questo problema e consegnare i regali di Natale in tempo, però, c’è una soluzione molto semplice: i cesti natalizi online, che possono essere spediti in tutta Italia e consegnati direttamente a casa dei nostri cari in tempo per Natale!

I cesti natalizi online di Terra Dunci

Terra Dunci è una nota azienda agricola biologica aragonese che produce e commercializza pane e prodotti da forno a km 0, utilizzando materie prime che coltivano nella loro azienda con l’obiettivo di valorizzare le ineguagliabili materie prime siciliane.

I cesti natalizi di Terra Dunci sono composti da prodotti tipici locali di altissima qualità, perfetti da regalare agli amanti del buon cibo per un’esperienza di gusto unica, capace di portare i sapori autentici della tradizione di Sicilia direttamente sulla tua tavola.

Inoltre, i cesti natalizi di Terra Dunci sono tutti confezionati a mano, possono essere acquistati online in modo facile e veloce e spediti in tutta Italia con consegna garantita entro Natale.

Cosa comprendono i cesti natalizi di Terra Dunci?

Potrai scegliere tra tre diversi cesti natalizi, tutti corredati da un panettone da 1Kg al cioccolato o al pistacchio, acquistabile anche separatamente. I cesti natalizi disponibili sono:

1 kg farina di tumminia

1 kg di semola rimacinata di grano duro

1 scatola 500 gr cestino di mandorla con crema al pistacchio

1 kg di mandorla sgusciata

1 bottaglia 750 ml olio extravergine d’oliva biologico

1 panettone da 1 kilo al pistacchio o cioccolato

1 confezione Pasticcini artigianali di mandorla autoctona siciliana coltivata in biologico, varietà Nivera. Confezione da 500 gr.

1 kg farina di tumminia

1 scatola 500 gr paste al burro con crema al pistacchio

1 bottiglia 750 ml olio extravergine d’oliva biologico

1 panettone da 1 kilo al pistacchio o cioccolato

1 confezione Pasticcini artigianali di mandorla autoctona siciliana coltivata in biologico, varietà Nivera. Confezione da 500 gr.

1 kg di semola rimacinata di grano duro

1 scatola 500 gr buccellate

1 kg di mandorla sgusciata

1 panettone da 1 kilo al pistacchio o cioccolato

1 confezione Pasticcini artigianali di mandorla autoctona siciliana coltivata in biologico, varietà Nivera. Confezione da 500 gr.

Panettone al pistacchio da 1 kilo

Panettone al cioccolato da 1 kilo

Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo ma la disponibilità è limitata: approfittane subito!

Scoprili in vendita su ShopToday