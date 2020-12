Le migliori cuffie audio da regalare a Natale

Siete alla ricerca di cuffie audio da acquistare o regalare per Natale?

Ecco allora una breve rassegna dei prodotti più interessanti attualmente presenti sul mercato. Modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche, da soluzioni low cost destinate a chi ha un budget ridotto a raffinate soluzioni per audiofili.

Prodotti realizzati da noti marchi come Apple, Bose e Samsung.

Apple AirPods Pro

Iniziamo la nostra rassegna dalle cuffie in-ear AirPods Pro: auricolari completamente senza fili dotati di cuscinetti in silicone morbidi e flessibili che aumentano l’isolamento acustico evitando anche la caduta delle cuffie. Gli AirPods Pro sono, inoltre, resistenti al sudore e all’acqua e vantano anche un sofisticato sistema di cancellazione attiva del rumore. Infine l'autonomia con oltre 24 ore di ascolto o più di 18 ore di conversazione.

Bose Noise Cancelling 700

Proseguiamo con le cuffie Bose Noise Cancelling 700; un modello dotato di un'avanzata tecnologia di riduzione del rumore e accesso diretto all'assistente virtuale Amazon Alexa e Google Assistant, per un semplice e completo controllo vocale. Cuffie dotate anche di comandi touch e autonomia che arriva a 20 ore.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Nella nostra rassegna anche le Anker Soundcore Liberty 2 Pro, complete cuffie in-ear di fascia alta con custodia di ricarica wireless. Auricolari dalla raffinata sezione audio, con architettura acustica coassiale Astria e supporto al codec aptX. Non dimentichiamo la completa app dedicata che include un test audiometrico in grado di adattare le cuffie alle capacità di ascolto dell'utente. Ricordiamo, infine, il Bluetooth 5.0 e l'autonomia fino a 30 ore.

Bowers & Wilkins PX7

La nostra rassegna prosegue con le Bowers & Wilkins PX7, cuffie dalle linee moderne con codec aptX adaptive e driver da 43 mm. Un modello dall'ottima qualità costruttiva, con tela e pelle sui padiglioni e sull'archetto in fibra di carbonio. Non dimentichiamo la cancellazione del rumore adattiva e l'autonomia fino a 30 ore.

Hoscam

Proseguiamo con le cuffie total wireless di Hoscam dotate di Bluetooth nella più recente versione 5. Cuffie accompagnate da una custodia di ricarica con batteria integrata da 380 mAh in grado di garantire fino a 15 ore di autonomia. Auricolari leggeri, con un peso di 4,6 grammi che si attivano automaticamente appena tolti dalla custodia.

Samsung Galaxy Buds+

La nostra rassegna si conclude con le Samsung Galaxy Buds+, cuffie piccole e leggere, comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. Elevata la qualità audio con un’autonomia fino a 22 ore. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia AKG per un audio potente e dettagliato, le 4 colorazioni disponibili e la custodia con ricarica wireless. Infine la modalità Suono Ambientale per sentire in cuffia il giusto livello di rumori che ti circondano e poter parlare o ascoltare senza dover togliere gli auricolari.

