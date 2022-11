10 idee per rendere l’albero originale

Vuoi dare un tocco di originalità al tuo albero di Natale? Decorati nel modo giusto possono essere resi unici con tantissimi addobbi diversi: dalle pigne, alle foto di famiglia, fino a stelle e fiocchi di neve in 3D.

Le idee da cui prendere spunto per renderli particolari e originali, sono davvero tante. Sei pronto a scoprire le decorazioni più divertenti? Ecco le idee più belle per un albero di Natale unico.

Palline Drink me

Il Natale è il periodo dell'anno in cui si addobba casa, si fa l'albero con decorazioni a tema, ma soprattutto si festeggia insieme ai propri cari e per unire i due aspetti le palline "Drink me" sono la soluzione perfetta, le sfere con la scritta possono essere riempite con la tua bevanda preferita per poi appenderle all'albero. Le sei palline realizzate in plastica, sono ideali per resistere agli urti e alle cadute, semplici da aprire e chiudere, possono essere riempite facilmente.

Pro. La palline solo leggere e trasparenti.

Contro. Per alcuni utenti perdono un po' di liquido.

Luci che cambiano colore

Le luci sono il tocco in più per rendere l'albero di Natale davvero unico, ma se vuoi dargli anche un aspetto originale, non puoi farti sfuggire quelle che cambiano colore a ritmo di musica. Le lucine led RGB sono dotate di un microfono ad alta sensibilità in grado di modificare i colori in base ai suoni diversi e alla voce. Realizzate in filo di rame con scatola di controllo, sono completate dal telecomando a 24 tasti e dall'App che permette di controllare l'accensione e lo spegnimento della catena luminosa oppure lascia la libertà di scegliere tra una varietà di luci grazie ai quattro effetti come: energia, ritmo, spettro e ruolo, da selezionare con pochi e semplici gesti.

Pro. La catena di luce è lunga e ha molti led.

Contro. Per alcuni utenti non si sincronizzano facilmente.

Twigball

Le ghirlande di luci hanno lasciato il posto alle twigball, dei rametti luminosi a forma di stella da posizionare sulla punta dell'albero oppure tra i rami. La caratteristica di questo modello è quella di essere molto versatile, tanto da poter essere aperta fino a metà per creare una brillante semisfera, oppure interamente così da avere una sfera luminosa. La combinazione di Led a luce fissa e lampeggianti, dà vita a un effetto sorprendente, automatico e autonomo senza l'utilizzo di controller.

Pro. La sfera emette una bella luce.

Contro. Per alcuni utenti è un po' costosa.

Lecca lecca

Se ami le caramelle e i dolci e vuoi trasmettere la tua passione anche alle decorazioni di Natale, l'albero può essere addobbato con candy stick e lecca lecca! Il classico colore rosso e bianco si adatta bene alle tinte tipiche del Natale, per dare allegria e creare un'atmosfera divertente. L'addobbo realizzato in acrilico è completato da un foro in cui inserire il cordino per poterlo appendere all'albero, alla porta o alla finestra.

Pro. Le decorazioni sono di qualità.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' piccoli.

Lanterna

Gli addobbi luminosi danno un tocco speciale all'albero e se vuoi unire la brillantezza con l'eleganza, la lanterna bianca è perfetta se hai voglia di realizzare decorazioni in stile shabby chic. Il modello realizzato in metallo può diventare un addobbo per l'albero, ma può essere anche posizionato su una finestra, sul camino o all'esterno: il design raffinato ricorda una pagoda ed è completata con intagli che permettono di far filtrare la luce e creare deliziosi giochi sulle pareti.

Pro. Il materiale è di qualità.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Pigne

Le palline non sono l’unico modo per addobbare l’albero, se vuoi renderlo originale cosa c’è di meglio delle pigne? La decorazione con la vernice bianca sulle punte, ricorda la neve che cade per un perfetto effetto natalizio. Basta aggiungere un nastro rosso e diventeranno delle decorazioni dal sicuro impatto scenografico. La confezione da 24 pezzi contiene pigne di dimensioni differenti che vanno da circa 3,5 cm a 6 cm di lunghezza, per creare un bell’effetto visivo. Gli addobbi versatili possono essere utilizzati anche per arricchire un centrotavola, per completare una ghirlanda o per dare un tocco in più ad un pacchetto regalo.

Pro. Le pigne sono belle e ben fatte.

Contro. Il laccetto per appenderle è un po' corto.

Decorazioni di stoffa

L’adorabile design a tema natalizio è irresistibile! Le morbide decorazioni a forma di pallina, albero, sacco e calza di Natale sono perfette per creare un albero unico e diverso dal solito. Il verde e il rosso richiamano i colori tipici di questo periodo e sono arricchiti da inserti realizzati con la stoffa a quadri, ideale per rimanere in pieno stile natalizio. Piccoli e versatili, impossibile non appenderli in qualsiasi punto della casa e creare un’atmosfera avvolgente.

Pro. Ben fatti e morbidi.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Decorazioni in legno 3D

Per un albero di Natale ecologico e green non serve molto, basta scegliere gli addobbi giusti e in materiale naturale. Tra le decorazioni irrinunciabili ci sono quelle in legno, in un attimo ti sentirai in piena atmosfera natalizia, ma nel totale rispetto della natura. Gli addobbi, oltre ad essere realizzati con materiali naturali hanno una marcia in più, infatti sono realizzati in 3D per dare profondità all'albero e renderlo unico, grazie anche ai colori. Babbo Natale, il pupazzo di neve e la renna hanno le tinte tipiche del periodo (rosso e verde) così da diventare i protagonisti dell’albero.

Pro. Belle e originali.

Contro. Per alcuni utenti i colori non sono brillanti.

Palline con fotografia

Se ami la fotografia e i ricordi, per avere i ritratti dei tuoi cari sempre con te, una bella idea potrebbe essere quella di realizzare delle decorazioni con foto. Basta scegliere quelle preferite e metterle all’interno delle palline per poi appenderle all’albero, ma non solo, avrai la possibilità di rendere più simpatica la creazione aggiungendo grafiche o scrivendo una frase ironica, divertente, con un augurio o un pensiero speciale. Per rendere davvero unico l'addobbo il fiocco è immancabile, basta scegliere il colore che preferisci e avrai l'albero dei tuoi desideri. Un’idea semplice e bella al tempo stesso.

Pro. Il fiocco è carino e ben proporzionato.

Contro. La foto all'interno della pallina non ha un'ottima qualità grafica

Bottigliette con sabbia

Gli alberi di Natale non sono mai abbastanza in casa, se non hai molto spazio puoi optare per le mini bottiglie trasparenti. Basta riempirle con la sabbia e farti aiutare dall'imbuto in dotazione e con un po' di fantasia scegliere il tema che preferisci! Puoi provare a creare strisce, punti o mixare tutto insieme, l'importante è creare un addobbo colorato, unico e che rispecchia in pieno la tua personalità, così da rendere allegro e divertente l’albero di Natale.

Pro. Le bottiglie sono carine.

Contro. Per alcuni utenti le decorazioni sono troppo piccole.

