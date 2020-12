Natale 2020: i migliori regali per la casa domotica

Utili idee regalo per la casa smart, dall'assistente vocale Alexa all'illuminazione intelligente Philips

I dispositivi domotici sono gadget tecnologici sempre più diffusi e apprezzati dal mercato.

Prodotti in grado di semplificare la gestione della nostra abitazione ed utili al controllo di luci, riscaldamento, elettrodomestici e molto altro, tramite la nostra voce o lo smartphone.

Dispositivi di cui ultimamente si parla tantissimo, ottimi come idee regalo per questo Natale.

Nuovo Echo Dot

Iniziamo la nostra rassegna dal nuovo Echo Dot: il noto smart speaker con a bordo l’avanzato assistente vocale Alexa. Un versatile prodotto dal costo contenuto, disponibile in varie colorazioni per tutti i gusti. Non manca, infine, la versione con orologio/sveglia.

Stazione Meteo intelligente di Netatmo

Proseguiamo con la Stazione Meteo intelligente di Netatmo. Dispositivo che controlla e fornisce informazioni su temperatura, umidità e qualità dell'aria interna ed esterna, livello acustico interno, pressione atmosferica, ecc.

Aspirapolvere robot eufy RoboVac G30 Edge

Nella nostra rassegna anche l’aspirapolvere robot eufy RoboVac G30 Edge. Un prodotto smart, dalle interessanti caratteristiche, semplice da utilizzare e controllabile anche a voce tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Un aspirapolvere accompagnato, inoltre, da una completa app per smartphone e tablet, con una potenza di aspirazione di 2.000 Pa e autonomia fino a 100 minuti.

Purificatore d’aria Xiaomi

Da Xiaomi arriva il purificatore d’aria smart Mi Air Purifier 3H con filtro Hepa che cattura PM 2.5, fumo, peli di animali domestici, polline, polvere, odori e altro ancora. Un prodotto controllabile in remoto usando l'app mi home, compatibile con Alexa e Google Assistant.

Interruttore intelligente iotty

Nella nostra rassegna anche iotty, un interruttore intelligente WiFi in vetro temperato pensato per rendere smart tutte le tradizionali lampadine di casa. Un prodotto disponibile in diversi colori, controllabile anche a voce grazie alla compatibilità con Alexa, Siri e Google Assistant.

Videocamera di sorveglianza Tp-Link Tapo C200

Da Tp-Link una videocamera a 360 gradi, low cost, dalle complete caratteristiche. Videocamera WiFi, da interni, ruotabile attraverso l’app dedicata per smartphone e tablet. Camera dotata di rilevamento dei movimenti, visione notturna, slot per MicroSD e audio bidirezionale. Ricordiamo, infine, la compatibilità con Alexa.

Lampada Led smart Cololight Pro

Proseguiamo con la Cololight Pro, un’innovativa lampada Led smart modulare e componibile. Il prodotto si compone di una base e di un certo numero di pannelli Led modulari di forma esagonale, dalla cui (libera) composizione è possibile creare lampade dalle forme diverse, particolari, in linea con l’arredo di casa. Lampada controllabile tramite app o attraverso la voce grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Illuminazione smart Philips Hue Starter Kit

Concludiamo la nostra rassegna con un completo kit che consente di rendere intelligente il sistema di illuminazione della nostra casa. Kit realizzato da Philips e formato da 2 lampadine smart, hub per il collegamento ad Internet/smartphone e telecomando-interruttore wireless.

