Le ghirlande natalizie per decorare casa e creare la giusta atmosfera

Colorate, divertenti e luminose, le ghirlande regalano un tocco di romanticismo alla casa. Immancabili sulla porta d'ingresso sono pronte per accogliere gli ospiti e far assaporare la magia del Natale

Quando arriva il periodo natalizio le quattro mura diventano la tela perfetta per dare libero sfogo alla nostra creatività. Alberi, luci e addobbi non sono mai abbastanza per accogliere gli ospiti e fargli respirare la magica atmosfera del Natale.

Se vogliamo dare un tocco di romanticismo alla nostra abitazione come rinunciare alla ghirlanda? La decorazione che per anni campeggiava sulla porta ora entra in casa e arricchisce camere, corridoi e cucine. Vediamo insieme i migliori modelli per non sbagliare e avere la casa addobbata a regola d'arte.

Ghirlanda con Led

Le parole d'ordine durante il periodo natalizio sono luce e scintillio questa ghirlanda le racchiude tutte. La classica decorazione per esterno diventa un perfetto punto luminoso sulla porta grazie alle luci a led inserite al suo interno. Il filo con le lampadine ricopre tutta la lunghezza della ghirlanda diffondendo una luce chiara e calda. La ghirlanda in abete lunga 5 metri, è formata da 80 lampadine a Led, basta inserire il cavo e avrete casa illuminata. Il modello lungo e flessibile è perfetto da appendere anche in casa, lungo le scale o da sistemare su un mobile.

Pro. La ghirlanda bella ed elgante, illumona e diffonde una luce elegante.

Contro. In alcuni punti ci sono degli spazi vuoti.

Ghirlanda festone

A Natale è ammesso decorare ogni ambiente della casa, quindi perchè limitarci a posizionare la ghirlanda solo sulla porta? Il modello a festone, diverso dal classico cerchio, è ideale per ricoprire tutta la superfice dell'arco d'ingresso o la ringhiera delle scale. Lungo 270 centimetri, è perfetto per coprire ampi spazi. Ricco di pigne può essere personalizzato con luci, fiocchi o simpatiche decorazioni, per avere un addobbo unico e di tendenza.

Pro. I rami sono folti e possono essere sistemati in base alle nostre esigenze.

Contro. È un po' rigida.

Ghirlanda con pigne e bacche

Rosso e oro sono i colori must have del Natale, ogni ghirlanda che si rispetti non può fare a meno di queste due tinte. Il modello caratterizzato dal vivace rosso delle bacche è arricchito da luci a led bianche calde, che creano un fantastico effetto scintillante grazie ad alcuni elementi glitterati. Volete dare un tocco innovativo alla vostra tavola? Basta abbinare la decorazione ad una candela e la ghirlanda diventa un elegante centrotavola.

Pro. La ghirlanda è grande e folta.

Contro. le luci sono un po' deboli.

Ghirlanda con pupazzi

Se non amate le classiche decorazioni questa ghirlanda fa al caso vostro. Pigne e fiocchi vengono sostituiti da simpatici peluches. Disponibile in due versioni, con i pupazzi di neve o con l'immancabile Babbo Natale accompagnato dall'inseparabile renna Rudolph, la ghirlanda farà felice sia grandi che piccini. Realizzata in tessuto non tessuto e in rattan la corona di natale è composta da materiale non tossico e durevole nel tempo. Perfetta sulla porta d'ingresso, può essere posizionata anche all'interno della camera dei bambini.

Ghirlanda con scritta

Per accogliere i vostri amici o parenti e catapultarli nell'atmosfera natalizia che regna nella vostra casa, non c'è niente di meglio che la ghirlanda con la scritta "Merry Christmas". Gli amanti dello stile classico non potranno resistere e si faranno conquistare dal fiocco rosso e dalla stella di Natale impreziosite da inserti color oro. Realizzata in materiali resistenti può essere messa sia all'esterno per impreziosire la porta, sia all'interno per rendere importante un mobile o un angolo della stanza.

Pro. Bella e ricca di elementi.

Contro. Manca il gancio per appenderla.

Ghirlanda in vimini

Per chi ama il fai da te e vuole regalare un tocco personale ad ogni decorazione natalizia, questa ghirlanda è la scelta ideale. Il modello in vimini è essenziale pronta ad essere arricchita con fiocchi, palline, luci tutti nei colori tipici del Natale. Il modello versatile, può essere usato in qualsiasi periodo dell'anno, basta cambiare lo stile delle decorazioni e in un attimo avrete un nuovo addobbo pronto ad impreziosire il vostro appartamento. Disponibile in bianco o rossa, non cìdovete fare altro che scegliere quella che vi piace di più.

Pro. Realizzata in materiale di qualità.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Ghirlanda con fiori

Il rosso, il verde e le luci sono immancabili durante il periodo di Natale e per accogliere i vostri ospiti in casa la ghirlanda non può mancare sulla porta d'ingresso. Il modello disponibile in tre dimensioni, piccola, media e grande, aggiunge un tocco festoso a casa, grazie alle simpatiche decorazioni. Bacche, pigne e stelle di natale sono illuminate dalle lampadine a led alimentate a batterie, perfetta per abbellire sia l'interno che l'esterno. Disponibile sui toni del rosso, bianco o argento, dovete scegliere solo quella che preferite e iniziare a decorare casa.

Pro. La ghirlanda è bella ed elegante.

Contro. L'alimentazione è solo a batterie.

Ghirlanda a forma di pupazzo di neve

Natale è tradizione, ma anche originalità, quindi perchè non partire dalla ghirlanda? Il simbolo natalizio che accoglie i nostri ospiti può farlo anche in modo divertente e simpatico con questo modello a forma di pupazzo di neve. Realizzata in vimini, è arricchita con un fiocco in cotone e un cappello in tartan, il tessuto must have del periodo natalizio. Completata con un filo di luce a led a risparmio energetico e di lunga durata è perfetta sia per l'interno che per l'esterno. Facile da montare grazie alla corda in iuta, darà un tocco in più al vostro appartamento.

Pro. La ghirlanda è piccola e simpatica.

Contro. Le luci devono essere montate.

La leggenda delle ghirlande natalizie

Belle e colorate, decorano il nostro appartamento con colori caldi e luci brillanti. Le ghirlande da sempre utilizzate come addobbi per l’interno o l’esterno hanno origini antiche e secondo una leggenda sono nate in Germania alcuni secoli fa. Si racconta che una donna in attesa degli ospiti, mentre pulisce casa, scaccia i ragni che si rifugiano in soffitta.

Durante la notte gli insetti entrano nel soggiorno e si imbattono nell’albero di Natale su cui iniziano ad arrampicarsi lasciando dietro di loro una scia di ragnatele. Quando arriva Babbo Natale e vede la scena decide di trasformare la ragnatela in filamenti d’oro e d’argento con cui crea una ghirlanda colorata che appende al camino. Da quel momento ogni anno per ricordare la bontà di Babbo Natale le famiglie ne appendono una al camino.

Il significato delle ghirlande

La ghirlanda posta solitamente sulla porta d’ingresso è un addobbo di buon auspicio. Presente fin dall’antichità, i druidi di Germania e Britannia utilizzavano le corone d’alloro come simbolo di vittoria. Anche nell’antica Grecia incoronavano i vincitori delle Olimpiadi con corone che poi venivano appese alla porta per testimoniare il successo.

Solo con i romani si iniziano ad usare i rami di pino durante le cerimonie rituali del Solstizio d’inverno e a decorare case e luoghi pubblici diffondendo un piacevole aroma.

Oggi le ghirlande vengono utilizzate per portare gioia e fortuna durante le feste e nel corso del nuovo anno.

Ghirlande natalizie fai da te

Le decorazioni di natale sono importanti per creare l’atmosfera natalizia e spesso realizzarle da soli ci permette di curare i particolari. Realizzate da zero o arricchite con piccoli dettagli vediamo alcune idee per le ghirlande fai da te:

Ghirlande filo di ferro e stoffa : per realizzarle basta creare un cerchio con più strati di filo di ferro. A questo punto con la stoffa di vari colori realizzate dei fiocchi di neve e appendeteli alla struttura dopo aver creato dei ganci con il filo.

: per realizzarle basta creare un cerchio con più strati di filo di ferro. A questo punto con la stoffa di vari colori realizzate dei fiocchi di neve e appendeteli alla struttura dopo aver creato dei ganci con il filo. Ghirlande con la pasta : perfette da realizzare con i più piccoli, non dovete fare altro che prendere degli avanzi di pasta e colorarli con le tinte tipiche del natale. Ricavate da un cartone un cerchio con un foro al centro e incollate la pasta sovrapponendo più strati. Un modo divertente per coinvolgere anche i bambini.

: perfette da realizzare con i più piccoli, non dovete fare altro che prendere degli avanzi di pasta e colorarli con le tinte tipiche del natale. Ricavate da un cartone un cerchio con un foro al centro e incollate la pasta sovrapponendo più strati. Un modo divertente per coinvolgere anche i bambini. Ghirlande frutta essiccata e spezie : se oltre all’elemento d’arredo volete riempire casa con un piacevole profumo, potete scegliere di realizzarle con frutta secca e spezie essiccate. Non dovete fare altro che attaccarle su una base di cartone circolare e posizionarle in cucina o sul camino.

: se oltre all’elemento d’arredo volete riempire casa con un piacevole profumo, potete scegliere di realizzarle con frutta secca e spezie essiccate. Non dovete fare altro che attaccarle su una base di cartone circolare e posizionarle in cucina o sul camino. Ghirlande con batuffoli di cotone : per avere un effetto soffice e romantico potete utilizzare i batuffoli di cotone da applicare su un cerchio di cartone con la colla vinilica. Terminate con una spruzzata di glitter e il gioco è fatto!

: per avere un effetto soffice e romantico potete utilizzare i batuffoli di cotone da applicare su un cerchio di cartone con la colla vinilica. Terminate con una spruzzata di glitter e il gioco è fatto! Ghirlande tappi di sughero : per un effetto naturale e minimal potete scegliere di realizzare una ghirlanda con i tappi di sughero. Semplice da costruire basta attaccare i tappi di sughero tra di loro con la colla a caldo. Una volta realizzato il cerchio, per arricchirla potete aggiungere bacche e foglie di agrifoglio.

: per un effetto naturale e minimal potete scegliere di realizzare una ghirlanda con i tappi di sughero. Semplice da costruire basta attaccare i tappi di sughero tra di loro con la colla a caldo. Una volta realizzato il cerchio, per arricchirla potete aggiungere bacche e foglie di agrifoglio. Ghirlande con feltro: il materiale ideale per le decorazioni non poteva non coinvolgere anche la ghirlanda. Partendo da una base di cartone o polistirolo potete attaccare con colla a caldo il feltro nelle forme e nei colori che preferite. Con pochi gesti e tanta fantasia avrete una ghirlanda creativa e che rispecchia in pieno la vostra personalità.

