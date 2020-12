Tutti i passaggi e i materiali per realizzare una ghirlanda natalizia fai da te

Il Natale è sempre più vicino, come anche il piacere di addobbare casa con decorazioni a tema. Realizzare addobbi e decorazioni natalizie fai da te è un'attività divertente, perfetta da condividere anche con i più piccoli, e con un po' di tempo e fantasia si possono creare tantissime decorazioni diverse.

La ghirlanda natalizia apposta all’ingresso di casa diventa uno degli addobbi più importanti, perché delinea lo stile delle decorazioni scelte e attira l’attenzione di ospiti e curiosi. Le ghirlande natalizie possono essere realizzate in diversi materiali, dal legno ai rami di pino, dal cartone alla lana, e possono avere differenti stili e motivi, per soddisfare ogni tipologia di gusto. Inoltre, possono essere utilizzate per addobbare l’ingresso di casa, per decorare il camino o le finestre ma anche come centrotavola o come base per posizionare le candele dell’Avvento.

Prima di iniziare, tieni presente che è importante verificare lo spazio in cui andrà allocata la ghirlanda, per poter essere sicuri che la sua dimensione sia giusta, e il luogo: se sarà una ghirlanda da esterno, infatti, è meglio evitare l'utilizzo di materiali come il feltro, la lana o la stoffa, che si rovinerebbero con la pioggia.

Vediamo allora tutti i passaggi e i materiali necessari per realizzare una ghirlanda di Natale fai da te!

Occorrente:

1 anello per ghirlanda ;

; rami di pino;

colla;

fil di ferro;

fette di arancia essiccate;

pigne decorative;

rami di agrifoglio, iris, rose, o dei tuoi fiori preferiti;

fettine di mela essiccata;

corteccia decorativa.

1 - Scegli l'anello per la ghirlanda

L'anello è l'intelaiatura base che darà forma alla tua ghirlanda. Puoi sceglierlo sia del materiale che della forma che preferisci: ad esempio, puoi optare per un anello in paglia naturale, un anello in vimini bianco, un anello sottile in metallo o un set da più anelli in metallo come questo di Jun, composto da uno tondo, uno quadrato e uno triangolare.

Per regolarti con le dimensioni tieni conto che, se l'anello ha un diametro di 20 cm, una volta decorato diventerà una ghirlanda da 30 cm.

2 - Decora la ghirlanda con i rami di pino

Per iniziare a comporre la tua ghirlanda, usa un paio di forbici da giardino per rifinire i rami di pino (questo set di rami di pino è l'ideale per rapporto qualità/prezzo), cercando di tagliare il maggior numero di rametti lunghi poco più di una spanna. Poi, con una goccia di colla attaccali, inclinati e in modo uniforme, all’anello di base: al centro quelli più corti, i medi nella parte superiore e i più lunghi all’esterno. Infine, spruzza sugli aghi qualche goccia d’acqua.



3 - Aggiungi pigne e frutti

Fai passare le arance disidratate e le pigne nel fil di ferro (scegli la lunghezza del filo in base alla grandezza della tua ghirlanda), unisci i due capi e crea una sorta di punteruolo da inserire tra i rametti di abete. Ti consiglio questa busta da 250 gr di arance essiccate in due dimensioni (a fette e intere) e questo set da 150 mini pigne decorative.

4 - Dai colore alla tua ghirlanda

Aggiungi colore alla ghirlanda con le decorazioni che più ti piacciono: puoi scegliere le bacche e i rami di agrifoglio, rami di iris selvatico e rose o dei set completi di diverse decorazioni, come questo di Fepito, composto da 190 pezzi tra bacche, fiori, fiocchi e ghiande.

Per evitare che le bacche si sgranino e i gambi si spezzino, prima di utilizzare le tue decorazioni, vaporizzale con poca acqua e aspetta alcuni minuti per usarle. Se decidi di utilizzare dei rami, rinforza ogni stelo con del fil di ferro per poi inserirlo tra i rametti.

5 - Impreziosisci la ghirlanda con i dettagli

Siamo arrivati al tocco finale: decora la ghirlanda con altri particolari, come questi cuori in corteccia di betulla o queste ghiande artificiali con cappuccio naturale in 2 colori. Per farli apparire più voluminosi, legali in gruppi e fissali con una goccia di colla.

Poi, controlla l'effetto finale e verifica che la corona sia piena e colorata: se serve, completala, ma senza esagerare. A questo punto potrai appendere la tua ghirlanda alla porta, usando un filo di rafia, o utilizzarla come centrotavola.