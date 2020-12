Da Toshiba quattro hard disk da mettere sotto l'albero

Da Toshiba quattro idee regalo hi-tech in grado di garantire protezione, sicurezza e lunga durata ai nostri dati più preziosi.

Hard disk di vario genere, dedicati anche agli appassionati di videogiochi, ottimi per un utilizzo professionale, dal look curato e dall’elevata capacità.

Canvio Gaming

Canvio Gaming è un regalo davvero speciale per amici e parenti appassionati di gaming. Non sarà più necessario perdere tempo per decidere quali giochi cancellare per fare spazio alle ultime uscite. Elegante e leggero, nella sua variante da 4TB è in grado di archiviare fino a 100 giochi. È inoltre compatibile con tutte le principali console di gioco (PlayStation, Xbox), PC Windows e Mac.

Scopri di più su Amazon a partire da 59 euro

Canvio Flex

Disponibile in un elegante case color argento, il nuovo Canvio Flex ha una finitura raffinata di alta qualità. Combinando compatibilità e portabilità, è una soluzione di archiviazione cross-device che offre la massima flessibilità a qualsiasi utente sia consumer che professionale. Grazie alla velocità di trasferimento di 5Gbit/s, sarà sempre possibile accedere rapidamente ai propri documenti. Preformattato per Mac, PC Windows, iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C, offre una condivisione di file senza soluzione di continuità fin dal primo utilizzo.

Scopri di più su Amazon a partire da 68 euro

Canvio Ready

Questo hard disk portatile è disponibile in un nuovo design bicolore e dotato di una capacità di backup dei dati fino a 4 TB. Altro plus sono le funzionalità USB plug-and-play e drag-and-drop dei file.

Scopri di più su Amazon a partire da 58 euro

Canvio Advance

Con capacità fino a 4TB e interessanti feature, come il software di backup automatico e varie funzioni di sicurezza premium, l’unità è una soluzione di archiviazione facile da usare e in grado di garantire alte prestazioni per mantenere i vostri ricordi al sicuro. Hard disk disponibile in quattro diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a partire da 69 euro