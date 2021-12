Tavola di Natale: le idee per rendere il pranzo o la cena indimenticabili

Il pranzo o la cena di Natale sono l’occasione per trascorrere le feste in compagnia dei propri cari e per questo devono essere all’altezza della situazione. Oltre alle pietanze, è importante riuscire a scegliere la combinazione giusta di colori e decorazioni per un risultato che rispecchi in pieno lo stile personale.

Prima di scegliere la mise en place, è importante decidere con cura cosa inserire sulla tavola scegliendo il mood e i colori da utilizzare. Pronti a scoprire come personalizzare la tavola di Natale?

La tovaglia perfetta per ogni gusto

La tavola natalizia deve essere raffinata e questo risultato dipende tutto dai tessuti: il cotone o il lino sono le scelte migliori. Inoltre, se il tavolo da pranzo è importante, realizzato in legno massiccio o in vetro, potete scegliere di sostituire la tovaglia con runner o tovagliette e lasciare a vista il piano.

In ogni caso la palette di colori non deve essere mai eccessiva ma sempre tenue. Le tinte più utilizzate sono il bianco e il beige, rese uniche da inserti con merletti o pizzi. I colori neutri permettono di utilizzare decorazioni in oro o argento, per diffondere l’atmosfera delle feste direttamente sulla tavola.

Se invece volete dare al pranzo o alla cena uno stile più vivace, le tovaglie scozzesi o a stampa con stelle di Natale, bacche rosse, alberelli e pupazzi di neve renderanno davvero speciale il Natale.

I modelli sono davvero tanti, c’è solo l’imbarazzo della scelta:

Piatti e stoviglie per una tavola d’effetto

Credits: Pexels foto di Tara Winstead

La tavola di Natale deve essere ricca non solo per quanto riguarda le pietanze, ma anche quando si tratta di stoviglie e bicchieri.

Il primo elemento da cui partire è il sottopiatto: di grande impatto, deve essere essenziale, così da poterlo utilizzare in più occasioni e con i colori di tendenza come l’oro, l’argento e il rosso.

Le posate devono essere ovviamente tutte uguali e vanno bene sia le classiche in acciaio, che quelle dorate. I bicchieri possono essere classici o moderni, molto dipende dal vostro stile, l’importante è che siano adatti alle varie bevande che accompagneranno la cena o il pranzo. Se volete rinnovare le stoviglie e i bicchieri non potete farvi sfuggire:

Decorazioni? La scelta giusta è il fai da te

Credits: Pixabay foto di Kaboompics

Avete voglia di apparecchiare la tavola di Natale in modo originale e personale? Allora le decorazioni devono essere home made!

Un’idea per avere una tavola elegante e raffinata è puntare tutto sul vetro. Palline, vasetti portacandele potranno essere arricchite con muschio, piantine, rametti o decorazioni a tema natalizio per un effetto suggestivo e country chic.

Se invece, volete ottenere un risultato classico e green allo stesso tempo, le pigne sono un must have. Possono essere posizionate in ordine sparso, decorate con un delizioso fiocco rosso o semplicemente sistemate a cerchio su una base con al centro una candela. Per un risultato di sicuro effetto non potete fare a meno di:

I centrotavola per valorizzare stoffe e tessuti

Credits: Pexels foto di Monicore

Per impreziosire la tavola di Natale, i centrotavola sono immancabili!

Le ghirlande formate da pigne, rami e bacche rosse renderanno il tutto accogliente. Per un effetto chic, invece, si possono utilizzare vasi di vetro dalle forme diverse da completare con fiori freschi. Se siete alla ricerca di un risultato originale, potete sostituire i fiori con piantine grasse, come ad esempio:

Una piccola attenzione per gli ospiti: i segnaposto

Il segnaposto è un’idea carina per prendersi cura dei propri ospiti e nello stesso tempo può diventare un grazioso dono da regalare ai commensali. Se avete poco tempo a disposizione e non volete rinunciare ad un regalo fatto a mano, un’idea carina è quella di prendere una pallina di Natale e legare un nastro con un cartoncino su cui scrivere il nome dell’invitato o un pensiero dedicato a lui.

Un’altra idea è quella di utilizzare piccole piantine inserite all’interno di vasetti decorati con dettagli natalizi. In alternativa potete utilizzare le candele. Immancabili durante il periodo natalizio, possono trasformarsi in un grazioso segnaposto con il loro portacandele. Per rendere magico il pranzo o la cena di Natale, potete scegliere tra:

Le idee per rendere indimenticabile questo Natale 2021 sono tante, non dovete fare altro che scegliere gli accessori che vi rispecchiano al meglio.