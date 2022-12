Offerte di Natale: le idee regalo Bottega verde

Natale è sempre più vicino ed è oramai arrivato il momento di dedicarsi alla scelta dei regali di Natale. Tutti infatti abbiamo il desiderio di stupire e rendere felici amici e parenti, ma trovare prodotti di qualità senza svuotare il nostro povero portafoglio non è affatto facile.

Per fortuna, grazie alle Offerte di natale Amazon, fino al 22 dicembre sarà possibile trovare tantissimi prodotti in offerta a prezzi super scontati. Se anche voi siete travolti dalla frenetica ricerca dei regali di Natale, con un occhio di riguardo al prezzo, ecco quindi 10 idee regalo firmate Bottega Verde in sconto a ottimi prezzi grazie alle Offerte di natale Amazon!

Confezione regalo Natale con 2 stick labbra emollienti

Confezione regalo Bagno In Festa - con bagnodoccia, petali di vaniglia, latte corpo e spugna naturale

Confezione regalo Olivo - con bagnodoccia, crema mani e box in latta natalizia porta veline

Confezione regalo Scrigno felice Natale – con bagnodoccia e portachiavi renna

Confezione Regalo Dolce Abbraccio - con guanto scrub e detergente scrub corpo

Cofanetto Regalo Emozione dei Sogni - con saponetta, bagnodoccia e latte corpo

Confezione regalo Cestino Iris - con bagnodoccia e latte corpo

Confezione Regalo Uomo Cedro selvaggio - con shampodoccia, eau de toilette, balsamo dopobarba e calzini

Confezione regalo Nails - con 3 smalti e bustina glitter

Confezione regalo Magia delle Stelle - con burro corpo, candela profumata e saponetta

