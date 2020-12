Offerte di Capodanno: 4 Vini per festeggiare la fine dell'anno a prezzi vantaggiosi

L’Italia è famosa per produrre i vini più buoni del mondo e per questo motivo sono molte le persone che scelgono di regalarli così da fare bella figura.

Il vino è uno dei simboli della tradizione e cultura enogastronomica del Bel Paese in cui ne vengono prodotti moltissimi e di tutti i tipi. E' difficile scegliere il vino migliore da regalare anche perchè dipende dai gusti di chi lo riceverà, c'è chi ama il bianco, chi preferisce il rosso, chi lo vuole frizzantino chi più fruttato.

Di seguito vi proponiamo una selezioni di vini tutti Italiani, provenienti da cantine prestigiose a prezzi speciali da gustare la sera del Cenone di Capodanno!

1) GRAECUS - Greco di Tufo DOCG 2018 - Cantina Giovanni Molettieri

Un bianco Greco 100% dal colore giallo paglierino con sentori minerali tipici del vitigno con aromi di frutta bianca perfetto con piatti a base di verdure come rape e patate, primi conditi come paccheri con guanciale di maiale. Particolare è l’abbinamento con babà semplice senza crema. Affinato solo in acciaio con fermentazione a basse temperature, si tratta di un vino di corpo, arimatico e dotato di buona acidità. Ottimo su piatti di pesce, fritture e primi abbastanza conditi e da servire ad una temperatura tra i 10 e 12 °C. Capacità 750 ml.

Acquistalo scontato del 50% su ShopToday

2) DOLIUM Irpinia Campi Taurasini DOC 2017 - Cantina Giovanni Molettieri

Il DOLIUM è un rosso 100% Aglianico con almeno 3 anni di affinamento di cui 10 mesi sono in barrique. Dal colore rosso rubino intenso e dal profumo fruttato, con netti sentori di spezie e di liquirizia. Tannico in modo equilibrato mantenendo una bassa acidità. Al palato secco, mediamente morbido che ben si accompagna a piatti come salumi e formaggi di breve stagionatura. Vino prodotto nella contrada Cortecorbo in Montemarano (Av). Le uve, raccolte al momento della loro completa maturazione, dopo diraspatura e pigiatura, vengono sottoposte a fermentazione con macerazione intensa. Segue la fermentazione malolattica e invecchiamento in barriques di rovere francese Troncai, Center e Vosges per un periodo di 8-10 mesi a seconda dell'annata. Dopo un breve periodo in botte d’acciaio le bottiglie sono lasciate a maturare per circa 6 mesi. Da servire ad una temperatura tra i 14 e 16 °C.Capacità 750 ml.

Acquistalo scontato del 50% su ShopToday

3) Montepulciano DOC d'Abruzzo - Cantina Tombacco

Il Montepulciano della Cantina Tombacco ha un colore Rosso rubino intenso e violaceo. Al naso è intenso, ricorda la frutta di bosco a bacca rossa, marasca, mora e prugna ed ha un sapore equilibrato, di corpo, sapido e asciutto, giustamente tannico con sentori di liquirizia e una delicata sensazione nel retrogusto di mandorla amara. Ha una gradazione alcolica di 13% e va servito ad una temperatura tra i 16 e 18° C da accompagnare con arrosti, selvaggina, grigliate miste, lepre e cacciagione a piuma, formaggi stagionati. Capacità 750 ml.

Acquistalo scontato del 40% su ShopToday

4) Primitivo IGT di Puglia - Cantina Tombacco

Il Primitivo Piantaferro si adatta ad accompagnare primi piatti robusti e secondi a base di carni rosse in arrosto, selvaggina e formaggi a pasta dura stagionati. Si consiglia la conservazione in locali freschi e asciutti, l’invecchiamento per questo apprezzabile vino può superare i 3-4 anni e va servito ad una temperatura tra i 16-18° C. Ha un colore rosso violaceo profondo con leggeri sfumature granate e al naso si riscontra una ottima complessità olfattiva che spazia dalla confettura di prugna e ribes nero alle note speziate di pepe nero e rosmarino, ben si percepiscono delle intriganti note mandorla tostata e di vaniglia. Al palato si sente un vino ieno, caldo, avvolgente, con una buona nota acida, sapido con un'ottima persistenza, con retrogusto di note speziate e ammandorlate. Capacità 750 ml.

Acquistalo scontato del 40% su ShopToday