12 regali di Natale originali e divertenti sotto i 25€

Dal localizzatore di oggetti al set per chi ha urgente bisogno di un bicchiere di vino, ecco 12 idee regalo originali e divertenti per far ridere chi ami

L'ironia è il sale della vita, tanto è vero che ridere e scherzare con i propri amici fa bene alla salute, ci aiuta a socializzare, a smaltire lo stress e a migliorare l'umore.

Regalare una risata può essere un ottima idea per Natale, ma riuscire a trovare il regalo giusto per coloro a cui vogliamo bene è sempre un’impresa difficile, e riuscire a farli sorridere lo è ancora di più. Per questo, abbiamo selezionato 12 diverse idee regalo originali e divertenti, perfette per stupire i tuoi amici e regalare un sorriso alle persone davvero importanti.

Zerbino Star Wars "Welcome to the Dark Side"

Idea regalo perfetta per gli amanti di Star Wars, lo zerbino di 1art1 è un prodotto di marca licenziato (ovvero con licenza di marchio) che si caratterizza per la scritta nera in grassetto "Welcome to the Dark Side"( Benvenuti nel Lato Oscuro). Dal design moderno e curatissimo questo zerbino (60 x 40 cm) è realizzato in fibra di cocco, un materiale naturale rinnovabile che lo rende robusto, resistente e anche ecologico, ed è dotato di fondo antiscivolo in vinile e di una stampa nitida e fatta molto bene di Darth Vader.

Scoprilo su Amazon.it a 22,52€

Calzini unisex per giocatori accaniti

Questi calzini unisex sono l'idea regalo perfetta per tutti gli appassionati di video games e giochi online. La divertente stampa "Do Not Disturb - I'm Gaming" (Non disturbare - Sto giocando) è realizzata in materiale antiscivolo mentre i calzini sono in 100% cotone, caldo, morbido e traspirante. Inoltre, risultano abbastanza elastici (si adattano alle taglie da 38 a 46), sono disponibili in 5 colori diversi e nei set singolo, da due o da tre paia e possono essere lavati a mano o con lavaggio delicato in lavatrice.

Scoprili su Amazon.it a partire da 7,99€

Il bicchiere rivela umore

Il bicchiere marcato Vinaka è un'idea regalo divertente, perfetta per gli amanti del vino (ma anche di qualunque altra bevanda) che potranno decidere quanto bere in base alla qualità della giornata appena trascorsa (3 livelli indicati dalle scritte "buona giornata", "cattiva giornata" e "non chiedere neanche"). Il bicchiere è realizzato in acrilico tritan infrangibile e senza BPA, ha una capacità di 473 ml e viene spedito in una confezione regalo; inoltre, è coperto da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Scoprilo su Amazon.it a 16,90€

Kit di sopravvivenza per le amanti del vino

Idea regalo perfetta per donne ironiche e amanti del vino, quello di Funcube è un un set rosa e femminile ma, al tempo stesso, divertente. Di qualità e completo, questo kit è composto da una tazza termica color rosa metallizzato con cannuccia, un apri bottiglie a forma di chiave antica ed un paio di morbidissimi calzini con la scritta "If You Can Read This, Bring Me Some Wine" (Se riesci a leggere, portami del vino) e confezionati a forma di cupcake. La tazza termica, come anche la cannuccia e il coperchio, è realizzata in acciaio inox privo di BPA per uso alimentare con doppio strato di isolamento, e mantiene le bevande calde per oltre 3 ore e fredde per oltre 9 ore.

Scoprilo su Amazon.it a 16,99€

Localizzatore di oggetti: mai più senza chiavi!

Questa è l'idea regalo definitiva per tutti coloro che passano ore a cercare chiavi, portafoglio e oggetti vari, senza avere idea di dove siano; il localizzatore di Aoguerbe, infatti, è dotato di un telecomando trasmettitore e 4 ricevitori, che possono essere applicati a tutti gli oggetti dalla facile sparizione, come chiavi, telecomandi, portafogli, occhiali, ecc..

Una volta applicati i ricevitori agli oggetti, basterà premere il pulsante del colore corrispondente sul telecomando trasmettitore, così da attivare l'allarme sonoro e luminoso che vi guiderà fino all'oggetto cercato. Il telecomando, inoltre, è dotato di una torcia led, che lo rende comodo da usare anche al buio, di 4 grandi tasti colorati (corrispondenti ai 4 ricevitori colorati) e di una base cui può essere comodamente poggiato. La gamma di trasmissione del ricevitore è di 30 metri dentro casa e di 40 metri all'aperto, l'allarme ha un livello sonoro di 75-80 db e il telecomando necessita di 2 batterie AAA, 1.5V (non incluse nella confezione).

Scoprilo su Amazon.it a 20,99€

T-Shirt per nerd, cervelloni ed amanti della fisica

La T-shirt da uomo in jersey di Style3 si caratterizza per la stampa perfettamente realizzata, originale ed in versione vintage, del paradosso del gatto di Schrödinger. Dalla vestibilità regolare, con girocollo e dettagli di alta qualità come la fettuccia interna rinforzata, questa maglietta è realizzata in 100% cotone di qualità Premium, morbido e confortevole al tatto, mentre la stampa è realizzata con inchiostri di nuova generazione, a base di acqua e privi di formaldeide. Inoltre, sia gli inchiostri che i tessuti sono certificati in conformità al Global Organic Textile Standard (GOTS) e hanno ottenuto l'accreditamento per la certificazione Öko-Tex 100, soddisfacendo pertanto le linee guida più rigorose per la produzione di tessuti ecologici, privi di sostanze nocive e a basso impatto ambientale.

Scoprilo su Amazon a 22,79€

Un bel niente - il regalo perfetto per chi ha già tutto

Divertente e originale, "Il Niente" è il regalo scherzo dalle risate assicurate. Quante volte, infatti, alla domanda "Cosa vorresti per regalo?" la risposta che si riceve è "Niente"? Bene, grazie all'idea regalo di Kaidensi potrai finalmente assaporare l'indimenticabile momento di quando riceveranno... niente! Da regalare a persone ironiche e che sanno stare allo scherzo, "Il Niente" si compone di una elegante scatola auto montante con coperchio dal design luxury, un certificato in carta pergamenata (19,5 x 29,7 cm) personalizzabile con nome, data e firma, e prodotta con pura cellulosa EFC, certificata FCS, un nastro rosso doppio raso per arrotolare verticalmente il certificato a mo' di diploma, una cartolina ricordo per immortalare l'espressione di chi riceve "Il Niente" e le istruzioni per il montaggio della scatola. 100% Made in Italy "Il Niente" è quindi un'idea regalo divertente dal design raffinato ed elegante: sarà pur niente, ma è un niente di classe!

Scoprilo su Amazon a 9,99€

Portachiavi da parete per i fan di Legend of Zelda

Regalo perfetto per i fan di Legend of Zelda, i nostalgici degli anni '80 e gli appassionati dei giochi di azione e avventura, il portachiavi da parete di getDigital è realizzato benissimo e si caratterizza per la stampa colorata con l'iconica frase "It's dangerous to go alone! Take this.", tratta dal video game del 1986 The Legend of Zelda per Nintendo Entertainment System (NES).

Realizzato in plastica dura e metallo (dimensioni: 21 x 16 cm), la placca principale ha un totale di 5 ganci metallici, che permettono di organizzare facilmente chiavi, borse, sciarpe o altri piccoli oggetti, e si può appendere al muro grazie ai due ganci metallici posteriori da fissare con chiodi, viti o nastro biadesivo (non inclusi).

Scoprilo su Amazon a 22,95€

2 paia di calzini Burger unisex

Medium rare, blue o well done? Se sai cosa di cosa si tratta, allora le calze hamburger sono l'idea regalo perfetta per te! Ideali da regalare agli amanti del cibo e dell'American food, i calzini Burger di Rainbow Socks sono piegati in modo tale da assomigliare ad un gustoso hamburger ben condito e si caratterizzano per la confezione Burger Socks Box, che replica alla perfezione la scatola originale degli hamburger e che non rivela il vero contenuto, portando con sé risate e divertimento. I calzini (altezza metà polpaccio) sono realizzati in cotone pettinato (80% Cotone, 17% Poliamide, 3% Elastane) ricamati con pomodori, cipolle, cetrioli, formaggio, rucola, salse, panino e, soprattutto, succosa carne bovina, ed il filato utilizzato per la produzione possiede il certificato Oeko-Tex, che attesta la qualità e la sicurezza dei tessuti.

Scoprili su Amazon a 19,99€

Set di matite da disegno con semi da piantare

Idea regalo perfetta per chi è attento all'ambiente e all'eco-sostenibilità, il set di Sprout Pencils si compone di 8 matite da disegno in grafite ecologiche, biodegradabili, professionali e di alta qualità, che contengono una capsula totalmente decomponibile con all’interno semi di erbe aromatiche, fiori o verdure, tutti privi di OGM, selezionati con cura e facili da coltivare. Una volta che la matita diventa troppo corta per essere utilizzata, potrà essere capovolta, piantando la parte finale dello stelo; poi, innaffiando con regolarità, la matita come per magia, si trasformerà in una pianta!

Queste matite, inoltre, sono le uniche al mondo brevettate con tali caratteristiche e sono atossiche, biodegradabili, prodotte con legno certificato PETC / FSC e 100% ecologico, prive di piombo, con certificazione EN-71, realizzate con materiali provenienti da fonti sostenibili e prodotte con tecniche sostenibili: per ogni albero tagliato, infatti, ne verrà piantato un altro.

Scoprilo su Amazon a 12,95€

Puzzle rompicapo per bottiglia di vino

Divertente ed originale, il puzzle di Namesakes è un'idea regalo perfetta per chi ama mettersi alla prova, risolvere rompicapi ma anche godersi un buon bicchiere di vino. Da regalare insieme ad una bottiglia di vino (non inclusa nella confezione), con cui ricompensarsi una volta risolto il puzzle, questo rompicapo è abbastanza difficile da risolvere e garantisce risate e divertimento. Inoltre, nella confezione sono presenti delle istruzioni sulla soluzione del puzzle, ma sono disponibili anche numerosi video esaustivi su Youtube.

Scoprilo su Amazon a 19,95€