Libro o DVD? Ecco i migliori libri diventati film da avere durante le feste

La letteratura ispira spesso il cinema e viceversa. Non è difficile trovare romanzi o racconti che, dopo aver conquistato i lettori, sono diventati delle pellicole in grado di appassionare anche sul grande schermo.

Le festività natalizie sono il periodo dell'anno perfetto da dedicare alla lettura e da passare in famiglia. Allora quale modo migliore per trascorrere le feste se non leggendo un bel libro o un guardando un dvd del romanzo preferito?

Vi presentiamo i migliori libri diventati film che vi faranno compagnia durante il periodo più magico dell'anno.

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile

Il romanzo ambientato a Londra ha come protagonista una bambina. Sofia si sveglia nel cuore della notte e si imbatte nel Grande Gigante Gentile. Enorme e minaccioso, la rapisce e la porta nel suo villaggio. Spaventata e sola, Sofia scopre che GGG non è cattivo, ma è un'anima buona che non ha nessuna voglia di mangiarla, a differenza dei suoi compaesani. Il Gigante è vegetariano e mangia solo cetrionzoli, non come i suoi simili che ogni notte non vedono l’ora di gustare i popolli, cioè di esseri umani. Il sogno del gigante è quello di un mondo in cui i suoi simili e gli uomini possano vivere insieme. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà coinvolta anche la Regina d’Inghilterra. Il capolavoro della letteratura nel 2016 è diventato un film grazie alla collaborazione tra Steven Spielberg e Disney.

L'orso Paddington

Panini con la marmellata e cioccolata calda sono irresistibili per l'orso di pezza che ha conquistato la famiglia Brown. Il pupazzo era abbandonato vicino ad una vecchia valigia di cuoio con un cappello in testa rovinato, nella stazione londinese di Paddington al collo aveva un biglietto con su scritto “Per piacere, abbiate cura di quest'orso. Grazie”. Da allora la famiglia Brown ha preso alla lettera la richiesta e lo ha portato a casa. Anche se Paddington è un orso educato, a cui è impossibile non volergli bene, riesce inspiegabilmente a ficcarsi nei guai. Il libro, un grande classico della letteratura inglese, ha conquistato anche i lettori italiani, diventando un film nel 2014 e nel 2016, impossibile farsi sfuggire il cofanetto regalo per guardarlo in compagnia della famiglia nelle sere natalizie.

Il Grinch

Natale è il periodo più bello e magico. I bambini non vedono l’ora di addobbare l’albero, trascorrere le feste in compagnia della famiglia in attesa dei loro regali. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo. C'è un personaggio brutto e cattivo, che non vede l'ora di far sparire questo periodo dell'anno: il Grinch. Per riuscire nel suo intento architetta un piano diabolico, decide di travestirsi da Babbo Natale e rovinare le feste a tutti. Il libro ampiamente diffuso nel mondo anglosassone, è diventato un must della letteratura natalizia, è arrivato sul grande schermo grazie alla pellicola in cui il protagonista nei panni del mostriciattolo è Jim Carrey.

Ogni Giorno

Perfetto per le donne romantiche che vogliono trascorrere un pomeriggio in compagnia della loro dolce metà, il libro e il dvd sono la scelta ideale. Il protagonista è A, fin dalla nascita ha un dono particolare. Ogni giorno si sveglia in un corpo diverso, alla scadenza delle 24 ore è costretto ad abbandonare la persona che lo ospita. L’unica regola è non lasciare traccia del suo passaggio e non affezionarsi alle persone che incontra. Tutto cambia quando A conosce Rhiannon. Ricominciare ogni giorno è difficile, allora A decide di rompere le regole, di raccontarle tutto e di lasciare dei segni nella vita degli altri. Sovvertire le leggi, però, ha delle conseguenze.

Mary Poppins

La tata più famosa del mondo non può mancare tra le letture e i film di Natale. Arriva con il vento, porta allegria e buonumore insieme al suo amico spazzacamino e ha una soluzione per tutto all'interno della prodigiosa borsa. Anche se può sembrare rigida e severa, riesce a rispondere e ad accontentare le fantasie dei bimbi, che con lei si trovano a vivere fantastiche avventure a metà tra la realtà e la fantasia. La pellicola del 1964 con protagonista Julie Andrews è un grande classico che ha accompagnato intere generazioni. Se volete vedere il sequel del film non potete perdere la versione del 2018, o acquistare il cofanetto con entrambe le pellicole.

A Christmas Carol

Solo e temuto da tutti, Scrooge ha trascorso la sua vita ad accumulare denaro, tenendo le persone lontane da sé. Anche questo Natale le cose si ripetono nello stesso modo, fino a quando il bisbetico vecchio, viene svegliato nel cuore della notte dal fantasma del suo socio. É solo l’inizio, con lui arriveranno altri tre spiriti. Il loro compito è fargli vivere un viaggio attraverso il Natale passato, presente e futuro. Il pellegrinaggio gli farà vedere come è diventato: un vecchio tirchio, insensibile, ma anche l’odio che le persone provano nei suoi confronti. La magia del Natale e gli incontri lungo il percorso riusciranno a realizzare il miracolo nel suo cuore inaridito? Il capolavoro di Dickens, che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni, è diventata una delle pellicole immancabili da vedere durante la notte di Natale.

La forma dell’acqua

Per chi ama le atmosfere gotiche e ha un animo romantico, questo libro è la scelta ideale. Il romanzo è una storia d’amore, in cui gli autori raccontano ciò che si è disposti a fare per amore. La storia è ambientata nella Baltimora, degli anni sessanta. Dopo aver perso la voce a causa di un incidente, Elisa non ha più motivazioni e ambizioni. Le sue giornate si dividono tra il lavoro in un laboratorio, come donna delle pulizie e casa. Un giorno entra per sbaglio in una stanza e scopre che all’interno di una vasca piena d'acqua c'è una strana creatura. É prigioniera al suo interno e vittima di esperimenti. Elisa entra in contatto con quella creatura e tra i due si crea un legame sempre più forte, come solo il vero amore può essere. La sua versione cinematografica realizzata da Benicio del Toro e Kraus ha vinto quattro premi Oscar, immancabile nella videoteca di un vero cinefilo.

Ella e John

Per imparare che ad ogni età si può vivere e buttarsi in avventure se al proprio fianco si ha la persona giusta. Ella e John a ottant’anni sono ancora innamorati. Ella ha un tumore e John non ricorda come si chiama sua moglie. Insieme, però, hanno le giuste energie per buttarsi in un’ultima avventura. Quindi nonostante i divieti dei medici e le preoccupazioni dei figli decidono di mettersi alla guida del loro camper e visitare tutta l’America, fino ad arrivare a Disneyland vivendo in pieno ogni chilometro. Il libro è diventato una pellicola diretta da Paolo Virzì con un cast d’eccezione. I protagonisti sono due premi Oscar, Helen Mirren e Donald Sutherland.

