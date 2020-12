10 libri gialli e thriller da mettere sotto l'albero

Tra i regali immancabili a Natale, un buon libro non può mancare. Spesso riuscire ad indovinare il titolo giusto non è semplice. Bisogna conoscere gli autori preferiti e interpretare i gusti letterari della persona a cui è indirizzato il regalo.

Per non sbagliare, un libro giallo è la scelta migliore in grado di attirare e far felici tutti grazie alla trama ben articolata e ad un misto di suspance e tensione, poi se è un appassionato del genere non potete fare a meno di mettere sotto l'albero un thriller.

Vediamo insieme i libri gialli da regalare a Natale 2020.

Fu sera e fu mattina

Gli amanti di gialli e thriller di sicuro saranno contenti di ricevere in regalo l'ultimo libro di Ken Follet. Lo scrittore americano torna in libreria con il prequel de "I pilastri della terra". Nel nuovo volume si racconta la storia di Edgar, un conduttore di barche di Combe pronto a tutto pur di scappare con la sua amata. Il sogno si infrange quando, poco prima di imbarcarsi, i vichinghi fanno incursione nel suo villaggio mettendolo a ferro e fuoco. Edgar sarà costretto a partire con la famiglia e a ricominciare una nuova vita in un piccolo villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, la giovane contessa Ragna, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide di sposarlo nonostante il parere contrario del padre. In poco tempo Ragna si troverà a rimpiangere la vecchia vita in Normandia e a confrontarsi con una società arretrata al centro di una violenta lotta per il potere. In questo contesto, troviamo Aldred, un monaco che vuole fare dell’abbazia un luogo di erudizione. A contrastare il suo sogno c’è Wynstan, un vescovo pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite dei quattro personaggi si intrecciano in un susseguirsi di colpi di scena che trasportano il lettore fino agli scenari de I pilastri della terra.

Io sono l'abisso

Uno tra i maestri del giallo italiano non può mancare tra i regali da mettere sotto l'albero. Donato Carrisi torna in libreria con un giallo che di sicuro lascerà con il fiato sospeso gli appassionati del genere. Sono le cinque meno dieci, un uomo sta per iniziare la sua giornata di lavoro raccogliendo la spazzatura, che in realtà nasconde i segreti più profondi delle persone. LA sua è una vita abitudinaria, ma che cela dei segreti e sarà proprio l'incontro con una ragazzina col ciuffo viola a mettere in crisi le sue certezze. Improvvisamente si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina senza rendersi conto che c’è qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche ha una missione: fermare la violenza e salvare il maggior numero possibile di donne ad ogni costo. Quando il fondo del lago restituisce una traccia, sa che è un messaggio per lei ed è pronta a tutto pur di stanare l’ombra invisibile che si trova al centro dell’abisso.

L'enigma della camera 622

Omicidi irrisolti e suspense sono i tratti distintivi del libro di Joël Dicker, il racconto inizia in un fine settimana di dicembre. Al Palace de Verbier, un lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, è stata organizzata l'annuale festa di una importante banca d'affari di Ginevra, pronta a nominare il nuovo presidente. Nella notte prima dell'elezione nella stanza 622 avviene un omicidio che colpisce la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. Le indagini della polizia non riescono a individuare il colpevole, molti avrebbero potuto commettere l'omicidio ma tutti hanno un alibi, inoltre tutti hanno voglia di tronare alla vita di sempre e dimenticare l'accaduto. Quindici anni dopo, uno scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, e viene colpito dal fascino di quel caso irrisolto. Spinto da una donna avvenente e curiosa, decide di scoprire cosa sia veramente successo nella stanza 622.

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone

Il regalo imperdibile per gli appassionati de i Bastardi di Pizzofalcone? L'ultimo libro di De Giovanni dedicato ai suoi poliziotti preferiti. L'ultima avventura del commissariato è ambientata in una primavera inebriata dal profumo dei fiori appena sbocciati e dal mare. A rovinare la tranquillità della giornata è l'omicidio di Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori. Un delitto che sconvolge Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel quartiere, non avendo una famiglia propria il suo obiettivo era aiutare gli altri, come i giovani, spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da strade senza ritorno. Chiunque era in difficoltà poteva rivolgersi a lui con la consapevolezza che avrebbe ricevuto una parola gentile, un po' di attenzione, se necessario un sostegno materiale. Eppure è stato assassinato con violenza. Poco tempo prima l'uomo si era esposto contro il racket che taglieggiava i commercianti della zona, ma i Bastardi ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del commissariato, non ne sono convinti.

La congiura dei veleni

Per chi ama i libri gialli con ambientazione storica, il libro di Maria Luisa Minarelli è il regalo perfetto da mettere sotto l'albero. L'autrice ci trasporta dalla Venezia del '700 alla Roma degli stessi anni. La squadra creata dalla scrittrice viene chiamata a Roma, ormai dilaniata da una serie di omicidi per avvelenamento, mentre alcuni bambini scompaiono nel nulla e i casi di aborto procurato si moltiplicano. Papa Benedetto non può accettare questa situazione per questo decide di affiancare agli investigatori capeggiati dal fidato Paolo Nuzzi, l’avogadore Marco Pisani con l’amico Guido Valentini e gli assistenti Nani e Gasparetto. Tra palazzi aristocratici, sobborghi malfamati, antichi sotterranei, gli investigatori devono scoprire chi ha ordito la congiura dei veleni, dando il via alla prima indagine della compagnia di Benedetto.

Zoo

Il thriller ambientato in un capannone industriale ha come protagonisti delle persone rinchiuse nelle gabbie di un vecchio zoo. Un misterioso carceriere distribuisce loro cibo, premi e punizioni, e sistema le gabbie in modo da far comunicare solo alcuni di loro. Tra questi c'è Anna, che non si arrende alla situazione e decide di fare di tutto pur di sfuggire a quella sorte. La sua unica arma è la rabbia che riversa contro una persona che non ha mai visto, ma la cui presenza si avverte in ogni centimetro di quel luogo spaventoso, di giorno e di notte. Spetterà a lei, circondata da persone succubi di un "Lui" dai tratti sempre meno sfumati, decidere se giocare o lasciarsi morire.

La danza del gorilla

Se la persona a cui volete fare il regalo è appassionato di Dazieri e della sua scrittura ironica questo libro è perfetto. Il protagonista è affetto fin da piccolo da un disturbo dissociativo dell'identità. Ha cercato di sopravvivere e adattarsi alla situazione fino a quando non gli hanno sparato in testa. A quel punto ha deciso di vivere ad Amsterdam, dove complice la marijuana, ha stipulato una tregua con il suo alter ego: il Socio. I due sono diversi: il primo è istintivo, ironico, poco avvezzo alla violenza, il secondo è freddo, spietato, letale. Tutto si complica quando il protagonista deve rientrare a Milano per la morte di un amico, qui dovrà fare i conti col passato e tenere a bada il Socio.

Una ragazza riservata

Kate Atkinson conosciuta in Inghilterra per i libri da cui è tratta la serie TV “Case Histories” con Jason Isaacs, approda per la prima volta in Italia con questo giallo ambientato negli anni '80. Londra, una donna viene investita da un'auto mentre attraversava la strada, proprio nel giorno in cui ritorna in Inghilterra, dopo anni passati all'estero. Il caso viene archiviato come un incidente in una città in fermento per il matrimonio tra il principe Carlo e Diana Spencer. In realtà la donna era depositaria di molti segreti. Rimasta orfana durante la seconda guerra mondiale, viene reclutata dai servizi segreti per sbobinare registrazioni. Dapprima disorientata, dopo alcuni mesi ha l'occasione di mettersi alla prova come agente operativo, ma nulla andrà come previsto. A cinque anni dalla fine delle ostilità, Juliet lavora per la BBC, e il suo compito è dare vita a programmi d'intrattenimento per sollevare lo spirito degli ascoltatori. Ma il passato riemerge e la donna riprende contatto con alcune conoscenze del tempo di guerra, di nuovo viene coinvolta in una missione segreta in cui il nemico non è più la Germana ma l'Unione Sovietica.

Quel che sa la notte

Indridason ci regala un libro dalla scrittura suggestiva e fredda come l’ambientazione. Siamo in Islanda e durante un'escursione sul gigantesco Langjökull, una guida sta spiegando gli effetti del riscaldamento globale ad un gruppo di tedeschi. Tra le conseguenze c'è lo scioglimento dei ghiacciai che porta alla scoperta di un cadavere. Il corpo congelato e perfettamente conservato, è quello di un imprenditore scomparso misteriosamente trent'anni prima. All'epoca ad occuparsi dell'indagine c'era Konrað che aveva concentrato i suoi sospetti sul socio in affari rilasciato per mancanza di cadavere. Ora il ritrovamento rimette tutto in discussione Konrað decide di riprendere le indagini e il suo intuito lo porta su una nuova pista.

Musica sull'abisso

Marilù Oliva torna con un nuovo capitolo dedicato all'ispettore Micol Medici. La donna di stanza a Bologna, si trova ad affrontare l'omicidio di Gwendolina Nanni, giovane imprenditrice bolognese. Per la polizia locale di tratta di suicidio, ma i familiari non ci stanno e si rivolgono alla Sezione Omicidi di Bologna. Le ricerche vertono attorno agli ex-studenti di un liceo storico bolognese, il Cicerone. L'attenzione si concentra attorno ad una classe diplomata 15 anni prima, uno dopo l'altro, anno dopo anno, stanno morendo tutti in circostanze sospette e tutti lo stesso giorno, il 21 febbraio. Micol, con la sua abilità legata ai suoi incubi notturni, cerca di scoprire la verità, muovendosi sullo sfondo di una città che sotto i portici nasconde qualcosa di spaventoso.

