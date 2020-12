I migliori romanzi da regalare a Natale

Con l'arrivo del Natale difficile non fare un pensiero ad un'amica che conosciamo da una vita, alla sorella o a una collega. C'è un regalo perfetto sia per una persona di cui sappiamo tutti i segreti, sia per chi conosciamo da poco: il libro.

Non un semplice libro, ma una bella storia da leggere tutta d'un fiato, sorridendo anche di gusto. Se non sapete quale titolo scegliere per la vostra migliore amica, vi presentiamo 10 titoli che faranno felice chi lo riceverà.

Seni e uova di Mieko Kawakami

Per le appassionate del Giappone, questo libro non può mancare sotto l'albero. Il volume racconta la storia di tre donne che devono confrontarsi con la cultura e la società del Sol Levante, che per alcuni tratti è ancora molto conservatrice. L'obiettivo delle protagoniste è quello di poter scegliere liberamente il loro futuro e stare bene con sé stesse. Makiko vuole mettere delle protesi al seno e si fa accompagnare dalla figlia adolescente Midoriko. Le due non parlano da mesi, perchè la ragazza non riesce ad accettare i cambiamenti del suo corpo e la volontà della madre di modificare il suo. Infine, troviamo Natsu, la sorella minore di Makiko che desiderosa di diventare madre, inizia da sola un percorso per l'inseminazione artificiale scontrandosi con i pregiudizi della società.

La città dei vivi di Nicola Lagioia

Se avete un'amica o una collega che segue i casi di cronaca, il volume di Nicola Lagioia, le permetterà di entrare in un'indagine approfondita tra le strade di Roma. Il libro racconta l'episodio avvenuto nel marzo 2016, quando in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. Ciò che sconvolge l'opinione pubblica è la natura del delitto, Nicola Lagioia segue la storia intervistando i protagonisti della vicenda, raccogliendo documenti e testimonianze, incontra i genitori di Luca Varani cercando il punto di rottura a causa del quale tutto può succedere.

L'ospite e altri racconti di Amparo Davila

Storie fantastiche e dell'orrore sono i tratti distintivi della scrittura di Amparo Dávila, un'autrice messicana che con la sua penna è riuscita a creare storie piene di inquietudini causate da rumori sfuggenti, a malapena descrivibili. Durante la lettura, molti si chiedono se quello che descrive sia la realtà o solo un sogno. Nella raccolta di racconti Amparo Dávila descrive cosa si cela nelle pieghe tra il sonno e la veglia, come una testimone che ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire vivere tra il sogno e l'incubo e ha scoperto che in realtà non c'è alcuna differenza.

Un'amicizia di Silvia Avallone

Se Silvia Avallone è la scrittrice preferita da vostra sorella o amica, allora questo Natale non potete farvi sfuggire il nuovo romanzo. Dopo Acciaio, Marina Bellezza e Da dove la vita è perfetta, l'autrice italiana torna con un nuovo romanzo, in cui il tema centrale è l'amicizia tra Elisa e Beatrice. Anche se non sanno bene quando il loro legame sia iniziato di preciso, purtroppo sono consapevoli di quanto la loro amicizia si sia interrotta. Dopo tredici anni dal loro addio, quel ricordo fa ancora male ad Elsa che vede la sua migliore amica sulle copertine. Tutti pensano di conoscerla, ma nessuno sa realmente il segreto che si nasconde dietro ai suoi sorrisi.

Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine di Chiara Moscardelli

Chiara Moscardelli, unisce con maestria inventiva e una vena ironica la seconda avventura di Teresa Papavero non è da meno. La psicologa criminale intuitiva e pasticciona ora si trova a Strangolagalli, dove è accolta come una celebrità dopo aver risolto due casi che hanno avuto una risonanza mediatica. Qui Teresa decide di aprire un nuovo bed & breakfast, ma durante la ristrutturazione dell'edificio nell'intercapedine di un muro da buttare giù, intravede dei resti umani. Non le resta che indagare al fianco di Maurizio Tancredi il medico legale che non nasconde una certa simpatia per lei.

Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estés

Se avete un'amica che crede nella forza primordiale delle donne questo libro fa al caso vostro. Il volume della Estés prende spunto dalle fiabe e dai miti delle più diverse tradizioni culturali. L'autrice racconta una donna selvaggia, intesa non in senso negativo, ma positivo. Una donna con una forza psichica potente, istintiva e creatrice, come la forza di un lupo, ma nello stesso tempo materna. Una donna coraggiosa, ma frenata da paure, insicurezze e stereotipi.

Tre donne. Una storia d'amore e disamore di Dacia Maraini

Il libro è perfetto per un'amica romantica o per una sorella sognatrice. La Maraini ci racconta la storia di Gesuina, Maria e Lori, una nonna, una madre e una figlia la cui vita è segnata dall'assenza di un uomo. Gesuina, innamorata dell'amore, Maria che rifugge ogni sentimento e Lori il tramite tra le due, che vive in preda alla confusione e alla rivolta. Il loro fragile equilibrio si incrinerà quando nella loro vita arriverà un uomo.

Cosa non farei per trovare un fidanzato di La Pina

Avete un’amica in cerca dell’amore della sua vita, o di una semplice relazione, ma che puntualmente rovina sempre tutto a causa di un comportamento sbagliato? Questo libro è perfetto per lei. Gli autori della piccola guida, La Pina e Federico Giunta, ci danno la ricetta perfetta per avere una relazione duratura e ci spiegano cosa non fare assolutamente se si vuole trovare un fidanzato.

Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan

Il libro pluripremiato nasconde un’anima ironica e leggera, perfetto per un’amica che ama i libri impegnati, ma con il senso dell’umorismo. Formato da una serie di racconti in cui i protagonisti sono sempre gli stessi personaggi: Bennie Salazar, ex musicista punk e ora discografico e il suo braccio destro Sasha, una donna di polso ma dal passato turbolento. Le loro storie si snodano fra la San Francisco di fine anni Settanta e una New York attuale raccontando in modo ironico il mondo del giornalismo e dello star-system.

Ogni cosa è fulminata di Luciana Littizzetto

Perfetto per una mamma super impegnata con il lavoro e la famiglia. Il libro è un manifesto, divertente e ironico, su come le piccole cose che non funzionano ci rendono la vita difficile invece di facilitarcela. Dai tovaglioli del bar che non asciugano alle calze che si rompono appena le metti.

