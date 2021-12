LOL Surprise idee regalo per un Natale sorprendente

Il Natale è alle porte ed è arrivato i momento di pensare ai regali per i piccoli. Tra i doni più desiderati ci sono le LOL Surprise, bamboline vestite alla moda racchiuse all’interno di una sfera, formata da sette strati che vi porteranno poco alla volta a scoprire il personaggio nascosto all’interno.

Le LOL sono amatissime perché hanno gadget e accessori colorati, pieni di glitter per avere ogni volta una bambola differente pronta ad accompagnare i piccoli in una nuova avventura.

Se volete rendere magico questo Natale, ecco alcune idee regalo da far trovare sotto l’albero.

LOL Surprise Movie Magic Studios

Per i piccoli che amano la magia dei film e vogliono avere un piccolo studio direttamente nella loro camera, questo set LOL li farà di sicuro contenti. Gli studios contengono oltre 70 sorprese da scoprire, tra cui 12 bambole, uno schermo, accessori e tutto il necessario per realizzare il film ispirato a LOL Surprise. Basta vestire le bambole con gli abiti e gli accessori inclusi e iniziare ad immaginare una storia sui quattro palchi a disposizione.

Clicca qui per acquistare LOL Surprise Movie Magic Studios

LOL Surprise la casa delle sorprese

La nuovissima casa delle sorprese LOL Surprise è composta da 10 stanze distribuite su differenti piani, che ruotano, tra cui una camera da letto, un bagno, una cucina, una piscina, un cinema e molto altro. Le oltre 85 sorprese, includono mobili, cibi, luci interattive, un camino e un ascensore che funziona davvero.

Clicca qui per acquistare LOL Surprise la casa delle sorprese

LOL Surprise dance machine

La macchina per bambole Dance Machine permette di portare la festa ovunque andate, grazie alla piscina a grandezza di bambola e alla pista da ballo. La finitura metallizzata blu e viola è completata da sedili futuristici e regolabili, fari con black light, cinture di sicurezza, specchietti pieghevoli e vano portaoggetti che si apre.

Clicca qui per acquistare LOL Surprise dance machine

LOL Surprise bambola con glitter a tema zodiaco

La bambola è contenuta all’interno di una confezione con un fiocco e un simpatico cartellino, perfetto come regalo di Natale. Ogni bambola è ispirata a un segno zodiacale e presenta dettagli luccicanti, insieme alle 8 sorprese tutte da scoprire, inoltre immergendola in acqua cambia colore per un divertimento extra.

Clicca qui per acquistare LOL Surprise bambola con glitter a tema zodiaco

LOL Surprise jewelery bag

Per i piccoli che amano creare accessori e borse il set jewelery bag è perfetto come regalo di Natale. I futuri stilisti avranno un set per creare una nuova bellissima borsetta, tutta da assemblare e personalizzare, nello stile unico delle LOL. Il kit contiene tantissimi materiali e accessori come cordini e tessuti glitterati ideali per insegnare ai piccoli l’arte e a dare libero sfogo alla loro fantasia.

Clicca qui per acquistare LOL Surprise jewelery bag

LOL Surprise set di trucchi

Per avvicinarsi al mondo del make up in modo sicuro e divertente il regalo irrinunciabile a Natale è il set di trucchi. La valigetta include palette di trucco per le labbra e il viso come creme illuminanti, lucidalabbra, smalti per unghie, burrocacao e molto altro per trascorrere ore in totale divertimento.

Clicca qui per acquistare LOL Surprise set di trucchi

L.O.L. Surprise borsa

Per chi vuole essere sempre alla moda la borsa ispirata alle bambole è il regalo più desiderato da trovare sotto l’albero. Questa borsetta a tracolla è caratterizzata da una stampa delle bambole LOL sulle tinte del nero e del rosa. Il modello spazioso è perfetto per ogni occasione, dalla scuola al tempo libero perché realizzato con materiali di qualità, leggeri e robusti.

Clicca qui per acquistare LOL Surprise borsa