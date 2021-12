Come vestirsi a Natale? Gli outfit perfetti per le donne incinte

Fissate il vostro armadio alla disperata ricerca di un vestito o una maglia che faccia la differenza? Volete sentirvi eleganti, ma allo stesso tempo comode durante le feste di Natale.

Avere il pancione non vuol dire indossare il primo vestito che trovate, rinunciando all'eleganza. Vi consigliamo 10 outfit per un look natalizio semplice, raffinato, ma con un tocco sbarazzino.

Gonna tulle svasata

Un capo che non può mai mancare nell'armadio di una donna è la gonna classica con taglio svasato. Il modello con fascia elastica si adatta a tutte le fasi della gravidanza per farvi sentire comode e sicure. Lo stile basic della gonna, è reso unico dal materiale, realizzata con due strati di tulle e uno di fodera per essere indossata in ogni stagione e non solo a Natale. Disponibile in differenti colori come rosso, rosa antico e blu, basta abbinarla con il capo giusto e vi sentirete a proprio agio durante il pranzo di Natale. Ad esempio potere abbinarla ad una maglia a collo alto per rimanere al caldo o con la camicia per un mood più chic. Ora non resta che scegliere il colore preferito, arricchire l'outfit con un tocco di paillettes e in un attimo sarete in pieno stile natalizio.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti la gonna non è ben rifinita.

Abito manica corta

Per le amanti dello stile classico ed elegante, il look perfetto si compone di pochi capi essenziali, se volete sentirvi belle e raffinate allora potete optare per l'abito corto fino al ginocchio. L'incrocio sul davanti dona un tocco in più al capo, perché permette di mettere in risalto le curve senza esagerare, disponibile in diversi colori, dall'intramontabile nero al rosso natalizio, potete osare con tinte più accese come senape, rosa e verde o rimanere sul classico con nuance calde e avvolgenti come il prugna e il blu. Il modello con le maniche corte è versatile e vi permette di dare libero sfogo alla vostra fantasia, ad esempio potete completarlo con un bolero laminato, perfetto per brillare con stile nella notte più magica dell'anno, o con un cardigan per un effetto più casual.

Pro. il tessuto è morbido ed elastico.

Contro. Il materiale è leggero

Abito lungo

Pensate che l'abito lungo sia perfetto per le feste di Natale, ma non volete esagerare? Il modello con stampa a fiori all-over fa al caso vostro! Colorato e super fashion è la scelta irrinunciabile per dare un po' di brio alle fredde serate natalizie. L'abito con taglio stile impero e gonna a trapezio ha una vestibilità comoda, inoltre, è pensato anche per la fase dell'allattamento con la presenza di un inserto interno, così da sentirvi sicure in ogni momento della gravidanza e dell'allattamento. Il modello a maniche corte può essere completato da un blazer a maniche lunghe per essere eleganti e al caldo.

Pro. Il modello è versatile e comodo.

Contro. Per alcuni utenti i colori sono più scuri rispetto alle foto

Si sono conquistati un posticino nell'armadio di ogni donna e ormai sono il capo indispensabile, di cosa stiamo parlando? Dei leggins! Versatili e confortevoli sono diventati un capo passe partout per ogni occasione e di sicuro non possono mancare durante le festività natalizie. Il modello dal taglio classico, effetto jeans è arricchito da una comoda fascia elastica per essere indossato in ogni fase della gravidanza ed avere il massimo della comodità. Disponibile in nero, blu e grigio è perfetto da abbinare ad un maglione lungo super natalizio, per avere un outfit sbarazzino.

Pro. Il tessuto è elastico e comodo.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Maglia bolero

Per un look casual, ma con un tocco d'eleganza, la maglia bolero è il capo da indossare durante le feste natalizie. Il modello stile impero con scollo a V, mette in risalto le forme in modo sobrio e raffinato. Nera, rossa o colorata, la maglia si adatta a tutti i gusti e stili! Siete alla ricerca di un perfetto outfit natalizio? Se amate lo stile sporty-chic allora la potete abbinare ai leggins, per chi è alla ricerca di un look classico allora la gonna lunga a vita alta con stampa scozzese vi farà entrare in pieno nel mood natalizio.

Pro. Il materiale è morbido ed elastico.

Contro. Per alcuni utenti è un po' leggera.

Mini dress

Le donne incinta possono sentirsi sexy e raffinate anche con il mini dress. Il modello ampio, si adatta alle curve del corpo e regala uno stile easy e casual, perfetto per sentirsi a proprio agio durante il pranzo del 25. Le comode tasche applicate sul davanti sono adatte per conservare all'interno piccoli oggetti o smartphone per scattare simpatici selfie in compagnia di amici e parenti. Se poi siete amanti del Natale, allora questo modello non può mancare nel vostro armadio, l'abito è reso unico dalla stampa sul davanti in cui i protagonisti sono i classici simboli delle festività come Rudolph la renna, Babbo Natale e gli elfi, ideali per dare un tocco sbarazzino all'outfit.

Tubino nero

Un grande classico che ormai è diventato un must have per ogni donna è il tubino nero, irrinunciabile a Natale per avere uno look raffinato ed elegante. Il modello è pensato anche per le donne incinta perché il materiale elastico con pences sui lati assicurano una forma simpatica alla pancia e si adattano in modo flessibile durante le differenti fasi della gravidanza. Il vestito super elastico non perde la forma e quindi può essere indossato anche dopo il parto. L'abito a girocollo e a maniche corte si abbina alla perfezione ad un cardigan di lana e ad un cappottino doppio petto.

Pro. Il tessuto è fresco e ha un'ottima vestibilità.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Gonna plissettata

Per brillare senza essere eccessive, potete scegliere una gonna midi laminata! Ideale per chi ama lo stile casual chic il modello plissettato in argento vi farà sentire a vostro agio e super eleganti. La gonna con fascia in vita si adatta bene ad ogni fisico per garantire il massimo della vestibilità. Disponibile anche in nero per chi ama il lurex ma vuole avere uno stile meno appariscnte abbinata ad una camicia classica. Per vivere serenamente il pranzo o la cena di Natale la skirt può essere abbinata ad un paio di décolleté o, se preferite, con un paio di comode scarpe flat come le ballerine.

Pantaloni

I pantaloni sono la scelta più versatile durante le feste natalizie, soprattutto se si è in dolce attesa, per brillare non è necessario per forza scegliere modelli con paillettes e lustrini, potete puntare su tessuti lucidi e luminosi. La scelta elegante e sofisticata, che nello stesso tempo assicura il massimo della comodità è questo modello con elastico in vita e coulisse. I pantaloni chino con tasche alla francese sono disponibili in differenti colori come verde, senape, marrone o bianco per completare l'outfit potete abbinare una maglia con lustrini total black.

Accessori

Ogni outfit per dirsi completo ha bisogno degli accessori e a Natale questi ricoprono un ruolo centrale più che mai! Lisci, ricci, raccolti o sciolti ogni donna ha il suo stile preferito per quanto riguarda i capelli, ma durante il pranzo del 25 non possono mancare cerchietti con paillettes, gemme, perline e applicazioni colorate o fermagli con perle di differenti dimensioni. Le borse non sono mai abbastanza e l'accessorio must have è sempre amato dalle donne, per rimanere in tema con le feste potete scegliere modelli metallizzati sui toni dell'argento e dell'oro, che sia una pochette o una shopping bag l'importante è che si abbini al proprio look.

