Come illuminare e rendere natalizio l’esterno della casa 

Non c’è nulla di meglio per ricreare l’atmosfera natalizia delle luci. Protagoniste indiscusse dell’albero, riescono a regalare e a dare un tocco in più ad ogni stile.

Perfette in ogni angolo della casa, sulle ghirlande o sui centrotavola per illuminare il pranzo del 25, di sicuro non possono mancare all’esterno.

Giardino, terrazzi o balconi si riempiono di colori caldi e avvolgenti. Volete rendere natalizia la vostra facciata? Non vedete l’ora di avere il giardino più invidiato? Ecco alcune idee per illuminare e rendere natalizio l’esterno di casa.

Proiettore luminoso

Babbo Natale, il pupazzo di neve e il vischio sono i simboli del Natale, se volete averli sulla facciata di casa, questo proiettore è quello che fa per voi. Grazie alla luce ad ampio raggio, potrete illuminare il balcone o un angolo di giardino in un attimo. Disponibile con 20 differenti motivi, il proiettore può essere usato non solo a Natale, ma anche ad Halloween o durante una festa di compleanno per far divertire i piccoli. Formato da una base e da un paletto da inserire nel terreno, il telecomando vi permette di decidere l’intensità e le modalità di proiezione stando comodamente al caldo di casa vostra.

Pro. Perfetto in ogni occasione, va bene sia per l’esterno che per l’interno.

Contro. Il proiettore è ideale su superfici non molto ampie.

Tenda luminosa

Se volete un effetto elegante e raffinato, potete scegliere queste luci da esterno. Le lampadine formano una tenda creano l'atmosfera calda e raccolta tipica del Natale, l'illuminazione a Led ha 8 diverse modalità di illuminazione: ad onda, continua, lampeggiante, flash e chiara, inoltre, possono essere controllate facilmente con il telecomando o con un pulsante. L'alimentatore Usb permette di collegare le luci ad ogni apparecchio dotato della stessa uscita o al computer. Facile da assemblare la tenda con parte superiore plug-and-play può essere accorciata o allungata in base alle necessità. Perfetta per Natale, può essere usata anche per altre occasioni speciali, in cui l'atmosfera è fondamentale, disponibile anche a luce fredda o multicolor, dovete solo scegliere quello che preferite.

Pro. Le luci creano un'atmosfera calda.

Contro. Sono adatte solo all'interno.

Cascata luminosa

Per chi vuole illuminare casa e non vuole passare inosservato, questa cascata luminosa è perfetta, ideale durante il periodo natalizio, può essere usata anche durante feste all'aperto, eventi o occasioni speciali come il matrimonio. Grazie alle 8 diverse modalità di illuminazione potete scegliere quella che fa per voi o in base al contesto, come quella a onde, sequenza, Slo-glo, ma anche lampeggiante, con cambiamento graduale o luce fissa. La barriera fotoelettrica in IP44, è pensata per l'esterno, basta coprire la presa e la vostra casa non passerà inosservata.

Luci caduta neve

Per chi ama la neve, ma non abita in località in cui il Natale si tinge di bianco, questa luce da esterno è un ottimo compromesso. Il proiettore formato da punti bianco roteanti, crea l’illusione della neve vera sulla facciata del palazzo. Il timer incorporato permette di programmare l’accensione e di vivere ogni giorno la magia dei fiocchi che cadono, comodamente seduti in casa. Il telecomando, permette di modificare facilmente gli effetti luminosi, la frequenza del flash, la velocità di rotazione e l'impostazione del timer a 2 - 4 o 6 ore per ripetere la stessa rotazione il giorno successivo. Pensato per l’esterno, il proiettore può essere poggiato sul terreno.

Pro. L’effetto neve è realistico.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da programmare.

Renna luminosa

Se in casa ci sono dei bambini e non vedono l’ora che arrivi Babbo Natale, l’attesa può essere piacevole con la deliziosa decorazione a forma di renna, che annuncia il simpatico vecchietto vestito di rosso. La renna realizzata con cristalli acrilici trasparenti ha un’illuminazione a led a luce fissa, i cristalli 3D diffondono un'illuminazione brillante e riflettendo sulla pareti della facciata creano un effetto elegante e luminoso. Formata da un cavo di 4 m, con il trasformatore per uso esterno può essere posizionata in ogni angolo del giardino in un attimo.

Pro. La renna è luminosa, robusta e ha la testa girevole.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Pupazzo di neve

Se il vostro sogno è quello di realizzare il pupazzo di neve in giardino o in balcone, ma non abitate in una località nevosa, potete avere lo stesso risultato con questa illuminazione per esterno. Il simbolo del Natale perfetto per l’interno o l’esterno, creerà la giusta atmosfera. Il pupazzo con il simpatico nasino rosso e l’immancabile cappello con sciarpa, è illuminato da 40 luci a Led. La struttura in resina, grazie all’illuminazione bianca fredda, diventerà la protagonista assoluta del giardino. Il trasformatore a basso voltaggio non solo assicura il risparmio in bolletta, ma vi permette di posizionarlo in pochi secondi in ogni angolo della casa o dell’esterno.

Pro. Bello e luminoso.

Contro. Per alcuni è un po’ piccolo.

Luci di Natale da esterno

Le 500 lampadine Led sono distribuite su una lunghezza di 100 metri, perfette per illuminare l'esterno di casa, grazie anche alle 8 modalità di lampeggiamento riesce a soddisfare qualunque esigenza creando fantastici giochi luminosi ad effetto. Il filo interno realizzato in rame è pieghevole e permette di modellare e adattare le luci della striscia su qualunque superficie come alberi, cespugli, ma anche balconi. Le lampadine a illuminazione calda creano una piacevole atmosfera e nello stesso tempo assicurano un'ottima efficienza energetica con consumi bassi e una durata fino a 35.000 ore. Impermeabili e con liquido antigelo sono perfette per l'esterno, mentre la spina va protetta.

Pro. Sono ottime e a basso consumo.

Contro. Per alcuni utenti le lampadine sono troppo distanti tra di loro.

Luci solari esterne

Se volete illuminare l'esterno tenendo sotto controllo i consumi, la catena di luce alimentata ad energia solare è rispettosa dell'ambiente e assicura un grande risparmio energetico. Durante il giorno, il pannello solare converte la luce solare in energia elettrica e la immagazzina nella batteria ricaricabile integrata, con solo 6/8 ore di ricarica durante il giorno, le luci funzionano 8/14 ore durante la notte, queste, infatti si accenderanno automaticamente al crepuscolo. Con questa catena potrete decorare giardini, cortili, cancelli o siepi, grazie al filo di rame che si adatta a qualunque forma, basta scegliere tra 8 diverse modalità di illuminazione e in un attimo ricreerete una magica atmosfera natalizia.

Pro. Le luci illuminano bene.

Contro. Per alcuni utenti il filo interno è fragile.

Luci di Natale a pioggia

Se il vostro sogno è quello di avere un Natale in cui scende la neve, ma le condizioni atmosferiche non ve lo permettono, allora con queste luci a pioggia potete realizzare l'effetto che volete. La pioggia si può ottenere tramite 8 tubi, lunghi 50 cm al cui interno ci sono 36 luci Led che si accendono e si spengono in sequenza dall’alto verso il basso, realizzando un fantastico effetto luminoso. Ogni tubo è indipendente l’uno dall’altro, per questo possono essere organizzati in base alle esigenze, decorando alberi, piante, balconi o scale. Il materiale dei tubi di alta qualità è resistente e duraturo, hanno un grado di impermeabilità IP65 e può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno. Disponibile in bianco, giallo, blu e rosa, potete scegliere quello che preferite.

Pro. Le luci sono di qualità.

Contro. Per alcuni utenti le luci non sono curate nel particolare.

Luci a forma di stella

Creare un'atmosfera calda e accogliente è semplice con queste luci a forma di stella ideali per l'interno e l'esterno, funzionano in ogni condizione atmosferica. Grazie al filo di rame, non si arrugginiscono e aumentando la durata delle luci, mentre le 8 diverse modalità di illuminazione: combinazione, fibra ottica, sequenziale, glow, flash, transizione, scintilla, illuminazione permanente, sono pensate per rendere unico ogni avvenimento, dal Natale ad una festa in giardino fino al matrimonio.

Pro. Illuminano molto bene.

Contro. Nella confezione non sono inclusi i ganci per appenderla.

Le caratteristiche delle luci di natale

Le luci di Natale sono l'elemento indispensabile per decorare l'interno e l'esterno di casa durante il periodo natalizio, per questo prima di acquistarle bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti.

Lampadine

Le maggior parte delle lampadine delle catene luminose sono a Led perché sono più luminose, durano più a lungo e possono essere utilizzate per diversi anni di seguito, inoltre, utilizzano circa l'85% di energia in meno per illuminare. Molti modelli hanno anche un timer, che permette di impostare automaticamente il funzionamento e lo spegnimento delle luci e ottenere un ulteriore risparmio in bolletta.

Modelli

Le luci sono tante e differenti, prima di decidere quali acquistare è importante considerare lo spazio da illuminare e lo stile degli addobbi, è possibile scegliere tra:

Pendenti : molto diffusi, possono essere sia a forma di ghiacciolo di neve (di differenti misure), che a forma di pioggia di meteoriti e possono essere appesi lungo i tetti o sulle grondaie

: molto diffusi, possono essere sia a forma di ghiacciolo di neve (di differenti misure), che a forma di pioggia di meteoriti e possono essere appesi lungo i tetti o sulle grondaie Stringhe : sono ideali da posizionare sugli alberi all’aperto, sulle grondaie o sui tetti e sono disponibili in più colori

: sono ideali da posizionare sugli alberi all’aperto, sulle grondaie o sui tetti e sono disponibili in più colori Luci a grappolo: producono un effetto più pieno rispetto alle altre e sono ideali anche per alberi, muri e cespugli

Alimentazione

Le luci di Natale si differenziano anche in base all'alimentazione come:

Luci con cavo : sono quelle classiche, con trasformatore compreso, è importante acquistare quello con voltaggio 24 V e un alimentatore a parte, per evitare il surriscaldamento

: sono quelle classiche, con trasformatore compreso, è importante acquistare quello con voltaggio 24 V e un alimentatore a parte, per evitare il surriscaldamento Luci a batteria : sono dotate di una scatola in cui inserire le pile

: sono dotate di una scatola in cui inserire le pile Luci con pannello solare: adatte per l'esterno sono dotati di pannelli da sistemare in giardino, di solito per 8 ore di luce solare la batteria ha un'autonomia di 10 ore

Caratteristiche aggiuntive

Oltre ai colori e alla tipologia, quando si scelgono le luci da esterno bisogna prendere in considerazione anche: