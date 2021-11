I migliori calendari dell'Avvento, per aspettare Natale con sorprese sempre diverse

Se anche tu ami la magia del Natale e le sorprese, magari sempre diverse ogni giorno, l'acquisto del calendario dell'Avvento è sicuramente un momento immancabile.

Tradizionalmente, nel calendario dell’Avvento si potevano trovare un’immagine natalizia o tutt’al più un goloso cioccolatino, ma i tempi sono cambiati e le molteplici reinterpretazioni lanciate sul mercato hanno reso il calendario dell'Avvento un vero e proprio fenomeno di culto. L’attesa del Natale diventa ancora più divertente, tra prodotti make up, tisane e saponi profumati.

Abbiamo quindi selezionati i migliori calendari dell'Avvento, perfetti da regalarti o da regalare per cominciare ogni giornata con il piede giusto!

Calendario dell’Avvento con infusi biologici: il più economico

Perfetto per gli amanti di infusi e tisane, e per condividere il rito del tè delle 5, il calendario dell'Avvento di Pukka contiene 24 filtri assortiti, uno per ogni gusto, tra cui menta, zenzero e citronella, mela e cannella, tè matcha, miele e vaniglia, ribes nero. Inoltre, tutti gli infusi sono certificati biologici, vegetariani, kosher e privi di OGM,

Calendario dell'Avvento Amazon Beauty: perfetto per le make up addicted

Quello di Amazon Beauty è un calendario a forma di cofanetto, contenente 24 articoli di qualità, tra trucchi, accessori e prodotti per la cura della persona, tutti appartenenti ad alcuni dei marchi preferiti dal colosso dell’e-commerce.

Un prodotto in edizione limitata, il cui packaging curato e colorato lo rende perfetto anche come idea regalo e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, considerando anche che il valore totale dei prodotti contenuti è superiore a 270€!

Calendario dell'Avvento di Boxiland, per gli amanti della birra

Questo calendario dell'Avvento è un regalo originale, che lascerà gli amanti del luppolo a bocca aperta: contiene infatti una raccolta esclusiva di 24 birre internazionali da tutto il mondo.

La scatola è robusta, ben fatta e richiudibile, e il calendario dell’Avvento offre un’esperienza di degustazione perfetta per gli intenditori di birra, portandoli alla scoperta di nuovi sapori e originali località.

Calendario dell'Avvento Yankee Candle: per un Natale super profumato

Fai il conto alla rovescia per un Natale meravigliosamente profumato con il calendario dell'Avvento Yankee Candle a forma di ghirlanda natalizia! In questo calendario troverai 24 candele profumate in 8 magiche fragranze, più 1 porta candele in vetro trasparente, che protegge le superfici dai danni aggiungendo fascino e calore a qualsiasi stile di arredamento.

Ispirati alle baite di montagna e ai ricordi nostalgici, questi profumi stagionali rievocano perfettamente la magia delle feste, dai biscotti di Natale alle stecche di cannella, in perfetto stile Yankee Candle.

Calendario dell'avvento Bomb Cosmetics: saponi e bombe da bagno tutti naturali

Il calendario dell'Avvento Bomb Cosmetics è perfetto per regalarsi, o regalare, momenti magici e rilassanti. All'interno, infatti, troverai 24 sorpresine profumate in diversi colori e odori, di cui 12 saponi profumati e 12 bombe da bagno a forma di cuoricini.

Tutti i prodotti di Bomb Cosmetics sono fatti a mano e realizzati con ingredienti naturali e di alta qualità; arricchiti con oli essenziali e con un'elevata percentuale di karité, idratano e nutrono la pelle con delicatezza. Inoltre, hanno un'ottima consistenza e profumi davvero accattivanti!

Calendario dell’Avvento 2021 da personalizzare con frasi e scritte

Stai cercando un calendario dell’Avvento fai da te, particolare e diverso dai classici calendari dell’avvento con le bustine, cioccolatini, beauty e dolcetti? Allora questo calendario è la scelta giusta per te!

Perfetto per rendere unica e originale l'attesa del Natale, il calendario dell’Avvento da personalizzare si compone di un kit con un poster A3 (29,7cm x 42 cm) dove poter scrivere frasi d’amore, pillole di saggezza ma anche attività da svolgere insieme al proprio partner o ai propri figli, e 24 etichette grattabili dorate, da apporre sulle scritte e facili da grattare, anche solo con una moneta. La scelta giusta per chi vuole regalare un pensiero d’amore o del tempo di qualità da passare insieme ai propri cari.

Calendario dell’Avvento Foodspring 2021, per gli amanti del fitness e della vita sana

Con il calendario dell’Avvento Fine Fitness Selection 2021 la tradizione natalizia incontra il fitness food! Questo speciale calendario dell'Avvento, infatti, contiene 24 sorprese fitness che renderanno il tuo allenamento migliore e la tua vita quotidiana più salutare, ricchi di proteine, realizzati esclusivamente con ingredienti di altissima qualità e privi di additivi e gusti artificiali.

Il calendario dell’Avvento Fine Fitness Selection è poi disponibile in due versioni diverse, una classica e una vegana con prodotti puramente vegetali, entrambe piene di prelibatezze per soddisfare tutti gli obiettivi, che si tratti di sviluppare muscoli, rimettersi in forma o migliorare la salute!

Calendario dell'Avvento Lindt Lindor, per i più golosi

Perfetto per i più golosi e per gli amanti del cioccolato, il calendario dell’Avvento Lindt contiene 24 deliziosi cioccolatini dai gusti assortiti e realizzati dai maître chocolatiers Lindor con cioccolato di altissima qualità, per dare a ogni mattina una luce festosa, grazie ai loro bellissimi involucri e al cioccolato goloso. Il calendario dell'Avvento Lindt offre una pralina diversa per rendere deliziosa ogni mattina di festa, accompagnandola con una speciale coccola di cioccolato.

