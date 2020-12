10 panettoni artigianali delle migliori pasticcerie italiane, per un golosissimo Natale

Il panettone, oltre ad essere il dolce di Natale per eccellenza, è per molti di noi, un vero e proprio piacere da gustare durante le feste. Diffuso in tutta Italia e conosciuto in tutto il mondo, il panettone si contraddistingue per l’impasto lievitato ricco, a base di acqua, farina di forza, tuorli d’uovo e burro, a cui la tradizione milanese (luogo natìo del dolce natalizio) vuole l’aggiunta di uvetta e frutta candita.

Molti produttori però, sostituiscono questi ingredienti con le più originali e golose varianti, rendendo così ancora più difficile la ricerca del panettone perfetto da offrire ai commensali per le feste. Con i canditi o senza? Con la crema o il cioccolato? Pistacchio o nocciola? Sono tantissime le versioni tra cui scegliere, a patto, però, che il panettone sia artigianale.

Abbiamo quindi selezionato i 10 migliori panettoni in vendita su Amazon, nelle varianti più golose e tutti prodotti dai migliori laboratori artigianali italiani: scoprili subito!

Panettone artigianale milanese, la ricetta tradizionale di Giuseppe Baj

Il panettone più celebre e antico di Milano (cit. Gambero Rosso, 2017), il panettone Baj è una delle riscoperte archeo-gastronomiche più importanti degli ultimi anni. Il primo panettone Baj, infatti, fu prodotto nel 1768 a Milano e, sulla base delle informazioni note, è il più antico marchio di panettoni esistente. Soffice e fragrante, ha una lievitazione lenta e naturale, è privo di conservanti ed additivi ed è proposto nella versione classica milanese, perfettamente in linea con la ricetta tradizionale: un’opera d’arte di morbidezza e fragranza, ideale per gli amanti della tradizione ma anche per deliziare i palati più esigenti.

Il dettaglio in più: il panettone Baj viene inviato con allegato un libretto storico sulla storia del marchio Baj, sulle opere pubblicitarie Baj di epoca Vittoriana, Decò e Futurista e sulla storia del quartiere di Santa Radegonda.

Panettone alle amarene e cioccolato di Galup

Il panettone alle amarene e cioccolato di Galup è una versione economica ma gustosissima del classico dolce natalizio. Questa versione, infatti, è sicuramente originale ed insolita, oltre che buonissima: al suo interno, la ricetta della Galup sostituisce l’uvetta e gli agrumi con gocce di cioccolato fondente e amarene candite. Una soluzione decisamente particolare e golosa.

Panettone Oro Verde di Fiasconaro, con crema di pistacchio

La storia della pasticceria siciliana incontra il grande classico milanese di Natale in una rivisitazione d’eccellenza. Il panettone Oro Verde, infatti, si caratterizza per la farcitura a base di crema di pistacchio, cavallo di battaglia della storica pasticceria Fiasconaro: una farcia che rende questo dolce una vera e propria esperienza gustativa. Adattissimo ai più golosi!

Panettone ricotta e pere di Sal De Riso

Dalle sapienti mani del Maestro Pasticciere Salvatore De Riso nasce il panettone alla ricotta e pere, una variante originale e gourmet del classico dolce di Natale. L’impasto soffice e gustosissimo è quindi farcito con ricotta e pere, un insolito accoppiamento che dona a questo panettone una delicatezza ed una freschezza davvero inusuali, soprattutto per un classico invernale; per i più audaci e per gli amanti di nuovi sapori ed esperienze, quindi, il panettone di Sal De Riso è sicuramente la scelta migliore.

Panettone Artigianale Trinidad di Gerri Labbate, con cioccolato fondente e Rum Cubano

Vincitore della medaglia d’argento al Mondiale del panettone 2020, il Panettone Artigianale Trinidad è una delle creazioni più celebri dell’Alta Pasticceria firmata Gerri Labbate. Come ogni panettone che si voglia chiamare “artigianale”, il Trinidad è caratterizzato da una complessa lavorazione lunga e giornaliera, che prevede 48 ore di lievitazione a tempo e temperatura controllati, le quali ne accrescono notevolmente la morbidezza e delicatezza al palato, e con l’immancabile utilizzo del lievito madre conservato da un secolo e giornalmente bagnato in acqua secondo il metodo piemontese. Confezionato in una luxury box preziosa e curata, perfetta per il periodo natalizio, questo panettone è un dolce godurioso con glassa al cioccolato e farcito con crema al cioccolato fondente e Rum Cubano: un mix di sapore intensi che lo rende il dessert perfetto per pranzi e cene di Natale.

Panettone Biologico con cioccolato fondente e crema all'arancia di Probios

Tra le deliziose novità del Natale 2020, Probios propone il panettone antica tradizione: un soffice panettone biologico realizzato con farina di grano tenero tipo 0 e a lievitazione naturale (con lievito madre di pasta acida), con dolce copertura di cioccolato fondente e farcitura di sfiziosa crema all'arancia e gocce di cioccolato fondente. Privo di olio di palma (realizzato con olio di girasole), è disponibile nel formato da 750g.

Panettone Artigianale al mandarino Ciaculli di Flamigni

Il Panettone al Mandarino di Ciaculli trae la propria origine dal desiderio dei mastri pasticceri Flamigni di impreziosire il più noto dolce della tradizione italiana con il gusto tipico del mandarino proveniente dalla più nota isola italiana al centro del Mediterraneo: la Sicilia, una terra ricca e generosa, creatrice di prodotti e sapori unici e preziosi. Tra questi il mandarino tardivo di Ciaculli, un frutto dolce, dall’aroma deciso, caratteristico della zona di Palermo, la cui coltivazione è limitata ad appena 200 ettari. Il mandarino tardivo di Ciaculli (presidio Slow Food) giunge alla pasticceria Flamigni già candito, ma ancora intero: trattandosi di un prodotto estremamente tenero, i mastri pasticceri lo prendono in carico e lo scubettano manualmente con estrema delicatezza, per poi aggiungerlo all’impasto del panettone che viene preparato nella classica forma bassa, come prevede l’antica ricetta dei mastri pasticceri artigiani meneghini. Nel panettone Flamigni al mandarino di Ciaculli la ricetta milanese si fonde così ai sapori di un tipico e pregiato prodotto siciliano: un felice e dolce connubio grazie al quale Nord e Sud si uniscono idealmente nella qualità del gusto e nella passione per le tradizioni italiane.

Panettone Nero Sublime di Fiasconaro, con gocce cioccolato e fragoline

Vincitore delle 3 stelle del prestigioso Superior Taste Award, il Nero Sublime è un panettone artigianale delizioso ricoperto e farcito con cioccolato di modica e confettura di fragoline di bosco, accompagnato da un vasetto di morbida crema al cioccolato di modica da spalmare, che ne esalta la bontà e il gusto. Nero come i “grani” di cioccolato di modica al suo interno, sublime nella doppia glassatura, la copertura al cacao avvolge la delicata confettura di fragoline di bosco di Sicilia: un panettone a lievitazione naturale, prodotto in Sicilia e confezionato a mano (senza uvetta e canditi) davvero buonissimo.

Panettone artigianale con fichi bianchi del Cilento DOP canditi e noci italiane di Fraccaro

Il panettone della Pasticceria Fraccaro è un prodotto artigianale 100% made in Italy, frutto delle mani di esperti maestri pasticcieri e capace di unire bontà, qualità e tradizione. Realizzato con lo stesso lievito madre dal 1932, rinfrescato tutti i giorni, il gusto unico di questo panettone è dato dall'unione dei fichi bianchi del Cilento DOP, dal sapore raffinato e succulento e canditi, abbinati alle noci italiane, per un connubio di sapori decisi ma eleganti. Inoltre, per il Natale 2020 torna il packaging da collezione “Panettone d’artista”, nato dall’incontro tra la Pasticceria Fraccaro e la designer Amelia Corvino, vincitrice del premio “Business for Art”. La creatività artistica della designer nel rappresentare la celebre novella “Il Principe Schiaccianoci” combinata all’arte dolciaria dei maestri pasticceri hanno così dato vita ad un’opera finale che fonde passione, inventiva ed esclusività.

Panettone al limoncello di Sal de Riso

Un gustoso panettone 100% artigianale farcito con crema al limoncello e bucce di Limone Costa d’Amalfi I.G.P. L'unico panettone al limone certificato e garantito con "limoni Costa d'Amalfi IGP", questo dolce da forno nasce dalle sapienti mani del Maestro Pasticciere Salvatore De Riso dopo una lievitazione completamente naturale e si caratterizza per la sofficità e la fragranza, per l'odore persistente del limoncello e e per il sapore gustoso e delicato, con una glassa squisita e perfetto da abbinare ad un vino spumante dolce.

