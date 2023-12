Natale 2023: 10 idee per un regalo originale e sensuale

Il Natale è una festa magica che celebra l'amore, la gioia e la condivisione. Mentre si avvicina il periodo natalizio, molti di noi sono alla ricerca del regalo perfetto per rendere speciale la stagione delle festività. Nel mare di sciarpe, calze della befana e pigiami natalizi, perché non optare per qualcosa di più... intrigante?

In un mondo che abbraccia sempre di più l'apertura e la libertà sessuali, il Natale del 2023 si presenta come l'occasione perfetta per rompere gli schemi e donare al tuo partner un regalo che sottolinei la connessione intima tra voi due. Quest'anno, dimentichiamo le solite confezioni regalo e abbracciamo l'audacia di esplorare il lato più sensuale delle festività!

Vediamo quindi insieme 10 idee regalo originali e sexy che trasformeranno il tuo Natale in un'esperienza indimenticabile e come scegliere il sex toy perfetto per la persona che ami, in modo consapevole e rispettoso, creando una connessione più profonda e piccante. Preparati a trascorrere un Natale all'insegna dell'amore dove la passione è il vero regalo sotto l'albero!

Come scegliere il sex toy perfetto

È arrivato il momento di scegliere il giusto modello di sex toy. Ma che cosa bisogna tenere in considerazione nel fare questa scelta?

Vediamolo insieme.

Comunicazione aperta: prima di iniziare la tua ricerca, è fondamentale comunicare apertamente con il tuo partner riguardo alle proprie fantasie, desideri e limiti. Questa conversazione può essere un modo eccitante per avvicinarvi e comprendere meglio cosa entusiasma entrambi.

Materiali sicuri e di alta qualità: Investi in sex toy realizzati con materiali sicuri per il corpo, come silicone medico o ABS privo di ftalati. Assicurati che il prodotto sia privo di sostanze nocive per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Facilità d'uso: Scegli un sex toy che sia facile da usare e pulire. L'ergonomia e l'intuitività del design possono fare la differenza nell'esperienza complessiva.

Versatilità: Se non sei sicuro delle preferenze del tuo partner, opta per un sex toy versatile che possa essere utilizzato in modi diversi. Molte opzioni sul mercato offrono varie modalità di vibrazione o forme adattabili per adattarsi a diverse preferenze.

Rispetto dei limiti personali: Ricorda sempre di rispettare i limiti del tuo partner. Se il sex toy che hai in mente sembra troppo audace o oltrepassa le sue comfort zone, cerca alternative che siano più in linea con i desideri di entrambi.

10 sex toys da regalare a Natale

Vediamo quindi 10 sex toys diversi perfetti come idee regalo per un Natale super piccante!

Iroha YUKI

L'iroha YUKI, o iroha YUKIDARUMA in giapponese, prende il suo interessante design dalla forma di un pupazzo di neve (yukidaruma significa anche ‘pupazzo di neve’ in giapponese). L'iroha YUKI è un vibratore versatile dotato di una punta semi-inseribile che può essere utilizzata per la stimolazione interna ed esterna.

Iroha MINAMO

Sprofonda in uno stato di beatitudine sensuale con iroha MINAMO. Perfetto per coloro che vogliono approfondire le sensazioni al tatto, questo vibratore ha un design sensualmente morbido e flessibile per un utilizzo comodo e naturale.

TENGA SVR

TENGA SVR è il vibratore a pile per coppie. Con una superficie esterna liscia e delicata sulla pelle, e il suo funzionamento con un solo pulsante, SVR one è un dispositivo di piacere facile da usare che vi aiuterà a riaccendere la vostra intimità insieme.

Iroha temari

Ispirato all’artigianato giapponese, iroha temari è dotato di un potente motore che permette a chi lo usa di perdersi davvero nell’arte del piacere.

Iroha ukidama

Un bagliore aggiunto per i tuoi rituali di bagni rilassanti. Iroha ukidama apre nuove strade per la cura di sé combinando differenti modalità di vibrazione e di luce. Galleggiando nella vasca a bagno o brillando nel vostro letto, iroha ukidama vi aiuterà a rilassarvi ovunque voi siate.

Iroha STICK

Facile da infilare in tasca o in borsa, l'iroha stick è un sex toy compatto e molto discreto, che somiglia ad un rossetto. Facile da impugnare, con una morbida punta in silicone delicata sulla pelle, l'iroha stick è impermeabile: in bagno, in camera da letto o in viaggio, l'iroha stick è pronto quando lo sei tu.

Iroha MINI FUJI-LEMON

Un coloratissimo ma discreto mini vibratore da portare sempre con sè! Iroha Mini Fuji - Lemon è più piccolo del palmo della tua mano, è impermeabile fino a 50 cm e funziona con una batteria AAA molto semplice da sostituire.

TENGA ORIGINAL VACUUM CUP

La nuova Original Vacuum CUP presenta la sua celebre forma a clessidra e la struttura della valvola che forniscono costrizione e un'aspirazione straordinaria, con tutti i nuovi dettagli interni aggiornati da 15 anni di avanzamento ingegneristico.

Le TENGA CUP sono tutte dotate del meccanismo di inserimento Smooth Pad! Questo meccanismo non solo offre una maggiore aderenza, ma applicherà automaticamente il lubrificante durante l'inserimento. Una volta rimosso l'involucro e aperto il tappo, è possibile utilizzare immediatamente questo prodotto prelubrificato. Una volta che hai finito, rimetti semplicemente il cappuccio sull'oggetto e gettalo via.

TENGA Flip Zero EV

Un FLIP HOLE futuristico che raggiunge sia il comfort che la facilità d'uso grazie all'impiego di materiali e tecnologie accuratamente selezionati. Con le sue vibrazioni provenienti dall'interno del manicotto in elastomero, Flip Zero EV offre un’ampia gamma di sensazioni con un solo tasto. Realizzato in metallo, ha un design compatto, è perfetto per i principianti e ha una comoda apertura che facilita il lavaggio e l'asciugatura.

Hole Lotions

I prodotti TENGA e Iroha offrono tutti una varietà di sensazioni, ma anche il lubrificante può fare la differenza!

Combina il tuo sex toy preferito con le varie lozioni disponibili, che offrono diverse viscosità: il lubrificante WILD (nero) è il più fine e contiene un pizzico di mentolo per un’esperienza rinfrescante, mentre REAL (rosso) offre una sensazione di idratazione che non appiccica. MILD (bianco) è una lozione densa che offre una sensazione morbidamente avvolta mentre SOLID (grigio) è un lubrificante a base d'acqua dalla consistenza simile alla gelatina.

