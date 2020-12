Piante di Natale: le più belle da regalare o per decorare casa

A Natale si decora casa con i soliti addobbi, ma se vogliamo dare un aspetto più naturale, le piante non possono mancare. Da giardino o da appartamento sono un'idea regalo perfetta per chi ama la natura

A Natale ogni casa si riempie di addobbi. Alberi, luci, presepi e ghirlande sono pronte a fare capolino in ogni stanza della casa per creare l'atmosfera tipica delle feste.

Ma tra gli elementi che non possono mancare, le piante hanno un ruolo centrale. Esistono molte specie che appartengono alla tradizione, alcune sono colorate, altre profumate, altre ancora vengono regalate come portafortuna.

Usare le piante vere è un ottimo modo per personalizzare casa e distaccarsi dalle classiche decorazioni. Inoltre, sono un regalo perfetto per chi ama la natura e dedicare il tempo libero al giardinaggio.

Vediamo le migliori piante, pronte a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del Natale 2020.

Pungitopo

La pianta racchiude in sè i colori classici del Natale, foglie verdi e bacche rosse. Presente in numerose case come addobbo che arricchisce il centrotavola e le ghirlande. Anche se le foglie presentano aculei, spesso viene regalata perchè simbolo di buona fortuna. Le bacche rosse fin dall'antichità sono state il simbolo di ricchezza. La pianta quando sboccia in primavera ha sfumature sul porpora per poi avere le foglie verdissime con i bordi variegati bianco/giallo. In grado di arrivare fino a 8 metri d'altezza, può resistere alle basse temperature fino a -20°C e si adatta sia all'esposizione in pieno sole che in mezza ombra.

Stella di Natale

Piccola o grande, la Stella di Natale è la pianta per eccellenza delle festività e non può mancare in nessuna abitazione. Originaria del Sud America è diventata una costante natalizia in ogni casa. Per resistere all'inverno e per fiorire ha bisogno di stare al buio e di evitare il ristagno dell'acqua nei vasi. Lontana dalle fonti di calore e in una zona luminosa della casa, sarà perfetta per creare anno dopo anno la giusta atmosfera natalizia.

Anthurium

Anche se meno popolare rispetto alla Stella di Natale e al Pungitopo, l'Anthurium con i suoi particolarissimi fiori rossi è il simbolo del Natale. Perfetta come regalo per un'amico o la mamma che hanno il pollice verde, un'idea è quella di regalargli i semi. Con le giuste cure e attenzioni potranno farla crescere mese dopo mese ed essere orgogliose del risultato. Posizionata in una zona luminosa, annaffiata periodicamente e tenuta ad una temperatura attorno ai 15 gradi, sarà l'orgoglio degli amanti della natura. Una volta pulite periodicamente le foglie, il rosso brillante diventerà la decorazione più amata del Natale.

Elleboro

Le piante hanno spesso un significato e regalare quella giusta non è difficile, basta conoscere il suo valore. Se volete fare un regalo ad amici e parenti che si stanno buttando in una nuova avventura o vogliono cambiare vita, allora non potete fare a meno dell'Elleboro. Secondo una leggenda sarebbe stata portata in omaggio a Gesù Bambino da una pastorella che non poteva permettersi doni più importanti. Nota anche come Rosa di Natale ha fiori formati da cinque petali caratterizzati da un bianco candido. I fiori anche se molto delicati fioriscono quando le temperature sono più rigide. Ideale per il periodo natalizio e per augurare buon anno ai propri cari.

Agrifoglio

Non solo la casa, ma anche il giardino merita di essere addobbato e quale pianta migliore se non l'Agrifoglio? Anche questa con le bacche rosse colorerà nelle tinte tipiche del Natale il balcone o il terrazzo, e riempirà di fortuna casa vostra. Perfetta anche per l'interno, può diventare un'elegante decorazione in salotto o nel corridoio. Un'idea regalo originale per far sentire il vostro affetto ad una persona speciale o amante della natura.

Cactus di Natale

Meno conosciuta tra le piante delle festività, il Cactus di Natale è una pianta grassa che fiorisce in questo periodo. I suoi fiori invernali, porteranno un tocco di colore e un assaggio di primavera direttamente in casa. Semplice da curare, basta posizionarla in una zona luminosa, lontana dai raggi diretti del sole e dalle fonti di calore. I suoi bellissimi fiori viola sono pronti a riempire di colore il giardino anche nella stagione più calda, basta metterla in una zona in ombra. Un regalo originale, diverso dalle solite piante natalizie.

Skimmia

Gli appassionati del Giappone potranno fare un tuffo nel paese del Sol Levante con questa pianta. La Skimmia è una sempreverde e può essere regalata a Natale perchè resiste bene alle rigide temperature invernali. In autunno le foglie che vanno dal verde scuro al verde chiaro, si arricchiscono di piccole bacche e quando arriva marzo sbocciano in bellissimi e profumatissimi fiori rosa e bianchi. L'arbusto può raggiungere fino ai 100 cm d'altezza crescendo lentamente e può essere coltivato sia nel giardino che nei vasi senza bisogno di cure particolari.

Nertera granadensis

Per ricreare la giusta atmosfera natalizia, il rosso è il colore per eccellenza e anche sulle piante non può mancare. Oltre alla stella di Natale anche la Nertera granadensis è il regalo adatto da fare a chi ha il pollice verde e non vuole rinunciare all'atmosfera natalizia anche in balcone. L'arbusto appartenente alla famiglia delle Rubiaceae, è a forma di cespuglio e le piccole foglie nella tipica tinta verde, sono il coronamento delle bacche rosso brillante. Proveniente dall'America centrale e dall’Australia basta completare il vaso con fiochi e nastri a tema e diventa una perfetta decorazione natalizia. I fiori principalmente estivi, durano diversi mesi fino ad arrivare a quelli invernali. Adatta a luoghi luminosi ma non esposti direttamente al sole ha bisogno di un terreno umido.

Picea

La Picea è una pianta sempreverde nana che raggiunge al massimo i 4 m e ricorda un abete in miniatura, perfetta per diventare un simpatico regalo per chi ama decorare gli alberi e non ha molto spazio in casa. Caratterizzata da una crescita molto lenta si sviluppa in altezza e non ha bisogno di molte cure. Dal fogliame aghiforme di colore verde scuro può vivere all’aperto tutto l’anno, al sole o in mezz’ombra. Anche se richiede un clima fresco, tollera bene il gelo e il vento freddo ma ha bisogno di essere irrigata spesso e il terreno deve essere sempre umido soprattutto in estate. La pianta è accompagnata da un kit composto da 3 addobbi da appendere, 1 nastro rosso e oro, un coprivaso in velluto e luci a led.

Biancospino

Un fiore tipicamente invernale che può diventare un apprezzato regalo natalizio è il Biancospino. Appartenente alla famiglia delle Rosaceae è un arbusto spinoso che può raggiungere una grandezza media. I rami leggermente appuntiti ospitano delicati gruppi di fiori di color bianco-rosa chiaro, perfetti per creare un ambiente elegante e raffinato. I frutti del Biancospino si possono utilizzare per marmellate, sciroppi e infusi, ma anche nel campo medicinale come sedativo. La confezione con i semi permette agli amanti del giardinaggio di prendersi cura della pianta fin dalla semina!

