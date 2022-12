Offerte di Natale: elettrodomestici Kenwood, Philips e Rowenta scontati fino al 40% con le offerte anticipate

La festa più amata dell'anno è sempre più vicina e con le offerte di Natale avrai a disposizione quello che ti serve per rendere smart la cucina di un tuo caro, ma anche i prodotti indispensabili per la pulizia, tutto da mettere sotto l'albero e con il massimo del risparmio.

Non dovi fare altro che scegliere il regalo giusto per la persona giusta e rendere unico il suo appartamento senza svuotare il portafoglio.

Asciugatrice Candy smart (sconto 18%)

L'asciugatrice con funzione Super Easy Iron, è in grado di rilevare il giusto grado di umidità e ridurre le pieghe, così stirare sarà un vero e proprio gioco da ragazzi. Per avere il guardaroba sempre asciutto, è possibile impostare cicli rapidi da 30 a 90 minuti, inoltre recuperare e riutilizzare l'acqua dell'asciugatrice è semplicissimo grazie alla custodia EasyCase.

Frigorifero combinato Bosch (sconto 37%)

La tecnologia inverter si basa su sensori termici in grado di monitorare costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero inoltre le variazioni vengono riportate al sistema elettronico per adeguare il compressore. Nel cassetto VitaFresh, sono contenuti frutta e verdura che mantengono la loro freschezza fino a 2 volte più a lungo.

Forno elettrico Electrolux (sconto 29%)

Il forno dotato di sistema di ventilazione ThermicAir si basa su un anello riscaldante aggiuntivo all’interno del forno che garantisce una cottura uniforme dei piatti, anche se ci sono pietanze su tre livelli. Il display con timer a Led è facile da impostare, perfetto per monitorare i piatti durante la cottura e avere tutto sotto controllo, mentre la tecnologia di chiusura della porta SoftMotion garantisce una chiusura sempre delicata e silenziosa.

Lavatrice a carica frontale Hisense (sconto 6%)

La lavatrice utilizza il vapore per rendere il bucato è più morbido rimuovendo allo stesso tempo i cattivi odori, i batteri e gli allergeni. Il potente motore inverter garantisce migliori performance di lavaggio, risparmiando energia e riducendo al minimo la rumorosità. Lo speciale programma AllergyCare utilizza una temperatura più alta e un extra risciacquo per eliminare tracce di detergente dal tessuto, perfetto per le pelli sensibili.

Piano cottura Candy (sconto 35%)

Il piano cottura Candy dotato di quattro fuochi ha un design semplice ed elegante perfetto per integrarsi in ogni cucina, da quella moderna a quella più classica. La superficie opaca è resa unica dalle manopole vintage color oro a contrasto che donano carattere al piano cottura.

Kenwood mixer ad immersione (sconto 18%)

Il mixer con gamma Triblade è veloce, potente e facile da utilizzare grazie agli accessori che permetteranno di frullare, mescolare e tagliare tutto quello che volete. Il versatile schiacciaverdure è pensato per realizzare purè e passati cremosi, mentre per montare gli albumi e preparare soffici dessert, la frusta a filo è irrinunciabile.

Moulinex Masterchef Grande impastatrice planetaria (sconto 64%)

Il design elegante è arricchito da una struttura in metallo pressofuso con finiture argentate. Il motore potente da 1500 W si associa ad un ampio recipiente da 6,7 litri per preparare fino a 2,6 kg di composti per dolci e 2,2 kg di impasti per pane in pochi minuti.

Polti Vaporetto Double scopa vapore (sconto 35%)

Il vapore della scopa Polti Vaporetto è in grado di uccidere ed eliminare il 99,9% di virus, germi e batteri. Versatile, è in grado di pulire fino a 15 diverse superfici, bastano solo 15 secondi per riscaldare e mettere in funzione l’apparecchio, non dovete fare altro che regolare il vapore e iniziare a pulire.

Rowenta Clean & Steam scopa lavapavimenti (scnto 4%)

La scopa elettrica con tecnologia a vapore permette di pulire meglio e in minor tempo per avere un risultato impeccabile se in casa ci sono bambini o animali domestici. L’elettrodomestico igienizza in profondità eliminando il 99% dei germi, inoltre la spazzola con 3 funzioni: vapore e aspirazione, solo vapore e solo aspirazione è adatto ad ogni superficie.

